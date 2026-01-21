Đình Bắc xin lỗi người hâm mộ sau trận thua U23 Trung Quốc, cộng đồng mạng phản ứng ra sao?

Dòng trạng thái này của Đình Bắc lập tức nhận được rất nhiều phản hồi. Đa phần các phản hồi mang tính tích cực, khích lệ Đình Bắc nói riêng và toàn đội U23 Việt Nam nói chung.

Sau thất bại đáng tiếc của U23 Việt Nam tại trận bán kết VCK U23 châu Á, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã có động thái đầu tiên trên mạng xã hội khiến người hâm mộ đặc biệt chú ý. Sau khi trận đấu kết thúc, Đình Bắc chia sẻ trên trang cá nhân của mình: “Lời đầu tiên tôi muốn nói đó là xin lỗi tất cả mọi người”.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng trăm ngàn lượt tương tác chỉ sau ít giờ. Dù đội tuyển không thể giành kết quả như mong đợi, phần lớn người hâm mộ vẫn dành cho cầu thủ trẻ những lời động viên, khích lệ rất chân thành.

U23 Việt Nam đã có giải đấu xuất sắc ở cấp độ châu lục năm nay. Việc đoàn quân của HLV Kim Sang Sik lọt vào bán kết vốn đã là bất ngờ rất lớn.

Đáng chú ý nhất trong phần bình luận là lời động viên từ đàn anh Quế Ngọc Hải, cựu đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Anh viết: "Các em vẫn sẽ trở về trong vòng tay và tình yêu của người hâm mộ bóng đá Việt Nam vì những gì đã cống hiến ở hành trình vừa qua. Giờ là lúc phải vững vàng và mạnh mẽ hơn để chiến đấu ở trận đấu cuối cùng. Cố lên các bạn trẻ!".

Nhiều người nhắc nhở Đình Bắc và các đồng đội rằng, hành trình của U23 Việt Nam tại giải vẫn chưa kết thúc. Phản ứng chung của cộng đồng mạng cho thấy người hâm mộ Việt Nam vẫn rất bao dung với đội tuyển. Họ hiểu rằng, Đình Bắc cùng các đồng đội đã nỗ lực hết sức trong suốt hành trình vừa qua. Thay vì chỉ trích, đa số chọn cách đồng hành, động viên để các cầu thủ đứng dậy mạnh mẽ hơn.

Bình luận của Quế Ngọc Hải

Trên đường vào bán kết, U23 Việt Nam đã giành được những chiến thắng rất giàu cảm xúc trước U.23 Jordan (2-0), Kyrgyzstan (2-1), Saudi Arabia (1-0) và U23 UAE (3-2).

Bản thân Đình Bắc cũng ghi được 3 bàn thắng tính cho đến thời điểm này của giải. Trong đó có những bàn thắng hết sức cảm xúc và hết sức quan trọng, như bàn thắng ấn định chiến thắng 1-0 vào lưới U23 Saudi Arabia ở vòng bảng, hoặc bàn nâng tỷ số lên 2-1 trong trận thắng 3-2 trước U23 UAE ở tứ kết.

Trước mắt đội tuyển U23 Việt Nam sẽ là trận tranh hạng ba với đội bóng rất mạnh U23 Hàn Quốc vào 22h ngày 23/1. Điều quan trọng với Đình Bắc và các đồng đội đó là hồi phục thể lực và tinh thần thật tốt, trước khi bước vào trận đấu chót của chúng ta tại giải năm nay.