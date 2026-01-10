Va chạm với xe tải trên đường vào nhà máy, hai anh em tử vong thương tâm

Đời sống 10/01/2026 13:59

Sáng 10/1, người anh (22 tuổi) điều khiển xe máy BKS 83VK-020... chở theo em gái 19 tuổi (quê An Giang) di chuyển trên đường DT 746, hướng từ nhà thờ Bến Sắn đi ngã tư Tân Hiệp.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, khoảng 7 giờ ngày 10/1, nam tài xế lái chiếc ô tô tải biển số 60C-348... trên đường ĐT 746, theo hướng từ nhà thờ Bến Sắn đi vòng xoay Tân Hiệp, phường Tân Hiệp, TPHCM (trước đây thuộc TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Va chạm với xe tải trên đường vào nhà máy, hai anh em tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Khi đến vòng xoay Tân Hiệp, tài xế cho ô tô rẽ phải và xảy ra va chạm với xe máy biển số 83VK-020... do đôi nam nữ chở nhau.

Vụ va chạm mạnh khiến chiếc xe máy ngã xuống đường, nam thanh niên bị bánh xe tải chạy qua cán tử vong tại chỗ, còn cô gái bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

 

Va chạm với xe tải trên đường vào nhà máy, hai anh em tử vong thương tâm - Ảnh 2
Chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, vụ tai nạn làm 1 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tại hiện trường, chiếc xe máy bị cuốn dưới gầm xe tải. Nhận tin báo, Công an TPHCM đến điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường.

Được biết, hai nạn nhân là người yêu, đều sinh năm 2007, cùng quê An Giang, hiện đang làm công nhân. Sáng sớm cả hai chở nhau đi làm thì không may gặp tai nạn thương tâm.

