HLV Kim Sang Sik hé lộ bí quyết giúp cầu thủ Việt Nam ngược dòng ngoạn mục tại SEA Games 33

Bị dẫn trước đến hai bàn, nhưng đội tuyển U22 Việt Nam vẫn ngược dòng đánh bại U22 Thái Lan 3-2, ngay trên sên Rajamangala tại Bangkok. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik giành HCV SEA Games.

“Chúng tôi chuẩn bị cho trận chung kết rất kỹ, nhưng có lẽ áp lực từ khán giả chủ nhà khiến một số cầu thủ của tôi khởi đầu không tốt, họ mất tự tin đôi chút. Sau đó, các cầu thủ càng chơi càng thể hiện tốt. Tôi tự hào về các cầu thủ của mình”, HLV Kim Sang Sik nói thêm.

Sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik nói: “Tôi hạnh phúc khi lần đầu tiên giành được huy chương vàng (HCV) SEA Games. Đội tuyển U22 Việt Nam bị dẫn hai bàn nhưng chúng tôi không bỏ cuộc, từ đó chúng tôi giành chiến thắng ngoạn mục. Sự kiên cường là điểm mạnh rất lớn của chúng tôi”.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik ăn mừng sau khi cùng U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33

Ngoài khán giả Thái Lan đến sân rất đông, tối nay (18/12), khán giả Việt Nam cũng có mặt không ít ở sân Rajamangala. Họ chính là động lực để đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vượt qua sóng gió.

HLV Kim Sang Sik chia sẻ: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến khán giả đã đến sân cổ vũ chúng tôi. Ngoài ra, những người hâm mộ ở quê nhà vẫn luôn dõi theo hành trình của U22 Việt Nam, tôi cũng muốn cảm ơn họ”.

“Đầu năm nay, đội tuyển quốc gia giành ngôi vô địch trên sân bóng này, đến cuối năm, đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục giành ngôi vô địch tại đây. Tôi thật sự hạnh phúc. Các cầu thủ của tôi đang có sự tự tin cao độ”, vẫn là lời của vị HLV người Hàn Quốc đang dẫn dắt U22 Việt Nam.

Ngay sau khi vô địch SEA Games 33, U22 Việt Nam sẽ hướng về hành trình giải U23 châu Á. Giải đấu này sẽ diễn ra vào tháng 1/2026, tại Saudi Arabia.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik ăn mừng sau trận đấu

Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã tạo nên dấu mốc đặc biệt cho bóng đá Việt Nam khi trở thành nhà cầm quân đầu tiên giành trọn bộ ba danh hiệu gồm U23 Đông Nam Á, ASEAN Cup và SEA Games. Thành tích này được xác lập sau khi U22 Việt Nam lên ngôi vô địch môn bóng đá nam tại SEA Games, khép lại một hành trình thi đấu ổn định và hiệu quả.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik, các đội tuyển Việt Nam thể hiện lối chơi kỷ luật, sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công, đồng thời duy trì được bản lĩnh trong những trận đấu mang tính quyết định. Trước SEA Games, chiến lược gia người Hàn Quốc đã cùng bóng đá Việt Nam đăng quang tại giải U23 Đông Nam Á và ASEAN Cup, qua đó hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu cấp khu vực mà chưa huấn luyện viên nào trước đó làm được.

Chức vô địch SEA Games lần này cũng đánh dấu cột mốc đáng chú ý về nhân sự khi Viktor Lê trở thành cầu thủ Việt kiều đầu tiên giành huy chương vàng SEA Games trong lịch sử bóng đá nam Việt Nam. Tiền vệ sinh năm 2003 cho thấy sự hòa nhập tốt về chuyên môn và đóng góp tích cực trong lối chơi chung của toàn đội.

Những dấu ấn lịch sử của huấn luyện viên Kim Sang-sik và Viktor Lê không chỉ phản ánh thành công về mặt thành tích, mà còn cho thấy hướng đi mới của bóng đá Việt Nam trong công tác huấn luyện và sử dụng lực lượng, đặc biệt ở cấp độ đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia.