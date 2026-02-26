NÓNG: Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bị phạt và cấm thi đấu

AFC ra án phạt với VFF và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc sau các vi phạm tại SEA Games 33 và giải U23 châu Á 2026.

Theo thông tin từ báo Lao Động, LĐBĐ Việt Nam (VFF) phải nộp phạt 1.500 USD, tức khoảng 38 triệu đồng, do có 5 cầu thủ Việt Nam nhận thẻ vàng trong trận thắng Thái Lan 3-2 ở chung kết SEA Games 33. Các cầu thủ nhận thẻ gồm Khuất Văn Khang, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Thanh Nhàn và Lê Văn Thuận.

Trong khi đó, Nguyễn Đình Bắc bị cấm thi đấu hai trận do nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 86, khi đạp vào ống đồng Lee Chan-ouk của Hàn Quốc trong trận tranh giải ba U23 châu Á 2026. Tiền đạo sinh năm 2004 còn phải nộp phạt 1.000 USD.

Tiền đạo Việt Nam Nguyễn Thanh Nhàn (trái) nhận thẻ vàng vì cởi áo ăn mừng sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 trước Thái Lan ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33, trên sân Rajamangala ở Thái Lan vào ngày 18/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Đây cũng là kỳ U23 châu Á cuối cùng của tiền đạo sinh năm 2004. Vì thế, Đình Bắc bị treo giò ở giải lứa tuổi cao hơn U23, đó là cấp độ đội tuyển Quốc gia. Điều đó có nghĩa Bắc sẽ vắng mặt hai trận ở giải đấu thuộc hệ thống Asian Cup.

Cách phạt này chiếu theo quy định kỷ luật và đạo đức của LĐBĐ châu Á (AFC) năm 2024, mục 38.2.2. Theo mục này, tại giải các lứa tuổi châu Á, cầu thủ bị đuổi khỏi sân trong trận gần nhất của đội sẽ bị treo giò khi giải lứa tuổi đó được tổ chức lần tiếp theo. Nếu án phạt không có tác dụng ở giải lứa tuổi đó, cầu thủ sẽ bị treo giò ở giải có lứa tuổi lớn hơn.

Theo đó, Đình Bắc sẽ không thể thi đấu trận Việt Nam tiếp Malaysia ở lượt cuối bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường, Ninh Bình vào ngày 31/3. Nếu Việt Nam giành vé dự vòng chung kết và Đình Bắc được đăng ký tham dự, anh sẽ vắng mặt ở trận ra quân vòng bảng cùng đội tuyển. Asian Cup 2027 cũng tổ chức tại Arab Saudi từ ngày 7/1 đến 5/2/2027.

NÓNG: Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bị phạt và cấm thi đấu - Ảnh 1
Đình Bắc bị treo giò và nộp phạt sau tấm thẻ đỏ ở trận tranh hạng 3 giải U23 châu Á 2026

Theo thông tin từ VnExpress, Nguyễn Đình Bắc thi đấu trong trận Việt Nam hòa Hàn Quốc 2-2 rồi thắng luân lưu 7-6 ở trận tranh giải ba U23 châu Á 2026, trên sân King Abdullah ở Jeddah, Arab Saudi ngày 23/1/2026. Ảnh: Ted Trần

Bên cạnh Đình Bắc, Phạm Lý Đức cũng bị treo giò ba trận sau lỗi đánh nguội ở trận thua Trung Quốc 0-3 tại bán kết U23 châu Á 2026. Trung vệ sinh năm 2003 đã vắng mặt ở trận tranh giải ba với Hàn Quốc, và án phạt cũng kéo dài tương tự Đình Bắc.

Việc vắng Đình Bắc khiến HLV Kim Sang-sik mất một phương án tấn công trong trận quyết đấu với Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup 2027. Đội hiện đứng nhì bảng F với 12 điểm, kém Malaysia ba điểm. Hiệu số bàn thắng thua của đội cũng kém hơn, là +6 so với +14. Tiêu chí phân bậc sau điểm là hiệu số đối đầu, rồi đến hiệu số bàn thắng thua. Do đã thua Malaysia 0-4 ở lượt đi, Việt Nam cần thắng cách biệt 5 bàn để giành lại vị trí đỉnh bảng. Nếu Việt Nam thắng cách biệt 4 bàn, hai đội sẽ ngang bằng mọi chỉ số và phải phân định thắng thua bằng luân lưu.

Tuy nhiên, FIFA xác định Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch gian lận ở vòng loại cuối. Nếu kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) bất thành, Malaysia nguy cơ bị xử thua 0-3 hai trận gặp Nepal và Việt Nam vào năm ngoái. Khi ấy, Việt Nam sẽ nghiễm nhiên đứng đầu bảng và không cần quan tâm trận đấu vào ngày 31/3.

