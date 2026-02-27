Bỏ ngay thói quen cho đường sớm khi nấu chè đậu đen, thêm một thìa gia vị này đảm bảo đậu mềm như nhung

Do là thực phẩm chứa nhiều giá trị dinh dưỡng và dễ chế biến, đậu đen được nhiều người ưa thích để đưa vào thực đơn trong các món ăn hàng ngày từ món ngọt cho đến món mặn. Trong đó, món ăn quen thuộc nhất có lẽ phải kể đến chè đậu đen, là món ăn giải nhiệt xuất hiện trong nhiều gia đình vào ngày hè nắng nóng.

Theo Medical News Today, đậu đen là một loại ngũ cốc có nhiều selen, khoáng chất không có trong hầu hết các loại trái cây và rau quả nhưng lại có thể được tìm thấy trong đậu đen. Selen đóng một vai trò trong chức năng của enzym gan và giúp giải độc một số hợp chất gây ung thư trong cơ thể. Ngoài ra, selen có thể ngăn ngừa chứng viêm và giảm tỷ lệ phát triển của khối u.

Bước 1: Đậu rửa sạch và cho vào nồi. Đổ nước lọc cho tới khi ngập hết phần đậu đen rồi đặt lên bếp và đun sôi. Khi đậu sôi được khoảng 5 phút, chắt bỏ hết phần nước chỉ để lại phần đậu.

Bước 2: Tiếp tục cho nước lọc vào nồi đậu với tỷ lệ 200g đậu tương ứng với 2 lít nước lọc, đun cho tới khi sôi. Lấy một bát tô to, cho bớt nước đậu vào trong sao cho trong nồi đậu chỉ còn một chút nước ngang bằng với đậu.

Bước 3: Cho đường vào với đậu, đảo đều, đun trong khoảng 10 - 15 phút hoặc cho tới khi nước đã bị sệt lại cùng với đậu. Tiếp tục cho bát nước đậu đã chắt bớt ở bước 2 vào và tiếp tục đun sôi trong thời gian 30 phút rồi tắt bếp.

Bước 4: Múc chè ra, cho thêm chút đá bào, dừa khô hoặc sợi dừa tươi vào và lạc rang, nước cốt dừa tùy thích là có thể thưởng thức.

Cách nấu chè đậu đen nguyên hạt mềm và không bị nát

Mẹo: Không cho đường ngay từ đầu, thêm baking soda

Khi nấu chè đậu đen, bạn có thể thêm một chút baking soda để hạt đậu nhanh mềm.

Bước 1: Cho đậu đã rửa sạch vào nồi, đổ ngập nước và nấu sôi. Khi nước sôi, hãy thêm một ít baking soda vào nồi. Tiếp tục nấu thêm vài phút rồi tắt bếp. Đậy kín vung nồi và ủ cho đến khi nồi chè gần nguội. việc ủ này giúp hạt đậu chín mềm mà không bị vỡ nát.

Bước 2: Khi nồi chè đã nguội, hãy bật bếp và nấu cho nước sôi trở lại. Sau đó, vặn nhỏ lửa nấu cho đến khi hạt đỗ mềm như ý muốn là được.

Bước 3: Gạn phần nước ra một bát riêng. Để phần hạt đậu trong nồi và thêm đường tùy theo khẩu vị. Bật bếp, để lửa nhỏ và đảo nhẹ tay cho đường ngấm vào hạt đậu. Trộn đậu với đường khoảng 5-7 phút là được. Có thể ăn thử một vài hạt đỗ xem đã ngấm đường hay chưa.

Bước 4: Cho phần nước đậu đen đã gạn ra lúc trước vào nồi. Đun cho nước sôi trở lại thì tắt bếp.

Bước 5: Múc chè ra, cho thêm chút đá bào, dừa khô hoặc sợi dừa tươi vào và lạc rang, nước cốt dừa tùy thích là có thể thưởng thức.