Sau 16h30 chiều nay (4/12/2025), cục diện Tam Hợp nâng đỡ vận trình ngày mới của người tuổi Dần nên bạn gặp rất nhiều may mắn. Con giáp này có niềm đam mê và nghiêm túc với công việc hiện tại. Bạn cũng xác định rõ ràng mục tiêu để phấn đấu trong thời gian tới, điều này tạo ra niềm hứng khởi giúp bản mệnh có thêm động lực để cố gắng hết mình.

Hiệu suất công việc khá tốt. Vừa bởi bạn luôn chăm chỉ, vừa bởi mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên hài hòa nên gặp khó khăn là có người giúp đỡ, không phải một mình gánh vác. Chuyện hợp tác làm ăn thuận lợi, Dần có thể gặp người đáng tin cậy, ít có trở ngại.

Con giáp tuổi Mùi

Sau 16h30 chiều nay (4/12/2025), Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Mùi giữ được đầu óc tỉnh táo, dám nghĩ dám làm. Bạn dần học được cách bỏ ngoài tai lời bàn ra tán vào của người khác và làm những điều mình cho là đúng. Người làm kinh tế có thể suy nghĩ đến việc kí kết hợp đồng và mở rộng quy mô kinh doanh trong ngày hôm nay. Thời điểm này bạn không gặp phải nhiều đối thủ cạnh tranh nên làm gì cũng suôn sẻ hơn nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Mộc khắc Thổ, tiếc rằng vợ chồng bạn lại dễ mâu thuẫn vì những điều nhỏ nhặt trong ngày hôm nay. Cả hai đều cần bình tĩnh trong cách nói năng, hành xử, chớ vô tình làm tổn thương nửa kia, gây ra vết thương trong mối quan hệ.

Con giáp tuổi Tỵ

Sau 16h30 chiều nay (4/12/2025), Tam Hợp báo hiệu, những cơ hội tốt sẽ đến với người tuổi Tỵ. Phương diện sự nghiệp sẽ được hưởng lợi hơn cả. Đây là thời điểm tuyệt vời để bạn có thể theo đuổi đam mê, hoàn thành ước mơ, con đường thành công đang đến rất gần với bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính vẫn khá ổn định, bạn không cần phải lo lắng về điều gì. Nguồn thu nhập chính đều đặn, thu nhập phụ từ công việc kinh doanh của bạn cũng mang lợi nhuận vượt ngoài mong đợi. Nếu giữ được tốc độ phát triển này và biết cách tích lũy tốt thì cuối năm nay bạn sẽ có được khoản tiền không nhỏ đâu.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!