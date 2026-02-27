Bỏ ngay thói quen cho đường sớm khi nấu chè đậu đen, thêm một thìa gia vị này đảm bảo đậu mềm như nhung

Món ngon mỗi ngày 27/02/2026 05:30

Chẳng cần ra hàng quán, bạn hoàn toàn có thể tự tay vào bếp với bí quyết nấu chè đậu đen cực nhanh nhừ. Từng hạt đậu chín mềm, ngọt thanh sẽ là món quà giải nhiệt tuyệt vời, xua tan cái nắng nóng oi ả cho cả gia đình.

Theo Medical News Today, đậu đen là một loại ngũ cốc có nhiều selen, khoáng chất không có trong hầu hết các loại trái cây và rau quả nhưng lại có thể được tìm thấy trong đậu đen. Selen đóng một vai trò trong chức năng của enzym gan và giúp giải độc một số hợp chất gây ung thư trong cơ thể. Ngoài ra, selen có thể ngăn ngừa chứng viêm và giảm tỷ lệ phát triển của khối u.

Do là thực phẩm chứa nhiều giá trị dinh dưỡng và dễ chế biến, đậu đen được nhiều người ưa thích để đưa vào thực đơn trong các món ăn hàng ngày từ món ngọt cho đến món mặn. Trong đó, món ăn quen thuộc nhất có lẽ phải kể đến chè đậu đen, là món ăn giải nhiệt xuất hiện trong nhiều gia đình vào ngày hè nắng nóng. 

Bỏ ngay thói quen cho đường sớm khi nấu chè đậu đen, thêm một thìa gia vị này đảm bảo đậu mềm như nhung - Ảnh 1

Cách nấu chè đậu đen truyền thống 

Bước 1: Đậu rửa sạch và cho vào nồi. Đổ nước lọc cho tới khi ngập hết phần đậu đen rồi đặt lên bếp và đun sôi. Khi đậu sôi được khoảng 5 phút, chắt bỏ hết phần nước chỉ để lại phần đậu.

Bước 2: Tiếp tục cho nước lọc vào nồi đậu với tỷ lệ 200g đậu tương ứng với 2 lít nước lọc, đun cho tới khi sôi. Lấy một bát tô to, cho bớt nước đậu vào trong sao cho trong nồi đậu chỉ còn một chút nước ngang bằng với đậu.

Bỏ ngay thói quen cho đường sớm khi nấu chè đậu đen, thêm một thìa gia vị này đảm bảo đậu mềm như nhung - Ảnh 2

Bước 3: Cho đường vào với đậu, đảo đều, đun trong khoảng 10 - 15 phút hoặc cho tới khi nước đã bị sệt lại cùng với đậu. Tiếp tục cho bát nước đậu đã chắt bớt ở bước 2 vào và tiếp tục đun sôi trong thời gian 30 phút rồi tắt bếp.

Bước 4: Múc chè ra, cho thêm chút đá bào, dừa khô hoặc sợi dừa tươi vào và lạc rang, nước cốt dừa tùy thích là có thể thưởng thức. 

Bỏ ngay thói quen cho đường sớm khi nấu chè đậu đen, thêm một thìa gia vị này đảm bảo đậu mềm như nhung - Ảnh 3

Cách nấu chè đậu đen nguyên hạt mềm và không bị nát

Mẹo: Không cho đường ngay từ đầu, thêm baking soda

Khi nấu chè đậu đen, bạn có thể thêm một chút baking soda để hạt đậu nhanh mềm.

Bỏ ngay thói quen cho đường sớm khi nấu chè đậu đen, thêm một thìa gia vị này đảm bảo đậu mềm như nhung - Ảnh 4

Bước 1: Cho đậu đã rửa sạch vào nồi, đổ ngập nước và nấu sôi. Khi nước sôi, hãy thêm một ít baking soda vào nồi. Tiếp tục nấu thêm vài phút rồi tắt bếp. Đậy kín vung nồi và ủ cho đến khi nồi chè gần nguội. việc ủ này giúp hạt đậu chín mềm mà không bị vỡ nát.

Bước 2: Khi nồi chè đã nguội, hãy bật bếp và nấu cho nước sôi trở lại. Sau đó, vặn nhỏ lửa nấu cho đến khi hạt đỗ mềm như ý muốn là được.

Bỏ ngay thói quen cho đường sớm khi nấu chè đậu đen, thêm một thìa gia vị này đảm bảo đậu mềm như nhung - Ảnh 5

Bước 3: Gạn phần nước ra một bát riêng. Để phần hạt đậu trong nồi và thêm đường tùy theo khẩu vị. Bật bếp, để lửa nhỏ và đảo nhẹ tay cho đường ngấm vào hạt đậu. Trộn đậu với đường khoảng 5-7 phút là được. Có thể ăn thử một vài hạt đỗ xem đã ngấm đường hay chưa.

Bước 4: Cho phần nước đậu đen đã gạn ra lúc trước vào nồi. Đun cho nước sôi trở lại thì tắt bếp.

Bước 5: Múc chè ra, cho thêm chút đá bào, dừa khô hoặc sợi dừa tươi vào và lạc rang, nước cốt dừa tùy thích là có thể thưởng thức.

4 món chè nóng ấm ngon miệng cho bữa chiều ngày mùa đông se lạnh

4 món chè nóng ấm ngon miệng cho bữa chiều ngày mùa đông se lạnh

Trong những ngày thời tiết chuyển lạnh, bạn hãy làm ấm cơ thể với 4 món chè vừa nóng ấm lại thơm ngon dưới đây nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   chè đậu đen bí quyết nấu chè đậu đen món ngon mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Bảy 28/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi.

Tử vi thứ Bảy 28/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi.

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 27/2/2026, 3 con giáp Tài Lộc nhảy vọt, công thành danh toại, tiền bạc phủ phê, chuyển mình giàu sang Phú Quý

Đúng hôm nay, thứ Sáu 27/2/2026, 3 con giáp Tài Lộc nhảy vọt, công thành danh toại, tiền bạc phủ phê, chuyển mình giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 27/2/2026, 3 con giáp Thần Phật chiếu mệnh, quý nhân nâng đỡ, tiền bạc đếm tiền sái tay, tài lộc bay đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Sáu 27/2/2026, 3 con giáp Thần Phật chiếu mệnh, quý nhân nâng đỡ, tiền bạc đếm tiền sái tay, tài lộc bay đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
NÓNG: Công an vào cuộc vụ giáo viên bị tố bắt 35 học sinh liếm đất ở Phú Thọ

NÓNG: Công an vào cuộc vụ giáo viên bị tố bắt 35 học sinh liếm đất ở Phú Thọ

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Bỏ ngay thói quen cho đường sớm khi nấu chè đậu đen, thêm một thìa gia vị này đảm bảo đậu mềm như nhung

Bỏ ngay thói quen cho đường sớm khi nấu chè đậu đen, thêm một thìa gia vị này đảm bảo đậu mềm như nhung

Món ngon mỗi ngày 1 giờ 44 phút trước
Nghẹt thở giành lại sự sống cho bé trai 1 tuổi rơi xuống hầm nước thải

Nghẹt thở giành lại sự sống cho bé trai 1 tuổi rơi xuống hầm nước thải

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Khoai tây rất bổ dưỡng nhưng tuyệt đối "đại kỵ" với những thực phẩm sau đây

Khoai tây rất bổ dưỡng nhưng tuyệt đối "đại kỵ" với những thực phẩm sau đây

Dinh dưỡng 2 giờ 14 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 27/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu, vừa tránh được họa vừa có tiền vàng

Sau hôm nay, thứ Sáu 27/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu, vừa tránh được họa vừa có tiền vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/2/2026), vận đỏ trùng trùng, cát tinh nhập mệnh, 3 con giáp 'tiền đẻ ra tiền', may mắn ngập tràn, vạn sự hanh thông

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/2/2026), vận đỏ trùng trùng, cát tinh nhập mệnh, 3 con giáp 'tiền đẻ ra tiền', may mắn ngập tràn, vạn sự hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/2/2026), 3 con giáp tiền bạc kiếm rủng rỉnh, vô lo vô nghĩ về cuộc sống, tài lộc đón năm mới đủ đầy

Cuối ngày hôm nay (27/2/2026), 3 con giáp tiền bạc kiếm rủng rỉnh, vô lo vô nghĩ về cuộc sống, tài lộc đón năm mới đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bị phạt và cấm thi đấu

NÓNG: Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bị phạt và cấm thi đấu

Đúng ngày mai, thứ Sáu 27/2/2026, 3 con giáp tiền bạc bội thu, có số Phát Tài, ngồi không cũng hưởng Lộc, giàu sang Phú Quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 27/2/2026, 3 con giáp tiền bạc bội thu, có số Phát Tài, ngồi không cũng hưởng Lộc, giàu sang Phú Quý

Giá vàng hôm nay, ngày 26/2/2026: Vàng SJC bất ngờ giảm 300.000 đồng trong ngày vía Thần tài

Giá vàng hôm nay, ngày 26/2/2026: Vàng SJC bất ngờ giảm 300.000 đồng trong ngày vía Thần tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chẳng cần cao lương mỹ vị, chỉ cần đĩa chả ốc này là "đánh bay" nồi cơm

Chẳng cần cao lương mỹ vị, chỉ cần đĩa chả ốc này là "đánh bay" nồi cơm

Bí quyết làm bánh chuối nướng mềm ngọt, vàng ruộm chỉ trong 30 phút

Bí quyết làm bánh chuối nướng mềm ngọt, vàng ruộm chỉ trong 30 phút

Đừng chỉ dùng nấu canh! Đem tía tô kết hợp với lá hẹ theo cách này, cả nhà gắp không dừng tay

Đừng chỉ dùng nấu canh! Đem tía tô kết hợp với lá hẹ theo cách này, cả nhà gắp không dừng tay

Khoai mì hấp mỡ hành dẻo thơm, béo ngậy: Món quà quê "gây nghiện" làm cực dễ tại nhà

Khoai mì hấp mỡ hành dẻo thơm, béo ngậy: Món quà quê "gây nghiện" làm cực dễ tại nhà

Biến loại rau "bổ hơn cả thuốc" thành món ngon đưa cơm, ăn đến đâu khỏe đến đó

Biến loại rau "bổ hơn cả thuốc" thành món ngon đưa cơm, ăn đến đâu khỏe đến đó

Mách bạn bí quyết chiên đùi gà lắc phô mai giòn lâu, vàng ươm cho cả nhà cùng mê

Mách bạn bí quyết chiên đùi gà lắc phô mai giòn lâu, vàng ươm cho cả nhà cùng mê