Nóng: Hình ảnh U-23 Việt Nam ra sân bay về nước, Hiểu Minh ngồi xe lăn cười hạnh phúc

Tin tức giải trí 24/01/2026 15:10

U-23 Việt Nam đã kết thúc hành trình U-23 châu Á bằng tấm huy chương đồng sau khi thắng U-23 Hàn Quốc ở trận tranh giải 3 sau loạt sút luân lưu căng thẳng.

Thông tin mới nhất từ liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vào trưa ngày 24-1, sau 1 tiếng thực hiện các thủ tục sau trận và nhận huy chương đồng, toàn đội trở về khách sạn cách sân 17 km. Thầy trò HLV Kim Sang-sik tranh thủ ăn đêm trước khi tiến hành thu dọn hành lý.

 

Cũng theo VFF, trong lúc HLV Kim Sang-sik tranh thủ chợp mắt thì nhiều cầu thủ cũng thay nhau ký tặng vào áo đấu để làm kỷ niệm. Đến 1 giờ 15 sáng ngày 24-1 (theo giờ địa phương), 26 trong tổng số 40 thành viên lên đường ra sân bay quốc tế Jeddah (Saudi Arabia). Thời gian di chuyển kéo dài 20 phút.

Nóng: Hình ảnh U-23 Việt Nam ra sân bay về nước, Hiểu Minh ngồi xe lăn cười hạnh phúc - Ảnh 1
Hiểu Minh ngồi xe lăn rất vui khi về nhà với tấm huy chương đồng

 

Nhóm 1 của U-23 Việt Nam di chuyển sớm ra sân bay gồm Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú, Trưởng phòng các đội tuyển quốc gia VFF Đoàn Anh Tuấn, HLV trưởng Kim Sang-sik, một số trợ lý cùng đa số các cầu thủ. Tại sân bay, người ta thấy hình ảnh Hiểu Minh ngồi xe lăn vẫn cười rất tươi và hạnh phúc. Hiểu Minh dính chấn thương cực nặng trong trận bán kết thua Trung Quốc và dự kiến thời gian hồi phục của anh là từ 6 đến 9 tháng.

Chia sẻ tại sân bay, đội trưởng Khuất Văn Khang rất hạnh phúc khi cùng U-23 Việt Nam giành huy chương đồng U-23 châu Á. Cầu thủ có 3 lần liên tiếp dự VCK U-23 châu Á này cũng đã chia sẻ kế hoạch của bản thân. Anh dự định nghỉ ngơi tại nhà 2 ngày trước khi trở lại CLB Thể Công Viettel để chuẩn bị cho giai đoạn 2 V-League 2025 - 2026.

Nóng: Hình ảnh U-23 Việt Nam ra sân bay về nước, Hiểu Minh ngồi xe lăn cười hạnh phúc - Ảnh 2Nóng: Hình ảnh U-23 Việt Nam ra sân bay về nước, Hiểu Minh ngồi xe lăn cười hạnh phúc - Ảnh 3
Đội trưởng Khuất Văn Khang và các đồng đội tại sân bay quốc tế Jeddah

 

Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn cho biết, “Ngay khi về nhà, em sẽ ăn lẩu”. Còn Nguyễn Đình Bắc và Viktor Lê khẳng định sẽ ngủ thật sâu để bù cho ngày thi đấu mệt mỏi. Cả hai cũng sẽ ăn phở Hà Nội vì đã quá nhớ đồ ăn Việt Nam.

VFF cho biết, theo kế hoạch, HLV Kim Sang-sik, các cộng sự cùng 18 cầu thủ của nhóm 1 sẽ về đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) vào lúc 19 giờ 45 ngày hôm nay 24-1. Nhóm thứ 2 có 8 thành viên trong BHL và 6 cầu thủ gồm Trung Kiên, Đình Hải, Văn Bình, Phi Hoàng, Quốc Cường, Văn Hà. Nhóm sẽ di chuyển vào lúc 16 giờ 35 chiều nay và về đến sân bay quốc tế Nội Bài lúc 6 giờ 55 ngày 25-1.

Hiểu Minh dính chấn thương sau một pha xoay người đổi hướng đột ngột khi truy cản đối phương. Trong tình huống chịu lực lớn, đầu gối trụ bị khóa cứng trong khi thân người tiếp tục chuyển động, khiến dây chằng chéo trước không thể chịu nổi áp lực và bị đứt.

