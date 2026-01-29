'Cô dâu U70' Thu Sao chính thức ly hôn chồng kém 36 tuổi sau gần 7 năm chung sống

Tin tức giải trí 29/01/2026 14:45

Đám cưới của cặp đôi lệch 36 tuổi ở Cao Bằng là cô Lê Thị Thu Sao (SN 1956) và chồng trẻ Triệu Hoa Cương (SN 1992) từng khiến dư luận xôn xao. Những năm qua, cặp đôi vẫn thường xuyên đăng ảnh hạnh phúc, thậm chí kỷ niệm ngày cưới linh đình.

Ngày 27/1, anh Hoa Cương - nhân vật từng được biết đến rộng rãi qua đám cưới “cô dâu 62 - chú rể 26” gây xôn xao mạng xã hội Việt Nam vào năm 2018 - bất ngờ đăng tải trạng thái kèm hình ảnh quyết định ly hôn của tòa án. Động thái này được xem là dấu mốc chính thức khép lại cuộc hôn nhân từng thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận.

Trong bài chia sẻ, anh Hoa Cương viết: “Giờ thì mọi người không cần phải hỏi hay tò mò nữa ạ. Hết duyên hết nợ thì mình cùng kết thúc trong êm đẹp. Mỗi chúng ta đều có con đường mình phải đi. Cùng chúc nhau sức khoẻ và những điều tốt đẹp nhất…”.

Thông tin nhanh chóng nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, đồng thời xác nhận những đồn đoán về việc rạn nứt kéo dài trước đó.

'Cô dâu U70' Thu Sao chính thức ly hôn chồng kém 36 tuổi sau gần 7 năm chung sống - Ảnh 1
Hoa Cương thông báo đã ly hôn cô Thu Sao

Trước khi quyết định ly hôn được công bố, nhiều dấu hiệu bất thường đã xuất hiện khi cả hai không còn đồng hành trong các buổi livestream như trước. Điều này làm dấy lên nghi vấn về việc mối quan hệ đã không còn duy trì như giai đoạn đầu.

Sau khi thông tin được chia sẻ, dư luận xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng đây là kết cục đã được dự báo, trong khi không ít ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối đối với mối quan hệ từng được cả hai khẳng định là “vượt lên mọi định kiến”.

'Cô dâu U70' Thu Sao chính thức ly hôn chồng kém 36 tuổi sau gần 7 năm chung sống - Ảnh 2
Thu Sao chia sẻ lý do ly hôn liên quan đến việc chồng cũ ngoại tình

Cặp đôi cô dâu 62 tuổi - chị Lê Thị Thu Sao (ngụ phường Sông Bằng, TP Cao Bằng) và chú rể 26 tuổi - anh Hoa Cương từng trở thành tâm điểm chú ý vào năm 2018 với đám cưới được gọi là “đũa lệch”.

Suốt nhiều năm sau đó, họ liên tục xuất hiện trên mạng xã hội với các phát ngôn gây tranh cãi, những buổi livestream bán hàng ồn ào cùng hành trình phẫu thuật thẩm mỹ của chị Thu Sao, khiến câu chuyện đời tư luôn được công chúng theo dõi sát sao.

Hiện tại, cả chị Lê Thị Thu Sao và anh Hoa Cương vẫn chưa chia sẻ thêm về cuộc sống riêng sau ly hôn.

Đoạt giải Vua phá lưới, Đình Bắc khoe 'thành quả nhỏ' gây sốt mạng xã hội

Đoạt giải Vua phá lưới, Đình Bắc khoe 'thành quả nhỏ' gây sốt mạng xã hội

Nguyễn Đình Bắc và bóng đá Việt Nam mới là những người chiếm trọn "spotlight" trên "sân đấu" truyền thông.

Từ khóa:   cô dâu Thu Sao Thu Sao ly hôn chồng tin moi

