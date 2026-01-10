Ngày 10/1, Công an phường Linh Xuân, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ nam sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM rơi lầu tử vong.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 10/1, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Linh Xuân (thành phố Thủ Đức cũ) làm rõ nguyên nhân tử vong của nam sinh được phát hiện tại khuôn viên trường đại học thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 9/1, nam bảo vệ đang trực tại một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM (ở phường Linh Xuân) thì phát hiện một nam giới nằm tử vong ở khuôn viên khu nhà B. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân không nguyên vẹn, trạng thái tử vong chưa lâu, vết máu còn mới.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh T.L.H (19 tuổi), sinh viên năm nhất của trường.

Khu vực xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt tại hiện trường, ghi thông tin nhân chứng, trích xuất camera để phục vụ công tác điều tra.

Xung quanh hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện chiếc cặp cùng một số tài sản, vật dụng của nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

NÓNG: Hải Phòng tiêu hủy gần 14.000 hộp patê làm từ thịt nhiễm dịch Chiều 9/1, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết lực lượng liên ngành TP Hải Phòng đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ số thịt heo và các sản phẩm chế biến dương tính với virus dịch tả heo châu Phi, được lưu giữ tại kho lạnh của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, cùng nhiều loại hàng hóa không bảo đảm an toàn thực phẩm khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-nam-sinh-19-tuoi-tu-vong-trong-khuon-vien-truong-ai-hoc-750486.html