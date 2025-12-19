HLV Kim Sang Sik hé lộ bí quyết giúp cầu thủ Việt Nam ngược dòng ngoạn mục tại SEA Games 33

Tin tức giải trí 19/12/2025 08:00

Tối 18/12, các tuyển thủ U22 Việt Nam ăn mừng cảm xúc cùng luyện viên Kim Sang-sik sau chức vô địch SEA Games 33.

Bị dẫn trước đến hai bàn, nhưng đội tuyển U22 Việt Nam vẫn ngược dòng đánh bại U22 Thái Lan 3-2, ngay trên sên Rajamangala tại Bangkok. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik giành HCV SEA Games.

 

Sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik nói: “Tôi hạnh phúc khi lần đầu tiên giành được huy chương vàng (HCV) SEA Games. Đội tuyển U22 Việt Nam bị dẫn hai bàn nhưng chúng tôi không bỏ cuộc, từ đó chúng tôi giành chiến thắng ngoạn mục. Sự kiên cường là điểm mạnh rất lớn của chúng tôi”.

“Chúng tôi chuẩn bị cho trận chung kết rất kỹ, nhưng có lẽ áp lực từ khán giả chủ nhà khiến một số cầu thủ của tôi khởi đầu không tốt, họ mất tự tin đôi chút. Sau đó, các cầu thủ càng chơi càng thể hiện tốt. Tôi tự hào về các cầu thủ của mình”, HLV Kim Sang Sik nói thêm.

HLV Kim Sang Sik hé lộ bí quyết giúp cầu thủ Việt Nam ngược dòng ngoạn mục tại SEA Games 33 - Ảnh 1
Huấn luyện viên Kim Sang-sik ăn mừng sau khi cùng U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33

Ngoài khán giả Thái Lan đến sân rất đông, tối nay (18/12), khán giả Việt Nam cũng có mặt không ít ở sân Rajamangala. Họ chính là động lực để đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vượt qua sóng gió.

HLV Kim Sang Sik chia sẻ: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến khán giả đã đến sân cổ vũ chúng tôi. Ngoài ra, những người hâm mộ ở quê nhà vẫn luôn dõi theo hành trình của U22 Việt Nam, tôi cũng muốn cảm ơn họ”.

 

“Đầu năm nay, đội tuyển quốc gia giành ngôi vô địch trên sân bóng này, đến cuối năm, đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục giành ngôi vô địch tại đây. Tôi thật sự hạnh phúc. Các cầu thủ của tôi đang có sự tự tin cao độ”, vẫn là lời của vị HLV người Hàn Quốc đang dẫn dắt U22 Việt Nam.

Ngay sau khi vô địch SEA Games 33, U22 Việt Nam sẽ hướng về hành trình giải U23 châu Á. Giải đấu này sẽ diễn ra vào tháng 1/2026, tại Saudi Arabia.

HLV Kim Sang Sik hé lộ bí quyết giúp cầu thủ Việt Nam ngược dòng ngoạn mục tại SEA Games 33 - Ảnh 2HLV Kim Sang Sik hé lộ bí quyết giúp cầu thủ Việt Nam ngược dòng ngoạn mục tại SEA Games 33 - Ảnh 3
Thầy trò HLV Kim Sang Sik ăn mừng sau trận đấu

Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã tạo nên dấu mốc đặc biệt cho bóng đá Việt Nam khi trở thành nhà cầm quân đầu tiên giành trọn bộ ba danh hiệu gồm U23 Đông Nam Á, ASEAN Cup và SEA Games. Thành tích này được xác lập sau khi U22 Việt Nam lên ngôi vô địch môn bóng đá nam tại SEA Games, khép lại một hành trình thi đấu ổn định và hiệu quả.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik, các đội tuyển Việt Nam thể hiện lối chơi kỷ luật, sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công, đồng thời duy trì được bản lĩnh trong những trận đấu mang tính quyết định. Trước SEA Games, chiến lược gia người Hàn Quốc đã cùng bóng đá Việt Nam đăng quang tại giải U23 Đông Nam Á và ASEAN Cup, qua đó hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu cấp khu vực mà chưa huấn luyện viên nào trước đó làm được.

Chức vô địch SEA Games lần này cũng đánh dấu cột mốc đáng chú ý về nhân sự khi Viktor Lê trở thành cầu thủ Việt kiều đầu tiên giành huy chương vàng SEA Games trong lịch sử bóng đá nam Việt Nam. Tiền vệ sinh năm 2003 cho thấy sự hòa nhập tốt về chuyên môn và đóng góp tích cực trong lối chơi chung của toàn đội.

Những dấu ấn lịch sử của huấn luyện viên Kim Sang-sik và Viktor Lê không chỉ phản ánh thành công về mặt thành tích, mà còn cho thấy hướng đi mới của bóng đá Việt Nam trong công tác huấn luyện và sử dụng lực lượng, đặc biệt ở cấp độ đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia.

Hai VĐV Hoàng Thị Ngọc Hoa và Bùi Thị Thu Hà ngất xỉu, lên xe cấp cứu ở SEA Games 33

Hai VĐV Hoàng Thị Ngọc Hoa và Bùi Thị Thu Hà ngất xỉu, lên xe cấp cứu ở SEA Games 33

VĐV Hoàng Thị Ngọc Hoa đã bị ngất xỉu khi đang đấu nội dung marathon nữ ở SEA Games 33 tối 14/12.

Xem thêm
Từ khóa:   U22 Việt Nam Kim Sang-sik SEA Games 33

TIN MỚI NHẤT

HLV Kim Sang Sik hé lộ bí quyết giúp cầu thủ Việt Nam ngược dòng ngoạn mục tại SEA Games 33

HLV Kim Sang Sik hé lộ bí quyết giúp cầu thủ Việt Nam ngược dòng ngoạn mục tại SEA Games 33

Tin tức giải trí 1 giờ 4 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 19/12/2025, 3 con giáp tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, vượng vận quý nhân, muốn nghèo cũng khó

Đúng 20h hôm nay, ngày 19/12/2025, 3 con giáp tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, vượng vận quý nhân, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 19/12/2025, kiếm tiền siêu giỏi, gánh vàng gánh bạc về nhà, phúc lộc không bao giờ vơi, ung dung tự tại

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 19/12/2025, kiếm tiền siêu giỏi, gánh vàng gánh bạc về nhà, phúc lộc không bao giờ vơi, ung dung tự tại

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Trung vệ Phạm Lý Đức: 'Khi thua 0-2, chúng tôi chỉ biết chạy hết mình vì Tổ quốc'

Trung vệ Phạm Lý Đức: 'Khi thua 0-2, chúng tôi chỉ biết chạy hết mình vì Tổ quốc'

Tin tức giải trí 2 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 20/12/2025, 3 con giáp GIÀU CÓ NỨT VÁCH, tài lộc chói sáng, quý nhân chỉ đường dẫn lối, thuận lợi tiến thân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 20/12/2025, 3 con giáp GIÀU CÓ NỨT VÁCH, tài lộc chói sáng, quý nhân chỉ đường dẫn lối, thuận lợi tiến thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 20/12/2025, Thần Tài trao lộc, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp vận trình khai thông, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc đủ đầy, của cải dư dôi

Đúng ngày mai, thứ Bảy 20/12/2025, Thần Tài trao lộc, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp vận trình khai thông, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc đủ đầy, của cải dư dôi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Tử vi thứ Bảy 20/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất sự nghiệp vượng phát, làm gì cũng ra tiền, Mão - Thân vận trình ảm đạm, tiền của hao hụt trước sau

Tử vi thứ Bảy 20/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất sự nghiệp vượng phát, làm gì cũng ra tiền, Mão - Thân vận trình ảm đạm, tiền của hao hụt trước sau

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Danh tính hai phụ nữ đột nhập nhà dân trộm vàng trị giá gần 1 tỷ đồng

Danh tính hai phụ nữ đột nhập nhà dân trộm vàng trị giá gần 1 tỷ đồng

Đời sống 3 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 19/12/2025, 3 con giáp có Phúc khí vây quanh, làm ăn phát đạt, tiền nhét chật tủ, Phú Quý Vinh Hoa, tình duyên như ý

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 19/12/2025, 3 con giáp có Phúc khí vây quanh, làm ăn phát đạt, tiền nhét chật tủ, Phú Quý Vinh Hoa, tình duyên như ý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 19/12/2025, 3 con giáp trúng vận may hiếm có, vận trình 'dát vàng đầy người', vươn lên đón lộc trời cho, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Đúng hôm nay, thứ Sáu 19/12/2025, 3 con giáp trúng vận may hiếm có, vận trình 'dát vàng đầy người', vươn lên đón lộc trời cho, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hé lộ danh tính 5 nạn nhân thương vong và nguyên nhân ban đầu trong vụ xe cứu thương bốc cháy trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Hé lộ danh tính 5 nạn nhân thương vong và nguyên nhân ban đầu trong vụ xe cứu thương bốc cháy trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Cháy chùa Kỳ Quang 2 ở TP.HCM, nhiều người hoảng loạn tháo chạy

Cháy chùa Kỳ Quang 2 ở TP.HCM, nhiều người hoảng loạn tháo chạy

Nấu cơm trưa gây cháy nhà ở TP.HCM, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Nấu cơm trưa gây cháy nhà ở TP.HCM, nhiều tài sản bị thiêu rụi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trung vệ Phạm Lý Đức: 'Khi thua 0-2, chúng tôi chỉ biết chạy hết mình vì Tổ quốc'

Trung vệ Phạm Lý Đức: 'Khi thua 0-2, chúng tôi chỉ biết chạy hết mình vì Tổ quốc'

Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn: Người hùng lập công giúp Việt Nam dẫn trước Thái Lan 3-2 là ai?

Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn: Người hùng lập công giúp Việt Nam dẫn trước Thái Lan 3-2 là ai?

Hai VĐV Hoàng Thị Ngọc Hoa và Bùi Thị Thu Hà ngất xỉu, lên xe cấp cứu ở SEA Games 33

Hai VĐV Hoàng Thị Ngọc Hoa và Bùi Thị Thu Hà ngất xỉu, lên xe cấp cứu ở SEA Games 33

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc góp mặt trong đề cử 'Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM'

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc góp mặt trong đề cử 'Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM'

Sơn Tùng M-TP giàu cỡ nào?

Sơn Tùng M-TP giàu cỡ nào?