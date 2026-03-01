Nâng tầm khoai lang tím với 3 công thức sáng tạo giúp món ăn dân dã trở nên "sang chảnh"

Món ngon mỗi ngày 01/03/2026 11:15

Chỉ với nguyên liệu khoai lang tím quen thuộc, bạn hoàn toàn có thể tự tay tạo nên những món bánh "điểm 10 chất lượng". Dù là bánh bò truyền thống, cheesecake sang chảnh hay crepe ngàn lớp cầu kỳ, tất cả đều khoác lên mình màu tím quyến rũ cùng hương vị béo thơm, mướt mịn.

BÁNH BÒ KHOAI LANG TÍM

Chị em thỏa sức biến tấu với 3 công thức ngon 'quên lối về' từ khoai lang tím - Ảnh 1Nguyên liệu:

- 200g khoai

- 250g bột gạo

- 50g năng

- 200g đường

- 4g men khô (instant yeast, tạp hoá, tiệm nguyên liệu làm bánh có bán)

- 200ml nước lọc

- 200ml nc cốt dừa

- 0.5 muỗng cafe muối

- 2 muỗng dầu ăn

Cách làm:

Nâng tầm khoai lang tím với 3 công thức sáng tạo giúp món ăn dân dã trở nên 'sang chảnh' - Ảnh 1

1. Khoai bỏ vỏ, hấp chín, nghiền lúc nóng, tán qua rây cho nhuyễn mịn.

2. Trộn cùng với bột gạo, bột năng, đường, muối, men khô, nước lọc.

3. Bọc kín, ủ 60p cho bột nở lên gấp đôi (để ở nhiệt độ phòng hoặc hơi ấm từ 25-35 độ)

4. Mở ra trộn bột cùng nước cốt dừa, đậy lại ủ tiếp 60p.

5. Mở bột ra, trộn cùng 2 muỗng dầu, đổ khuôn, hấp chín.

BÁNH CHEESECAKE KHOAI LANG TÍM

Chị em thỏa sức biến tấu với 3 công thức ngon 'quên lối về' từ khoai lang tím - Ảnh 2

Nguyên liệu:

- 125gr cream cheese

- 130g kem whipping

- 50gr đường

- 200gr khoai lang tím

- 1 lá gelatine

- 80ml sữa

Cách làm:

Nâng tầm khoai lang tím với 3 công thức sáng tạo giúp món ăn dân dã trở nên 'sang chảnh' - Ảnh 2

Bước 1: Luộc chín khoai, nghiền nhỏ ¾ còn ¼ sẽ cắt thành miếng nhỏ nha!

Bước 2: Với lá gelatine thì ngâm vào nước lạnh cho nở rồi đun cách thủy hoặc vi sóng. Sau đó, cho cream cheese và đường vào đánh nhuyễn.

Bước 3: Cho thêm cả khoai lang đã nghiền mịn vào và trộn cho hỗn hợp thật mịn nào.

Bước 4: Tiếp theo, cho thêm cả whipping cream nữa nhá!

Bước 5: Sau đó, đổ một nửa hỗn hợp này ra khuôn và rải đều khoai lang tím đã thái nhỏ nào.

Bước 6: Tiếp theo, mình sẽ cho nốt hỗn hợp khoai còn lại lên trên bề mặt và để trong tủ lạnh 4 tiếng nghen.

Bước 7: Giờ thì lấy bánh ra và trang trí kem bông trên mặt bánh.

Bước 8: Cuối cùng, cắt nhỏ bánh và thưởng thức nào.

BÁNH CREPE NGÀN LỚP KHOAI LANG TÍM

Chị em thỏa sức biến tấu với 3 công thức ngon 'quên lối về' từ khoai lang tím - Ảnh 3

Nguyên liệu:

Phần bánh

* 100g bột mì

* 2 quả trứng gà

* 50g đường bột

* 200ml sữa tươi không đường

* 15g bột khoai lang tím (các bạn có thể mua, mình tự làm luôn bằng cách hấp chín khoai, bóp nhỏ, sấy khô bằng lò nướng, bỏ cối xay mịn, màu đẹp và thơm lựng)

* 10g bơ nhạt đun chảy/dầu ăn

Phần kem

* 300ml whipping cream

* 50g chocolate trắng

Cách làm:

BỘT BÁNH CREPE

1. Trong một âu lớn, cho bột mì, bột khoai lang và đường vào, trộn đều.

2. Đun chảy bơ/dầu ăn rồi cho vào âu bột cùng với sữa tươi không đường, trứng gà, đánh đều để các nguyên liệu hòa quyện vào nhau, tạo thành một hỗn hợp đồng nhất.

3. Rây hỗn hợp bột qua 2 lần để loại bỏ những chất lợn cợn, cho vào ngăn mát tủ lạnh 15 phút.

Nâng tầm khoai lang tím với 3 công thức sáng tạo giúp món ăn dân dã trở nên 'sang chảnh' - Ảnh 3

KEM BÁNH CREPE

1. Đun cách thuỷ chocolate trắng cho chảy ra, để nguội.

2. Đánh whipping cream với đường đến khi hỗn hợp bông xốp, tạo thành chóp khi nhấc que đánh lên là được. Cho chocoolate vào trộn đều. Cho hỗn hợp vào ngăn mát tủ lạnh.

TRÁNG BÁNH CREPE

1. Lấy chảo chống dính đặt lên bếp, đổ một chút dầu ăn vào chảo, bật lửa nhỏ. Tiếp theo, đợi dầu ăn nóng rồi cho bột bánh vào, xoay chảo để bột tráng đều khắp lòng chảo.

2. Đợi cho bánh vàng chín một mặt, lật lại để mặt còn lại cũng chín vàng, lấy bánh ra ngoài. Tiếp tục làm như vậy đến khi hết phần bột đã chuẩn bị.

XẾP BÁNH NGÀN LỚP

1. Sau khi làm Crepe xong, đặt một lớp bánh lên đĩa, cho hỗn hợp whipping cream lên trên, phết đều mặt bánh rồi xếp lớp bánh kế tiếp. Lặp lại những thao tác trên đến khi bánh có chiều cao như ý với nhiều lớp bánh và kem xen kẽ.

2. Công đoạn cuối cùng trong cách làm bánh Crepe ngàn lớp là rắc một ít bột khoai tím và trang trí bánh theo sở thích của bạn là xong.

Thưởng thức

Dùng dao cắt bánh Crepe ngàn lớp nhành nhiều phần nhỏ và thưởng thức. Nếu không ăn hết, bạn có thể cho bánh vào tủ lạnh để bảo quản nhưng không nên để quá lâu vì bánh sẽ không ngon và dễ bị hỏng.

Chúc các bạn thành công!

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