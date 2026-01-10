NÓNG: Hải Phòng tiêu hủy gần 14.000 hộp patê làm từ thịt nhiễm dịch

Đời sống 10/01/2026 11:31

Chiều 9/1, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết lực lượng liên ngành TP Hải Phòng đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ số thịt heo và các sản phẩm chế biến dương tính với virus dịch tả heo châu Phi, được lưu giữ tại kho lạnh của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, cùng nhiều loại hàng hóa không bảo đảm an toàn thực phẩm khác.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong chiều 9/1 cho biết, liên quan vụ việc thịt nhiễm tả lợn châu Phi tuồn vào kho lạnh của Công ty CP đồ hộp Hạ Long (HaLong CanFoco), Công an TP. Hải Phòng đã chủ trì, phối hợp với lực lượng liên ngành tổ chức tiêu hủy hơn 160 tấn thịt và sản phẩm đã chế biến dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

NÓNG: Hải Phòng tiêu hủy gần 14.000 hộp patê làm từ thịt nhiễm dịch - Ảnh 1
Trụ sở Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, ở phường Ngô Quyền, Hải Phòng - Ảnh: Báo Dân trí

 

Kết quả kiểm tra mẫu thực phẩm trong kho lạnh của Công ty CP đồ hộp Hạ Long có 132,3 tấn thịt lợn nạc do Bùi Đức Trọng (SN 1979, ở phường Ngô Quyền) mua của Lê Bá Doanh (SN 1977, ở phường An Biên) và Trịnh Việt Hà (SN 1991, ở xã Hà Bắc) rồi bán cho Công ty CP đồ hộp Hạ Long.

Hơn 4.140 kg chả giò rế, hơn 3.280 kg chả giò đặc biệt được sản xuất từ thịt lợn do Bùi Đức Trọng bán cho Công ty CP đồ hộp Hạ Long cũng dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Theo thông tin từ báo Dân trí, lực lượng liên ngành xác định các sản phẩm bảo quản tại kho lạnh của công ty này cũng dương tính với vi khuẩn Salmonella spp, gồm: 1,36 tấn bì xô heo đông lạnh, do Bùi Đức Trọng bán; 8,2 tấn da gà đông lạnh nhập khẩu, 6 tấn thịt gà xay đông lạnh nhập khẩu.

NÓNG: Hải Phòng tiêu hủy gần 14.000 hộp patê làm từ thịt nhiễm dịch - Ảnh 2NÓNG: Hải Phòng tiêu hủy gần 14.000 hộp patê làm từ thịt nhiễm dịch - Ảnh 3
Lực lượng liên ngành tổ chức kiểm tra mẫu thịt trong kho lạnh Công ty CP đồ hộp Hạ Long - Ảnh: Báo Dân trí

Lực lượng liên ngành cũng đã tiêu hủy hơn 13.900 sản phẩm đồ hộp của Công ty CP đồ hộp Hạ Long chế biến từ thịt bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi do Bùi Đức Trọng cung cấp. Trong đó, có hơn 6.440 hộp “patê cột đèn” loại 90g/hộp, ngày sản xuất 6/9/2025 và 7.511 hộp “patê cột đèn” loại 150g/hộp.

Cũng theo nguồn tin, lực lượng liên ngành đã tổ chức tiêu hủy số thịt nhiễm tả lợn châu Phi, sản phẩm đồ hộp trong kho lạnh của Công ty CP đồ hộp Hạ Long tại khu xử lý nằm trong Khu Kinh tế Đình Vũ bằng phương pháp chôn lấp.

Xe khách cháy dữ dội khi đang lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam

Xe khách cháy dữ dội khi đang lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam

Rạng sáng 10/1, một xe khách cháy dữ dội khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh.

