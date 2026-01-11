Tình tiết bất ngờ trong vụ người phụ nữ đánh hàng xóm tại chung cư Hà Nội

Đời sống 11/01/2026 15:54

Ngày 11/1, Công an phường Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết, đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc một người phụ nữ bị hành hung ngay tại hành lang chung cư trên địa bàn.

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 11/1, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Từ Liêm đang điều tra, làm rõ vụ việc một phụ nữ bị hành hung tại hành lang chung cư trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 8/1, chị N.T.H. (44 tuổi, trú tại tòa CT5-ĐN2, phường Từ Liêm) đi làm về, khi đến trước cửa căn hộ của bà Nguyễn Vân Anh (44 tuổi, cùng tòa nhà) thì xảy ra mâu thuẫn.

Trong quá trình cãi vã, bà Vân Anh bị cho là đã có lời lẽ chửi bới, sau đó túm tóc, dùng tay đánh vào vùng đầu và mặt chị H. Sự việc diễn ra tại hành lang chung cư, có em họ của bà Vân Anh chứng kiến và can ngăn.

Tình tiết bất ngờ trong vụ người phụ nữ đánh hàng xóm tại chung cư Hà Nội - Ảnh 1
Cảnh bà Vân Anh hành hung người hàng xóm ở cùng chung cư - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, sau khi xảy ra vụ việc, chị H. được đưa đến Bệnh viện Hồng Ngọc để thăm khám, điều trị. Nhận được tin báo, Công an phường Từ Liêm nhanh chóng vào cuộc xác minh, triệu tập bà Nguyễn Vân Anh đến trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, bà Vân Anh đã thừa nhận hành vi hành hung hàng xóm. Kết quả giám định thương tích ban đầu xác định chị H. bị tổn hại sức khỏe ở mức 0%.

Công an phường Từ Liêm đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bàng hoàng hai xe máy tông trực diện rồi bốc cháy, 2 người thương vong

Bàng hoàng hai xe máy tông trực diện rồi bốc cháy, 2 người thương vong

Vụ tai nạn xảy ra lúc 23h57 ngày 10/1, tại điểm giao giữa đường 23B và đường 34, phường Bình Dương (trước đây thuộc TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Xem thêm
Từ khóa:   đánh người hành hung tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 12/1/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 12/1/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 phút trước
Nữ diễn viên nổi tiếng phát ngôn gây sốc khi 'cưới và ly hôn chỉ trong 3 ngày'

Nữ diễn viên nổi tiếng phát ngôn gây sốc khi 'cưới và ly hôn chỉ trong 3 ngày'

Sao quốc tế 21 phút trước
Mẹ chở con va chạm với xe tải, con trai 7 tuổi tử vong thương tâm

Mẹ chở con va chạm với xe tải, con trai 7 tuổi tử vong thương tâm

Đời sống 26 phút trước
Liên tiếp trong 6 tháng đầu năm 2026, 3 con giáp được thần may mắn phù trợ, bắt được cơ hội vàng làm giàu, tình - tiền đều thuận ý

Liên tiếp trong 6 tháng đầu năm 2026, 3 con giáp được thần may mắn phù trợ, bắt được cơ hội vàng làm giàu, tình - tiền đều thuận ý

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Tình tiết bất ngờ trong vụ người phụ nữ đánh hàng xóm tại chung cư Hà Nội

Tình tiết bất ngờ trong vụ người phụ nữ đánh hàng xóm tại chung cư Hà Nội

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/1/2026, 3 con giáp 'một bước đụng quý nhân, hai bước đụng Thần Tài', tiền vàng sung túc, vận trình tung tăng thẳng tiến

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/1/2026, 3 con giáp 'một bước đụng quý nhân, hai bước đụng Thần Tài', tiền vàng sung túc, vận trình tung tăng thẳng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Hậu trường cảnh hành động nguy hiểm của Lưu Diệc Phi trong 'Thiên Long Bát Bộ'

Hậu trường cảnh hành động nguy hiểm của Lưu Diệc Phi trong 'Thiên Long Bát Bộ'

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước
Mừng 3 con giáp được Thần Tài hậu thuẫn sau lưng trong 15 ngày tới, vận trình rực sáng hơn trăng rằm, tài chính tăng phi mã

Mừng 3 con giáp được Thần Tài hậu thuẫn sau lưng trong 15 ngày tới, vận trình rực sáng hơn trăng rằm, tài chính tăng phi mã

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Cơ hội đến dồn dập trong tháng 12 âm lịch tới, 3 con giáp với tay nắm TIỀN TÀI, vận may đang đến, sớm muộn sẽ giàu sang, viên mãn chẳng ai bằng

Cơ hội đến dồn dập trong tháng 12 âm lịch tới, 3 con giáp với tay nắm TIỀN TÀI, vận may đang đến, sớm muộn sẽ giàu sang, viên mãn chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Top 3 con giáp trúng số độc đắc đúng ngày 11/1 do được định sẵn là giàu, Đại Phú Đại Quý, rủng rỉnh túi tiền, sự nghiệp thăng hoa viên mãn

Top 3 con giáp trúng số độc đắc đúng ngày 11/1 do được định sẵn là giàu, Đại Phú Đại Quý, rủng rỉnh túi tiền, sự nghiệp thăng hoa viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thương tâm: Hai người phụ nữ tử vong sau tiếng nổ lớn

Thương tâm: Hai người phụ nữ tử vong sau tiếng nổ lớn

Tử vi thứ Hai 12/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Hai 12/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Giá vàng hôm nay, ngày 11/1/2026: Vàng SJC tăng 7 triệu đồng trong tuần qua

Giá vàng hôm nay, ngày 11/1/2026: Vàng SJC tăng 7 triệu đồng trong tuần qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ chở con va chạm với xe tải, con trai 7 tuổi tử vong thương tâm

Mẹ chở con va chạm với xe tải, con trai 7 tuổi tử vong thương tâm

Bé 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốc tại bệnh viện

Bé 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốc tại bệnh viện

Bàng hoàng hai xe máy tông trực diện rồi bốc cháy, 2 người thương vong

Bàng hoàng hai xe máy tông trực diện rồi bốc cháy, 2 người thương vong

Nghẹt thở cảnh sát phá cửa cứu 11 người thoát khỏi đám cháy trong đêm

Nghẹt thở cảnh sát phá cửa cứu 11 người thoát khỏi đám cháy trong đêm

Hy hữu: Hành khách từ TP.HCM chuyển dạ, sinh con ngay trên tàu đi Hà Nội

Hy hữu: Hành khách từ TP.HCM chuyển dạ, sinh con ngay trên tàu đi Hà Nội

Thương tâm: Hai người phụ nữ tử vong sau tiếng nổ lớn

Thương tâm: Hai người phụ nữ tử vong sau tiếng nổ lớn