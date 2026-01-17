Chấn thương gây lo lắng của tiền đạo Đình Bắc

Tuy nhiên, trong bài phát biểu sau trận đấu, Đình Bắc thừa nhận tình trạng chấn thương của mình không hề khả quan. “Tôi bị đau cơ háng. Tôi hầu như không thể di chuyển một cách bình thường trong buổi tập trước trận gặp UAE”, Đình Bắc chia sẻ.

Trong chiến thắng kịch tính 3-2 ở trận tứ kết trước U23 UAE rạng sáng 17/1, Đình Bắc tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Thành tích này giúp chân sút của CAHN được ban tổ chức bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận.

“Trước trận gặp UAE, tôi không thể di chuyển với cường độ cao liên tục, bởi điều đó sẽ rất nguy hiểm cho chấn thương”, Đình Bắc nói thêm.

Tiền đạo sinh năm 2004 cũng cho biết anh gặp nhiều hạn chế khi sử dụng chân phải. Phần lớn các pha xử lý, chuyền bóng hay dứt điểm đều phải thực hiện bằng chân trái để tránh khiến chấn thương trở nên nghiêm trọng hơn.

Đình Bắc ghi bàn thắng thứ 3 ở VCK U23 châu Á 2026

Được biết, Đình Bắc đã trao đổi thẳng thắn với HLV Kim Sang-sik về tình hình thể lực và xác định phương án vào sân từ ghế dự bị. Dù vậy, khi được tung vào sân, anh vẫn cho thấy nền tảng thể lực và kỹ thuật ấn tượng, gây ra không ít khó khăn cho hàng phòng ngự U23 UAE trong cả thời gian thi đấu chính thức lẫn hiệp phụ.

Tại VCK U23 châu Á 2026, Đình Bắc chỉ có thể đá chính ở trận ra quân gặp U23 Jordan, nơi U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0. Trong trận đấu này, anh thi đấu 73 phút trước khi phải rời sân do tái phát chấn thương.

Kể từ đó, chấn thương cơ háng khiến tiền đạo trẻ không đạt được trạng thái thể lực tốt nhất. Ở hai trận vòng bảng tiếp theo gặp U23 Kyrgyzstan và U23 Saudi Arabia, Đình Bắc đều xuất phát trên băng ghế dự bị, lần lượt thi đấu 28 và 45 phút. Chính sự hy sinh thầm lặng nhưng đầy quả cảm của Nguyễn Đình Bắc đã góp phần quan trọng giúp U23 Việt Nam tiến sâu vào bán kết tại đấu trường châu lục.

Đình Bắc ăn mừng bàn thắng trước U23 UAE

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo thưởng nóng 1,2 tỷ đồng cho chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 UAE ở vòng tứ kết giải U23 châu Á 2026. Trước đó, với 3 chiến thắng ở vòng bảng, U23 Việt Nam đã nhận 1,9 tỷ đồng. Cho đến trước vòng bán kết, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik "bỏ túi" 3,2 tỷ đồng tiền thưởng.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là những khoản tiền thưởng ban đầu từ phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Bước vào vòng bán kết, U23 Việt Nam chắc chắn có thêm ít nhất 500.000 USD (khoảng 13 tỷ đồng) - khoản thưởng dành cho đội đứng thứ 4 (trong trường hợp thua cả trận bán kết và tranh giải ba).

Nếu thầy trò ông Kim Sang-sik thua ở vòng bán kết và thắng trận tranh hạng 3, họ sẽ nhận 1 triệu USD tiền thưởng (tương đương 27 tỷ đồng). Nếu vào trận chung kết và về nhì, U23 Việt Nam nhận 3 triệu USD (tương đương 81 tỷ đồng) và số tiền cho nhà vô địch lên đến 6 triệu USD (tương đương hơn 160 tỷ đồng).

Trong trường hợp vô địch, U23 Việt Nam có thể nhận thêm các khoản tiền thưởng hàng chục tỷ đồng theo chế độ của Nhà nước, VFF cũng như các đối tác tài trợ và đơn vị đồng hành. Tập thể U23 Việt Nam hoàn toàn có thể cán mức thưởng lên đến 200 tỷ đồng - một kỷ lục của thể thao nước nhà.