Ngày 11/1, Công an phường Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết, đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc một người phụ nữ bị hành hung ngay tại hành lang chung cư trên địa bàn.

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 11/1, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Từ Liêm đang điều tra, làm rõ vụ việc một phụ nữ bị hành hung tại hành lang chung cư trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 8/1, chị N.T.H. (44 tuổi, trú tại tòa CT5-ĐN2, phường Từ Liêm) đi làm về, khi đến trước cửa căn hộ của bà Nguyễn Vân Anh (44 tuổi, cùng tòa nhà) thì xảy ra mâu thuẫn.

Trong quá trình cãi vã, bà Vân Anh bị cho là đã có lời lẽ chửi bới, sau đó túm tóc, dùng tay đánh vào vùng đầu và mặt chị H. Sự việc diễn ra tại hành lang chung cư, có em họ của bà Vân Anh chứng kiến và can ngăn.

Cảnh bà Vân Anh hành hung người hàng xóm ở cùng chung cư - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, sau khi xảy ra vụ việc, chị H. được đưa đến Bệnh viện Hồng Ngọc để thăm khám, điều trị. Nhận được tin báo, Công an phường Từ Liêm nhanh chóng vào cuộc xác minh, triệu tập bà Nguyễn Vân Anh đến trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, bà Vân Anh đã thừa nhận hành vi hành hung hàng xóm. Kết quả giám định thương tích ban đầu xác định chị H. bị tổn hại sức khỏe ở mức 0%.

Công an phường Từ Liêm đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

