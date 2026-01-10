Sáng 10/1, người anh (22 tuổi) điều khiển xe máy BKS 83VK-020... chở theo em gái 19 tuổi (quê An Giang) di chuyển trên đường DT 746, hướng từ nhà thờ Bến Sắn đi ngã tư Tân Hiệp.
Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, khoảng 7 giờ ngày 10/1, nam tài xế lái chiếc ô tô tải biển số 60C-348... trên đường ĐT 746, theo hướng từ nhà thờ Bến Sắn đi vòng xoay Tân Hiệp, phường Tân Hiệp, TPHCM (trước đây thuộc TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).
Khi đến vòng xoay Tân Hiệp, tài xế cho ô tô rẽ phải và xảy ra va chạm với xe máy biển số 83VK-020... do đôi nam nữ chở nhau.
Vụ va chạm mạnh khiến chiếc xe máy ngã xuống đường, nam thanh niên bị bánh xe tải chạy qua cán tử vong tại chỗ, còn cô gái bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.
Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tại hiện trường, chiếc xe máy bị cuốn dưới gầm xe tải. Nhận tin báo, Công an TPHCM đến điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường.
Được biết, hai nạn nhân là người yêu, đều sinh năm 2007, cùng quê An Giang, hiện đang làm công nhân. Sáng sớm cả hai chở nhau đi làm thì không may gặp tai nạn thương tâm.