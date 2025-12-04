TP.HCM, sáng nay (4/12): Bầu trời âm u, có mưa lớn trên diện rộng

Theo thông tin báo Tiền Phong , lúc 6h30, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên toàn bộ vực phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Long Hương, Bà Rịa, Tam Long, Tân Phước, Tân Hải, Phú Mỹ, Nhuận Đức… Cùng với đó là các xã: Phước Hải, Phước Thắng, Long Hải, Long Điền, Long Sơn, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Thạnh An, Bình Trung, Bình Châu, Châu Pha, Nghĩa Thành, Xuân Sơn, Hòa Hội, Bình Tiến, Ngãi Giao, Bình Giã, Bình Thắng, Hòa Hiệp, Phú Lâm, Kim Long, Bàu Lâm, Châu Đức, Tân Đông Hiệp, Đông Hòa, Củ Chi, Tân An Hội, Phú Hòa Đông, Thường Tân, Tân Uyên, Bắc Tân Uyên, Bình Cơ, Phước Hòa, Phú Giáo, Phước Vĩnh, Phước Thành, Bến Cát, Minh Thạnh.

Theo thông tin báo Thanh Niên , sáng nay, bầu trời TP.HCM tiếp tục nhiều mây âm u và dự báo xuất hiện mưa giông diện rộng. Trong khi khu vực miền Đông như Lâm Đồng, Đồng Nai mưa giông và mưa lớn kéo dài từ đêm qua; dự báo còn tiếp tục, cục bộ có mưa rất to.

Trong khoảng 2 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm theo dông, sét cho toàn bộ các khu vực trên, sau đó mưa dông có xu hướng mở rộng sang phường Thới Hòa, Tây Nam, Long Nguyên, Bến Cát, Chánh Phú Hòa, Vĩnh Tân, xã An Long, Bàu Bàng, Trừ Văn Thố, phường Hiệp Bình, Tam Bình, Thủ Đức, Linh Xuân, Long Bình, Tăng Nhơn Phú, Phước Long, Long Phước, Long Trường, Khu phố 25 Phường An Khánh, Bình Trưng, Cát Lái, phường Tân Mỹ, Tân Hưng, Tân Thuận, Phú Thuận, xã Nhà Bè, khu công nghiệp Hiệp Phước xã Hiệp Phước, xã Bình Khánh, ấp Long Thạnh xã Cần Giờ, An Thới Đông, Thạnh An...

TP.HCM mưa trên diện rộng. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Mưa dông tiếp tục mở rộng sang các khu vực lân cận khác thuộc TPHCM.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết: Áp cao lạnh lục địa tiếp tục được tăng cường xuống phía nam. Bên cạnh đó là hoàn lưu mây từ bão số 15 vừa tan vẫn còn tạo ra các nhiễu động gió đông trên cao tác động đến thời tiết khu vực Nam bộ. Do vậy, khu vực miền Đông như Lâm Đồng và Đồng Nai có mưa lớn và nhiều hơn các tỉnh miền Tây.

Thời tiết Nam bộ hôm nay mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn. Đêm và chiều tối có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn trên khu vực Lâm Đồng, Đồng Nai xuất hiện từ đêm qua và tiếp tục kéo dài. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Nhiệt độ thấp nhất ban đêm ở khoảng 24 - 27 độ C, cao nhất khoảng 30 - 33 độ C; mưa lớn khiến nhiệt độ nhiều khu vực giảm thêm từ 1 - 3 độ C.

Thời tiết TP.HCM, đặc biệt là khu vực trung tâm, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn. Chiều tối có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to. trong cơn giông đề phòng gió giật mạnh, sét. Nhiệt độ phổ biến từ 26 - 32 độ C.

Hôm nay rằm tháng 10 âm lịch cũng là thời điểm bắt đầu giai đoạn triều cường đạt đỉnh. Đỉnh triều cường đợt này sẽ xuất hiện khoảng từ ngày 5 - 6.12, tại trạm Phú An và Nhà Bè từ 1,65 - 1,7 m, vượt báo động 3 từ 5 - 10 cm. Riêng trạm Thủ Dầu Một khoảng 1,73 - 1,78 m, vượt báo động 3 từ 13 - 18 cm.

Triều cường sông Sài Gòn và các tỉnh Nam bộ vào giai đoạn đỉnh điểm, gây ngập sâu nhiều nơi trũng thấp. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Cần đề phòng mưa lớn, gió đông bắc hoạt động mạnh kết hợp triều cường cao gây ngập sâu ở khu vực trũng thấp, ven sông.