Tin bão số 14 Fung-Wong mới nhất: Mạnh cấp 12, giật cấp 15 đổi hướng đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc)

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Theo thông tin báo Người Lao Động , theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 11-11, vị trí tâm bão số 14 Fung Wong khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 118,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Trong 24 giờ tới, tức đến 4 giờ ngày 12-11, vị trí tâm bão số 14 Fung Wong ở khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15.

Đến 4 giờ ngày 13-11, vị trí tâm bão ở khoảng 24,3 độ Vĩ Bắc; 122,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Đài Loan (Trung Quốc). Bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm cấp 7, giật cấp 9.

Bão số 14 Fung-Wong đổi hướng đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: Báo Người Lao Động.

Do ảnh hưởng của bão Fung Wong, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15. Sóng biển cao 4 -7 m, khu vực gần tâm bão có sóng cao 7 – 9 m, biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển nguy hiểm nêu trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Theo VTC News, dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 11/11

TP Hà Nội mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23°C. Nhiệt độ cao nhất 24-26°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C, có nơi trên 28°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, vùng núi có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C, có nơi trên 26°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-28°C, phía Nam 28-30°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.