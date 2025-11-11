Tin bão số 14 Fung-Wong mới nhất: Mạnh cấp 12, giật cấp 15 đổi hướng đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc)

Xã hội 11/11/2025 10:35

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 14 Fung-Wong trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, đổi hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km. Bão duy trì cường độ cấp 12, giật cấp 15.

Theo thông tin báo Người Lao Động, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 11-11, vị trí tâm bão số 14 Fung Wong khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 118,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Trong 24 giờ tới, tức đến 4 giờ ngày 12-11, vị trí tâm bão số 14 Fung Wong ở khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15.

Bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ 10-15 km/giờ. Vùng nguy hiểm là khu vực phía Bắc 17,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông 116,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 4 giờ ngày 13-11, vị trí tâm bão ở khoảng 24,3 độ Vĩ Bắc; 122,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Đài Loan (Trung Quốc). Bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm cấp 7, giật cấp 9.

Tin bão số 14 Fung-Wong mới nhất: Mạnh cấp 12, giật cấp 15 đổi hướng đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc) - Ảnh 1
Bão số 14 Fung-Wong đổi hướng đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Do ảnh hưởng của bão Fung Wong, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15. Sóng biển cao 4 -7 m, khu vực gần tâm bão có sóng cao 7 – 9 m, biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển nguy hiểm nêu trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Theo VTC News, dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 11/11

TP Hà Nội mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23°C. Nhiệt độ cao nhất 24-26°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C, có nơi trên 28°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, vùng núi có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C, có nơi trên 26°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-28°C, phía Nam 28-30°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tin mới nhất về bão Fung-Wong: Mạnh lên siêu bão, chuẩn bị đi vào Biển Đông

Tin mới nhất về bão Fung-Wong: Mạnh lên siêu bão, chuẩn bị đi vào Biển Đông

Bão Fung-Wong (Phượng Hoàng) đang trên vùng biển phía Đông khu vực miền Trung Philippines và khả năng mạnh lên cấp siêu bão trong vài giờ tới. Dự báo, khoảng sáng mai, bão đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 14.

Xem thêm
Từ khóa:   bão số 14 Fung-Wong tin mới tin xã hội

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày (12/11-13/11), Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày (12/11-13/11), Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Điểm danh 4 nhóm người không nên uống cần tây dù có nhiều lợi ích sức khỏe

Điểm danh 4 nhóm người không nên uống cần tây dù có nhiều lợi ích sức khỏe

Dinh dưỡng 47 phút trước
Khúc Tinh mở rộng quan lộ, 3 con giáp vào đúng 17 giờ ngày 11/11, làm gì cũng phát, căn cơ Phú Quý vững chắc, tận hưởng cuộc sống vô lo vô nghĩ

Khúc Tinh mở rộng quan lộ, 3 con giáp vào đúng 17 giờ ngày 11/11, làm gì cũng phát, căn cơ Phú Quý vững chắc, tận hưởng cuộc sống vô lo vô nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục sẽ ra tòa ngày 19/11, xét xử về tội Lừa dối khách hàng

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục sẽ ra tòa ngày 19/11, xét xử về tội Lừa dối khách hàng

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Tin bão số 14 Fung-Wong mới nhất: Mạnh cấp 12, giật cấp 15 đổi hướng đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc)

Tin bão số 14 Fung-Wong mới nhất: Mạnh cấp 12, giật cấp 15 đổi hướng đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc)

Xã hội 1 giờ 37 phút trước
Đúng 20h ngày mai, thứ Tư 12/11/2025, 3 con giáp hết Tam Tai cuộc đời lên hương, bước ra ngoài là có tiền, trúng số độc đắc, tài lộc vào nhà tới tấp

Đúng 20h ngày mai, thứ Tư 12/11/2025, 3 con giáp hết Tam Tai cuộc đời lên hương, bước ra ngoài là có tiền, trúng số độc đắc, tài lộc vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/11/2025, Thần Tài 'chống lưng', 3 con giáp vận khí như 'gấm thêm hoa', tiền chảy vào túi nhiều không xuể, công việc thuận lợi

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/11/2025, Thần Tài 'chống lưng', 3 con giáp vận khí như 'gấm thêm hoa', tiền chảy vào túi nhiều không xuể, công việc thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
3 con giáp kiếm tiền siêu giỏi, gánh vàng gánh bạc về nhà, phúc lộc không bao giờ vơi, ung dung tự tại sau ngày 11/11/2025

3 con giáp kiếm tiền siêu giỏi, gánh vàng gánh bạc về nhà, phúc lộc không bao giờ vơi, ung dung tự tại sau ngày 11/11/2025

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 11/11/2025: Lập đỉnh trong hai tuần qua, vàng SJC tăng thêm gần 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 11/11/2025: Lập đỉnh trong hai tuần qua, vàng SJC tăng thêm gần 2 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 59 phút trước
Nửa cuối tháng 11, 3 con giáp hốt hết Lộc trời, giàu sang Phú Quý, của nả chất đầy, Phật Bà tỏa hào quang soi chiếu ban phát vàng bạc

Nửa cuối tháng 11, 3 con giáp hốt hết Lộc trời, giàu sang Phú Quý, của nả chất đầy, Phật Bà tỏa hào quang soi chiếu ban phát vàng bạc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hình ảnh cuối cùng của 3 người trong gia đình trước khi bị xe đầu kéo tông tử vong

Hình ảnh cuối cùng của 3 người trong gia đình trước khi bị xe đầu kéo tông tử vong

Tai nạn thương tâm, ít nhất 6 người đã tử vong sau khi đám cháy lớn thiêu rụi một nhà kho nước hoa

Tai nạn thương tâm, ít nhất 6 người đã tử vong sau khi đám cháy lớn thiêu rụi một nhà kho nước hoa

Thông tin MỚI vụ người đàn ông 'thân mật với nhiều phụ nữ' tại phòng làm việc

Thông tin MỚI vụ người đàn ông 'thân mật với nhiều phụ nữ' tại phòng làm việc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tin mới nhất về bão Fung-Wong: Mạnh lên siêu bão, chuẩn bị đi vào Biển Đông

Tin mới nhất về bão Fung-Wong: Mạnh lên siêu bão, chuẩn bị đi vào Biển Đông

Gia Lai: Hàng trăm mái nhà bị 'vò' nát sau bão số 13 Kalmaegi, người dân lên mạng xã hội cầu cứu

Gia Lai: Hàng trăm mái nhà bị 'vò' nát sau bão số 13 Kalmaegi, người dân lên mạng xã hội cầu cứu

Chiều tối ngày 6/11, bão Kalmaegi đổ bộ vào miền Trung với cường độ rất mạnh, bão số 14 'lấp ló' ngoài Biển Đông

Chiều tối ngày 6/11, bão Kalmaegi đổ bộ vào miền Trung với cường độ rất mạnh, bão số 14 'lấp ló' ngoài Biển Đông

Túi vải - Món quà Tết tinh tế thay lời tri ân từ doanh nghiệp

Túi vải - Món quà Tết tinh tế thay lời tri ân từ doanh nghiệp

Túi giấy sẵn – Giải pháp đóng gói nhanh cho doanh nghiệp mùa cao điểm 

Túi giấy sẵn – Giải pháp đóng gói nhanh cho doanh nghiệp mùa cao điểm 

Thông tin mới về bão Kalmaegi: Tiếp tục di chuyển nhanh và mạnh, miền Trung mưa lớn, lũ lên nhanh

Thông tin mới về bão Kalmaegi: Tiếp tục di chuyển nhanh và mạnh, miền Trung mưa lớn, lũ lên nhanh