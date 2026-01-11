Danh tính cháu dâu sát hại bác gái rồi cướp bông tai vàng

Đời sống 11/01/2026 11:13

Chiều 10/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã tạm giữ hình sự Đinh Thị Kim để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố Kim, 42 tuổi, ở xã xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa để điều tra hành vi Giết người, Cướp tài sản.

 

Ba ngày trước, người dân phát hiện bà Lê Thị Phương, 69 tuổi, tử vong tại nhà riêng ở thôn Phúc Gia, xã Thọ Long chưa rõ nguyên nhân. Hiện trường nhiều xáo trộn, thi thể có nhiều vết thương. Nhà chức trách tình nghi bà bị sát hại.

Nạn nhân bị khiếm thính, sống một mình, các con đều đi làm ăn xa, gần đây không mâu thuẫn với ai trong vùng. Tuy nhiên, căn nhà gần bờ sông, có nhiều lối ra vào và thời điểm án mạng xảy ra không có nhân chứng.

Danh tính cháu dâu sát hại bác gái rồi cướp bông tai vàng - Ảnh 1
Nghi can Đinh Thị Kim - Ảnh: VnExpress

Nạn nhân không có mâu thuẫn sâu sắc với người xung quanh. Thời điểm xảy ra vụ án vào ban ngày, hiện trường có nhiều lối ra vào, không có nhân chứng trực tiếp nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Sau một ngày tập trung lực lượng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định Đinh Thị Kim, cháu dâu của nạn nhân, là nghi phạm gây ra vụ án.

Danh tính cháu dâu sát hại bác gái rồi cướp bông tai vàng - Ảnh 2
Tang vật vụ án - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, tại cơ quan điều tra, Kim khai nhận sáng 7-1 đến nhà bà Phương chơi thì giữa hai người phát sinh mâu thuẫn. Kim cho rằng bị bà Phương chửi bới, dùng gậy gỗ vụt và ghế gỗ ném về phía mình nên đã đẩy nạn nhân ngã trong buồng ngủ.

Kim sau đó tiếp tục dùng gậy gỗ và ghế gỗ đánh nạn nhân, đồng thời dùng chân đạp vào hai bên hông khiến bà Phương tử vong.

Sau khi gây án, Kim tháo đôi hoa tai bằng vàng tây của nạn nhân mang đi bán được khoảng 2,5 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản, tạm giữ hình sự đối với Đinh Thị Kim để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

