Nghẹt thở cảnh sát phá cửa cứu 11 người thoát khỏi đám cháy trong đêm

Vụ cháy xảy ra vào hồi 1h55 rạng sáng 11/1. Lúc này, Tổ công tác số 7 - Trạm CSGT Diễn Châu, Phòng CSGT Nghệ An đang tuần tra trên đường phát hiện nhà anh N.B.K tại khối Tân Tiến, phường Hoàng Mai đang bốc cháy và đang lan sang nhà thứ 2.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 11/1, lãnh đạo Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Diễn Châu (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An), cho biết: Trong quá trình tuần tra, một tổ công tác của Trạm đã phát hiện có cháy ở nhà dân ven đường. Tổ công tác đã kịp thời phá cửa, giải cứu được 11 người thoát khỏi đám cháy.

Là tổ trưởng tổ công tác số 7, cũng là người trực tiếp phá cửa cứu người, đại úy Cao Xuân Cường, kể lại: Lúc này trời đã về khuya, đường vắng, người dân đã đóng cửa đi ngủ cả nên lúc đám cháy xảy ra không ai biết. Ngay khi thấy cháy, anh em đã dừng xe, người hô hoán, người đập phá cửa, người gọi điện báo cho lực lượng Phòng cháy chữa cháy khu vực.

Ngay lập tức, tổ công tác đã phá cửa hỗ trợ 11 người đang ngủ nhanh chóng ra khỏi nhà, di chuyển 1 xe ô tô tải khỏi đám cháy. Đám cháy sau đó được lực lượng phòng cháy chữa cháy khu vực dập tắt.

Hiện trường vụ cháy nhà tại phường Hoàng Mai, Nghệ An - Ảnh: Báo Dân trí

Được một lúc thì người dân xung quanh chạy đến hỗ trợ, chủ nhà cũng dậy mở cửa hô hoán mọi người trong nhà sơ tán.

"Ngôi nhà xảy ra cháy là nhà ống, liền vách với một nhà nữa. Trong khi đó, đám cháy bùng lên dữ dội, kèm theo khói nghi ngút. May mắn là khi chúng tôi phá cửa, hô hoán thì người trong 2 nhà mới biết và sơ tán theo đường phía sau", đại úy Cường kể.

Theo thông tin từ báo Xây Dựng, sau khi sơ tán được tất cả 11 người, bao gồm 5 trẻ em, lực lượng CSGT tiếp tục ở lại hiện trường cùng với người dân, công an khu vực hỗ trợ lực lượng PCCC dập tắt đám cháy. Sau khoảng 40 phút, đám cháy được dập tắt. Nhiều tài sản trong nhà bị hư hỏng. May mắn đám cháy đã không lan sang nhà bên cạnh và không gây thiệt hại về người.

"Tôi nghĩ nếu chỉ chậm thêm 2-3 phút mà không phát hiện, sơ tán người trong nhà thì hậu quả thật khó lường", đại úy Cường nói.

Lực lượng CSGT phát hiện ngôi nhà bị cháy đã phá cửa giải cứu thành công 11 người trước khi ngọn lửa bùng lên dữ dội - Ảnh: Báo Xây Dựng

Anh Nguyễn Bá Khải, chủ căn nhà bị cháy bày tỏ: "Thật may có các anh CSGT đi qua phát hiện phá cửa cảnh báo kịp thời, chứ lúc đó 6 người ngủ ở trong nhà đều không ai hay biết. Nhà bên cạnh là nhà anh trai tôi, cũng có 5 người, may mà cùng thoát ra kịp. Chúng tôi vô cùng biết ơn các chiến sĩ CSGT, người dân xung quanh và lực lượng PCCC đã giúp đỡ 2 gia đình chúng tôi".

Hiện, vụ cháy đang được cơ quan chức năng địa phương điều tra làm rõ nguyên nhân.