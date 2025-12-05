Trong các ngày 5, 6, 7, 8, 9 và 10 tháng 12, 3 con giáp tạm biệt vận rủi, nắng TÀI LỘC trải dài khắp sân, mưa phú quý về ngập trước ngõ, tha hồ ăn tiêu

Tâm linh - Tử vi 05/12/2025 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp tạm biệt vận rủi, nắng TÀI LỘC trải dài khắp sân, mưa phú quý về ngập trước ngõ, tha hồ ăn tiêu trong các ngày 5, 6, 7, 8, 9 và 10 tháng 12 này nhé!

Con giáp tuổi Dậu 

Trong các ngày 5, 6, 7, 8, 9 và 10 tháng 12, ngũ hành tương sinh mang lại cho tuổi Dậu thuận lợi về mọi phương diện. Vận trình tài lộc lúc này đã dần ổn định trở lại, bản mệnh không còn phải lo lắng nhiều nữa. Nếu có nợ nần thì cũng sẽ có cách để xử lý tình huống này ngay lập tức.

Trong các ngày 5, 6, 7, 8, 9 và 10 tháng 12, 3 con giáp tạm biệt vận rủi, nắng TÀI LỘC trải dài khắp sân, mưa phú quý về ngập trước ngõ, tha hồ ăn tiêu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra dưới sự tác động của cát tinh, bản mệnh có thể được khám phá những khả năng tiềm ẩn mà bản thân chưa từng nhận ra. Thậm chí, nếu gặp tình huống khó khăn thì ngay lập tức tuổi Dậu thể hiện được sự linh hoạt, cơ trí, khôn khéo khi xử lý vấn đề.

Tam hợp cho thấy tình yêu đóng một vai trò quan trọng đối với tuổi Dậu, tuy nhiên đừng vì thế mà quên mất rằng bản mệnh còn có bạn bè và những người thân thiết nữa. Đây là ngày để con giáp này chia sẻ sự quan tâm, yêu thương của mình với mọi người và đưa mọi người xích lại gần nhau hơn.

Con giáp tuổi Thìn 

Trong các ngày 5, 6, 7, 8, 9 và 10 tháng 12, Chính Quan xuất hiện, đường công danh sự nghiệp của tuổi Thìn rất thuận lợi, có nhiều bước phát triển đáng kể, ai cũng phải công nhận sự tiến bộ rõ rệt của bản mệnh. Con giáp này không ngại khó ngại khổ, thậm chí dành cả thời gian rảnh rỗi của mình cho công việc nên những gì nhận được hoàn toàn xứng đáng.

Trong các ngày 5, 6, 7, 8, 9 và 10 tháng 12, 3 con giáp tạm biệt vận rủi, nắng TÀI LỘC trải dài khắp sân, mưa phú quý về ngập trước ngõ, tha hồ ăn tiêu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cũng chính vì mọi thứ đang tiến triển tốt như vậy, Rồng cũng nên đề phòng những rắc rối có thể xảy ra bất ngờ. Đặc biệt là nên lưu ý mối quan hệ với đồng nghiệp, công sự, con giáp này không nên tin tưởng thái quá mà đến lúc bị hãm hại sau lưng thì hối hận cũng đã muộn rồi.

Ngũ hành xung khắc giảm bớt niềm vui trong ngày của tuổi này khi tình duyên không được như ý nguyện. Đừng từ chối nếu như được bạn bè giới thiệu đi gặp mặt nhé, đã đến lúc bạn phải nghiêm túc hơn trong các mối quan hệ tình cảm rồi.

Con giáp tuổi Tuất 

Trong các ngày 5, 6, 7, 8, 9 và 10 tháng 12, có Tam Hợp hỗ trợ, sự nghiệp của người tuổi Tuất có quý nhân che chở, giúp sức, bản thân con giáp này cũng tự tìm thấy niềm vui trong công việc và không ngừng cố gắng hết mình. Khi đã làm với niềm đam mê, bạn có thể tạo ra rất nhiều năng suất và chất lượng công việc tuyệt vời. 

Trong các ngày 5, 6, 7, 8, 9 và 10 tháng 12, 3 con giáp tạm biệt vận rủi, nắng TÀI LỘC trải dài khắp sân, mưa phú quý về ngập trước ngõ, tha hồ ăn tiêu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhờ tinh thần làm việc hăng say, con giáp này ngày càng tiến gần hơn với mục tiêu của mình. Không những thế người tuổi này còn có thêm nhiều cơ hội thể hiện chứng minh năng lực, được cấp trên đánh giá cao, có cơ hội thăng chức, tăng lương trong thời gian tới. Tài chính cũng từ đó mà cải thiện đáng kể. 

 

Đường tình duyên thuận lợi vô cùng, vận đào hoa nở rộ khi Hỏa sinh Thổ, giúp con giáp này tăng sức hút với người khác phái. Ngoài ra bản mệnh cũng là người duyên ăn nói nên dễ dàng chiếm được thiện cảm của người đối diện bằng sự giao tiếp khéo léo và tinh tế của mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng 12h trưa mai (5/12/2025), 3 con giáp bứt phá số mệnh, Tài Lộc tỏa ánh hào quang, làm gì cũng xuôi chèo mát mái, tiền tài đầy túi

Đúng 12h trưa mai (5/12/2025), 3 con giáp bứt phá số mệnh, Tài Lộc tỏa ánh hào quang, làm gì cũng xuôi chèo mát mái, tiền tài đầy túi

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp bứt phá số mệnh, Tài Lộc tỏa ánh hào quang, làm gì cũng xuôi chèo mát mái, tiền tài đầy túi vào đúng 12h trưa mai (5/12/2025) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tam Hợp xuất hiện, 3 con giáp 'trúng lớn' trong 7 ngày tới (12/12/2025), tình tiền vượng phát, làm gì cũng thành công bất ngờ, trở thành Đại Gia

Tam Hợp xuất hiện, 3 con giáp 'trúng lớn' trong 7 ngày tới (12/12/2025), tình tiền vượng phát, làm gì cũng thành công bất ngờ, trở thành Đại Gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Thông tin MỚI vụ cháy quán ăn giữa trung tâm TP.HCM: 4 người tử vong trước khi nhập viện

Thông tin MỚI vụ cháy quán ăn giữa trung tâm TP.HCM: 4 người tử vong trước khi nhập viện

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Nghệ sĩ Bình Tinh và ca sĩ Nhật Minh xác nhận 'đường ai nấy đi' sau 20 năm chung sống

Nghệ sĩ Bình Tinh và ca sĩ Nhật Minh xác nhận 'đường ai nấy đi' sau 20 năm chung sống

Hậu trường 1 giờ 16 phút trước
TIN MỚI: Biển Đông sắp đón bão số 16, khu vực nào khả năng ảnh hưởng trực tiếp?

TIN MỚI: Biển Đông sắp đón bão số 16, khu vực nào khả năng ảnh hưởng trực tiếp?

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ sau ngày 5/12/2025

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ sau ngày 5/12/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Trong các ngày 5, 6, 7, 8, 9 và 10 tháng 12, 3 con giáp tạm biệt vận rủi, nắng TÀI LỘC trải dài khắp sân, mưa phú quý về ngập trước ngõ, tha hồ ăn tiêu

Trong các ngày 5, 6, 7, 8, 9 và 10 tháng 12, 3 con giáp tạm biệt vận rủi, nắng TÀI LỘC trải dài khắp sân, mưa phú quý về ngập trước ngõ, tha hồ ăn tiêu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Cháy quán ăn ngay trung tâm TP.HCM, 4 người tử vong thương tâm

Cháy quán ăn ngay trung tâm TP.HCM, 4 người tử vong thương tâm

Đời sống 2 giờ 17 phút trước
Xa Thi Mạn đột ngột lập di chúc tuổi 50, chia rõ tài sản

Xa Thi Mạn đột ngột lập di chúc tuổi 50, chia rõ tài sản

Sao quốc tế 2 giờ 30 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 5/12/2025, 3 con giáp chuyển mình rực rỡ, giàu lên trông thấy, Tài Lộc vượng phát, may mắn không ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 5/12/2025, 3 con giáp chuyển mình rực rỡ, giàu lên trông thấy, Tài Lộc vượng phát, may mắn không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/12/2025, rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/12/2025, rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy quán ăn ngay trung tâm TP.HCM, 4 người tử vong thương tâm

Cháy quán ăn ngay trung tâm TP.HCM, 4 người tử vong thương tâm

Tiết lộ chiêu lừa khiến nam sinh 21 tuổi ở Hà Nội sập bẫy, gia đình mất trắng 550 triệu

Tiết lộ chiêu lừa khiến nam sinh 21 tuổi ở Hà Nội sập bẫy, gia đình mất trắng 550 triệu

Lâm Đồng: Nước lũ dâng nhanh, quốc lộ 1 ngập sâu gây chia cắt tại ngã ba Gộp

Lâm Đồng: Nước lũ dâng nhanh, quốc lộ 1 ngập sâu gây chia cắt tại ngã ba Gộp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp 'tiền về như vũ bão', cát vận kéo đến, tài vận hưng vượng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp 'tiền về như vũ bão', cát vận kéo đến, tài vận hưng vượng

Tam Hợp xuất hiện, 3 con giáp 'trúng lớn' trong 7 ngày tới (12/12/2025), tình tiền vượng phát, làm gì cũng thành công bất ngờ, trở thành Đại Gia

Tam Hợp xuất hiện, 3 con giáp 'trúng lớn' trong 7 ngày tới (12/12/2025), tình tiền vượng phát, làm gì cũng thành công bất ngờ, trở thành Đại Gia

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ sau ngày 5/12/2025

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ sau ngày 5/12/2025

Đúng 20h hôm nay, ngày 5/12/2025, 3 con giáp chuyển mình rực rỡ, giàu lên trông thấy, Tài Lộc vượng phát, may mắn không ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 5/12/2025, 3 con giáp chuyển mình rực rỡ, giàu lên trông thấy, Tài Lộc vượng phát, may mắn không ai bằng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/12/2025, rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/12/2025, rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 5/12/2025, 3 con giáp hồng phúc tề thiên, Tài Lộc chạm đỉnh, đường công danh hanh thông, tha hồ làm giàu, tích trữ của cải

Đúng ngày mai, thứ Bảy 5/12/2025, 3 con giáp hồng phúc tề thiên, Tài Lộc chạm đỉnh, đường công danh hanh thông, tha hồ làm giàu, tích trữ của cải