Bão Koto thành bão số 15 trên Biển Đông: Hướng di chuyển phức tạp, có thể mạnh thêm

Theo báo Người Lao Động , theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 26-11, vị trí tâm bão số 15 ở vào khoảng 12,2 độ Vĩ Bắc; 119,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 540 km về phía Đông.

Vùng nguy hiểm nằm từ 10,00 đến 14,50 độ Vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 113,50 độ Kinh Đông; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, áp dụng cho khu vực Giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa.

Dự báo trong 24 tới, vào 4 giờ ngày 27-11, vị trí tâm bão số 15 ở khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200 km về phía Bắc Đông Bắc. Cường độ bão có khả năng mạnh thêm lên cấp 10, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/giờ.

Đến 4 giờ ngày 28-11, vị trí bão số 15 ở khoảng 12,4 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 150 km về phía Bắc Tây Bắc. Cường độ bão có khả năng mạnh thêm lên cấp 11, giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ chậm hơn 5-10 km/giờ.

Vùng nguy hiểm trong thời kỳ này nằm từ 10,50 đến 14,50 độ Vĩ Bắc và trong khoảng 112,00-117,00 độ Kinh Đông; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại khu vực Giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa.

Theo thông tin báo Lao Động, dự báo tác động của bão, trên biển, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-10, giật cấp 13; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m; biển động rất mạnh.

Trong khoảng ngày 27-28.11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao 7-9m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định ban đầu về tác động trên đất liền: Khi tiến vào vùng biển ven bờ, bão số 15 có thể giảm cường độ do tác động của không khí lạnh và nhiệt độ bề mặt biển thấp tại khu vực biển Nam Trung Bộ; cường độ khi ảnh hưởng đến đất liền có thể ở mức bão cấp 8-9 hoặc áp thấp nhiệt đới.

Dự báo, bão/áp thấp nhiệt đới có khả năng hướng về đất liền Nam Trung Bộ, trọng tâm ảnh hưởng từ khu vực Gia Lai đến Lâm Đồng (vùng từ Bình Định đến Bình Thuận cũ).

Từ đầu năm 2025 đến nay, 20 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, bằng với kỷ lục năm 2017. Tính đến ngày 24-11, thiên tai trên cả nước đã làm 409 người chết, mất tích, thiệt hại ước tính trên 85.099 tỉ đồng.