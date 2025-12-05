Trong các ngày 5, 6, 7, 8, 9 và 10 tháng 12, 3 con giáp tạm biệt vận rủi, nắng TÀI LỘC trải dài khắp sân, mưa phú quý về ngập trước ngõ, tha hồ ăn tiêu

Trong các ngày 5, 6, 7, 8, 9 và 10 tháng 12, ngũ hành tương sinh mang lại cho tuổi Dậu thuận lợi về mọi phương diện. Vận trình tài lộc lúc này đã dần ổn định trở lại, bản mệnh không còn phải lo lắng nhiều nữa. Nếu có nợ nần thì cũng sẽ có cách để xử lý tình huống này ngay lập tức.

Tam hợp cho thấy tình yêu đóng một vai trò quan trọng đối với tuổi Dậu, tuy nhiên đừng vì thế mà quên mất rằng bản mệnh còn có bạn bè và những người thân thiết nữa. Đây là ngày để con giáp này chia sẻ sự quan tâm, yêu thương của mình với mọi người và đưa mọi người xích lại gần nhau hơn.

Ngoài ra dưới sự tác động của cát tinh, bản mệnh có thể được khám phá những khả năng tiềm ẩn mà bản thân chưa từng nhận ra. Thậm chí, nếu gặp tình huống khó khăn thì ngay lập tức tuổi Dậu thể hiện được sự linh hoạt, cơ trí, khôn khéo khi xử lý vấn đề.

Con giáp tuổi Thìn

Trong các ngày 5, 6, 7, 8, 9 và 10 tháng 12, Chính Quan xuất hiện, đường công danh sự nghiệp của tuổi Thìn rất thuận lợi, có nhiều bước phát triển đáng kể, ai cũng phải công nhận sự tiến bộ rõ rệt của bản mệnh. Con giáp này không ngại khó ngại khổ, thậm chí dành cả thời gian rảnh rỗi của mình cho công việc nên những gì nhận được hoàn toàn xứng đáng.

Cũng chính vì mọi thứ đang tiến triển tốt như vậy, Rồng cũng nên đề phòng những rắc rối có thể xảy ra bất ngờ. Đặc biệt là nên lưu ý mối quan hệ với đồng nghiệp, công sự, con giáp này không nên tin tưởng thái quá mà đến lúc bị hãm hại sau lưng thì hối hận cũng đã muộn rồi.

Ngũ hành xung khắc giảm bớt niềm vui trong ngày của tuổi này khi tình duyên không được như ý nguyện. Đừng từ chối nếu như được bạn bè giới thiệu đi gặp mặt nhé, đã đến lúc bạn phải nghiêm túc hơn trong các mối quan hệ tình cảm rồi.

Con giáp tuổi Tuất

Trong các ngày 5, 6, 7, 8, 9 và 10 tháng 12, có Tam Hợp hỗ trợ, sự nghiệp của người tuổi Tuất có quý nhân che chở, giúp sức, bản thân con giáp này cũng tự tìm thấy niềm vui trong công việc và không ngừng cố gắng hết mình. Khi đã làm với niềm đam mê, bạn có thể tạo ra rất nhiều năng suất và chất lượng công việc tuyệt vời.

Nhờ tinh thần làm việc hăng say, con giáp này ngày càng tiến gần hơn với mục tiêu của mình. Không những thế người tuổi này còn có thêm nhiều cơ hội thể hiện chứng minh năng lực, được cấp trên đánh giá cao, có cơ hội thăng chức, tăng lương trong thời gian tới. Tài chính cũng từ đó mà cải thiện đáng kể.

Đường tình duyên thuận lợi vô cùng, vận đào hoa nở rộ khi Hỏa sinh Thổ, giúp con giáp này tăng sức hút với người khác phái. Ngoài ra bản mệnh cũng là người duyên ăn nói nên dễ dàng chiếm được thiện cảm của người đối diện bằng sự giao tiếp khéo léo và tinh tế của mình.

