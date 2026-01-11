NÓNG: Công an thu hồi kem chống nắng giả do Đoàn Di Băng quảng cáo

Đời sống 11/01/2026 05:30

Ngày 10/1, Công an tỉnh Đồng Nai phát đi thông báo về việc thu hồi sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body do liên quan đến vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 10/1, Công an Đồng Nai phát đi thông báo thu hồi kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body do Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai sản xuất và được Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group phân phối.

Việc này nhằm phục vụ điều tra vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả liên quan sản phẩm do ca sĩ Đoàn Di Băng từng quảng cáo. Trong đó, công an cần thu hồi sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body các lô hàng sản xuất ngày 16/4/2024; 25/6/2024 và 13/7/2024.

Cảnh sát đề nghị các tổ chức, cá nhân đã mua sản phẩm của các lô hàng trên liên hệ ngay với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đồng Nai để cung cấp sản phẩm, phối hợp điều tra.

NÓNG: Công an thu hồi kem chống nắng giả do Đoàn Di Băng quảng cáo - Ảnh 1
Công an thông báo thu hồi sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VnExpress, tháng 11/2025, Công an Đồng Nai khởi tố Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, cùng 2 người để điều tra hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả. Họ bị cáo buộc sản xuất 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.

Theo điều tra ban đầu, Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (Công ty EBC) do Đinh Văn Liên là Phó tổng giám đốc nhưng thực tế là chủ sở hữu. Doanh nghiệp này hợp tác sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group tại TP HCM (Công ty VB Group) do ông Vũ là Tổng giám đốc, đồng thời là chủ sở hữu.

Hồi tháng 1/2025, Công ty EBC đã sản xuất, buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả (căn cứ Kết luận giám định của Phân Viện Khoa học hình sự tại TP HCM, chỉ số chống nắng SPF là 25,82, đạt 51,64% so với chỉ số SPF 50 ghi trên bao bì).

