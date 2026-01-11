Theo công an, bước đầu xác định nạn nhân bị Vân Anh hành hung bị chấn động não, chấn thương phần mềm vùng đầu và thành ngực. Sau khi giám định ghi nhận nạn nhân không có dấu vết thương tích, không bị bầm tím sưng nề, tỷ lệ phần trăm thương tích là 0%.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 11/1, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự Vân Anh, trú tại tòa nhà CT5- ĐN2, phường Mỹ Đình 2, để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin từ VnExpress, nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc được xác định là do con trai học lớp 6 của Vân Anh có biểu hiện không bình thường. Bé trai thường bấm chuông, đập cửa nhà hàng xóm và trêu chọc mọi người trong tòa nhà.

Công an đánh giá, hành vi của Vân Anh là vi phạm pháp luật. Tuy nạn nhân không bị thương tích nặng nhưng vụ việc đã gây tác động xấu đến dư luận, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Chị Hằng, sống ở căn hộ sát vách với nhà Vân Anh, ở tòa nhà CT5- ĐN2 trên đường Trần Hữu Dực, đã phản ánh vấn đề này lên nhóm của chung cư. Từ đó khiến Vân Anh bức xúc.

Khoảng 20h ngày 8/1, chị Hằng vừa đi làm về đến cửa nhà thì vợ chồng nhà hàng xóm là gọi lại hỏi "có ý kiến" về gia đình họ. Chị chưa kịp giải thích thì bị Vân Ạnh lao ra chửi bới, "tát một cái rất mạnh" vào mặt.

Chị lùi lại phía sau song bị túm tóc, đấm liên tiếp nhiều cái vào đầu. Sự việc ồn ào trong khoảng 5 phút.

Nạn nhân cho biết chuyển về tòa nhà từ năm 2017 và thường xuyên gặp khó chịu từ đó đến giờ. Ngoài bị con trai của Vân Anh quấy rối, chị còn bị phiền hà bởi nhà hàng xóm thường xuyên để hàng chục đôi dép tràn lan khắp hành lang khiến lộn xộn và hát karaoke "với tiếng ồn lớn".

Chị phản ánh với ban quản lý, ban quản trị tòa nhà song chưa được giải quyết thỏa đáng. Để lưu lại bằng chứng và tự bảo vệ mình, chị lắp camera trước cửa nhà. Hai mẹ con chị Hằng dự kiến sau khi ra viện sẽ thuê một căn hộ khác để về ở vì vẫn sợ hãi với cả gia đình hàng xóm.