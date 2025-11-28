Bình Dương đưa vào hoạt động Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị tinh gọn

Xã hội 28/11/2025 15:38

Sáng 27/11, AEON Việt Nam khai trương AEON Bình Dương Midori Park – mô hình Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị tinh gọn (Super Supermarket – SSM), hướng đến phục vụ nhu cầu mua sắm hằng ngày của cư dân đô thị và góp phần nâng tầm phong cách sống tại Bình Dương.

Tọa lạc giữa khu vực đô thị năng động, AEON Bình Dương Midori Park mang phong cách hiện đại, xanh mát và tiện nghi, kỳ vọng trở thành điểm đến mua sắm mới cho người dân địa phương.

Bình Dương đưa vào hoạt động Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị tinh gọn - Ảnh 1

Trung tâm có tổng diện tích hơn 2.800 m², trong đó khu Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị tinh gọn chiếm hơn 1.500 m², khu ẩm thực Delica gần 500 m² với sức chứa khoảng 80 chỗ ngồi.

Không gian mua sắm được tổ chức khoa học, đa dạng chủng loại hàng hóa, từ thực phẩm tươi sống, sản phẩm chế biến sẵn (RTC), thực phẩm đông lạnh, rau củ hữu cơ đến nhóm sản phẩm chăm sóc cá nhân, gia dụng, làm đẹp.

Bình Dương đưa vào hoạt động Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị tinh gọn - Ảnh 2

Nhiều mặt hàng đặc trưng, quen thuộc với người tiêu dùng Việt như Bánh Pía, hạt điều, cà phê Trung Nguyên cũng được trưng bày nổi bật. Khách hàng còn có thể tìm thấy các sản phẩm “Chỉ có tại AEON” thuộc nhãn hàng riêng TOPVALU và HÓME CÓORDY – dòng gia dụng tối giản, tiện dụng.

Khu ẩm thực Delica cung cấp nhiều lựa chọn món ăn chế biến sẵn, từ sushi, bento Nhật Bản đến món Việt, món Hàn như topokki, bánh cá odeng… đáp ứng nhu cầu nhanh – tiện – đa dạng của khách hàng trong nhịp sống bận rộn.

Ba giá trị cốt lõi được AEON Bình Dương Midori Park nhấn mạnh gồm: sự tiện lợi và hiện đại với dịch vụ chuyên nghiệp, thanh toán không tiền mặt; chất lượng sản phẩm cùng nguồn gốc minh bạch; định hướng tiêu dùng xanh thông qua bao bì thân thiện, sản phẩm hữu cơ và các sáng kiến thúc đẩy lựa chọn bền vững.

Trung tâm cũng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ nhằm tối ưu trải nghiệm khách hàng, như cân AI, hệ thống locker Face ID, POS đồng bộ toàn khu vực thu ngân, kiosk gọi món tự động (SOK) và quầy thanh toán nhanh (SSC), giúp quá trình mua sắm liền mạch hơn.

Xác định Việt Nam là thị trường chiến lược bên ngoài Nhật Bản, AEON đang tăng tốc mở rộng hệ sinh thái bán lẻ với nhiều mô hình phù hợp từng đô thị và nhu cầu địa phương. Mô hình SSM được giới thiệu lần đầu tại Hà Nội năm 2022 và AEON Bình Dương Midori Park là bước đi tiếp theo trong lộ trình nhân rộng tại Việt Nam.

Ông Tezuka Daisuke - Thành viên Ban điều hành Tập đoàn, Trưởng Đại diện AEON tại Việt Nam, Tổng Giám đốc AEON Việt Nam cho biết, thị trường bán lẻ Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa khi kênh bán lẻ hiện đại chỉ chiếm khoảng 12-15% thị phần.

Năm 2024, doanh thu AEON tại Việt Nam tăng 120% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu tăng trưởng ngoài Nhật Bản.

Việc đưa vào hoạt động AEON Bình Dương Midori Park được xem là bước tiến quan trọng hướng đến mục tiêu mở rộng quy mô hệ thống lên gấp hơn 3 lần vào năm 2030.

Từ khóa:   xã hội đời sống gia đình

