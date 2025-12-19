Chị chồng nhắn tin mượn 500 triệu, tôi lén dùng máy chồng từ chối để rồi 'hóa đá' khi đọc tin nhắn phản hồi

Quả thật tài chính của vợ chồng tôi khá eo hẹp. Từ sau khi tôi sinh con đầu lòng thì tiền bạc càng không đủ. Chúng tôi phải đi làm nuôi con, gửi tiền cho hai bên gia đình, chẳng còn lại bao nhiêu. Nhưng gia đình chị chồng thì rất khá giả, vậy mà thường xuyên vay mượn tiền của chồng tôi. Có lúc thì vài trăm, rồi vài triệu, thậm chí có lúc còn hỏi vay mấy chục triệu.

Trước khi lấy chồng tôi đã biết chị chồng mượn tiền của chồng tôi. Lúc trước tôi nghe chị ấy bị bệnh nặng, chồng tôi gửi tiền hỏi thăm tôi cũng không ý kiến gì. Nhưng sau khi khỏe lại, chị ấy vẫn mượn tiền của chồng tôi. Sau khi tôi lấy chồng, tôi cứ nghĩ chị ấy sẽ biết điều mà không thường xuyên vay tiền của anh trai nữa. Và nếu chị chồng có vay có trả thì tôi cũng thấy không sao, đằng này chẳng lần nào chị ấy hoàn lại cho chồng tôi. Cứ vậy mà mấy năm không thay đổi.

Vậy mà chồng tôi lần nào cũng đồng ý, làm tôi rất bực mình. Lần gần nhất, chị chồng mượn tiền chồng để mua cho con cái giường mới. Tôi điên người lên trách chồng thì anh bực tức nói tôi không biết nghĩ cho chị gái trong nhà. Tôi quá thất vọng, không muốn nói gì nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Mới 3 ngày trước, chồng tôi đi làm bỏ quên điện thoại ở nhà. Tôi thấy tin nhắn của chị chồng nhắn hỏi mượn 500 triệu để xây lại nhà. Tôi bực bội vô cùng, liền nhắn tin từ chối ngay. Sau khi thấy tin nhắn chị chồng trả lời lại, tôi rụng rời chết lặng:

“Suốt hai năm nay chị nuôi con cho em mà giờ em lại từ chối chị sao? Em nghĩ mấy lần em cho chị tiền là có thể bù đắp hết vất vả, cực khổ khi chị nuôi thằng bé sao? Giờ vợ chồng chị xây nhà mới cũng là để con em có chỗ ở thoải mái hơn. Em nghĩ lại đi em làm vậy có được không?”.

Tôi nhớ lại chị chồng có hai đứa con, một đứa con gái 6 tuổi và một đứa con trai mới 2 tuổi. Tôi và chồng đã lấy nhau 4 năm, đứa trẻ này là con riêng của anh!

Chồng tôi sau đó đã thừa nhận có con riêng với nhân tình. Anh chỉ muốn chơi qua đường, không ngờ lại để lại hậu quả. Vì sợ tôi phát hiện nên anh đã nhờ chị gái nuôi đứa trẻ giúp, rồi cho cô nhân tình kia một số tiền. Để che giấu điều này, anh luôn phải đưa tiền cho chị gái.

Tôi choáng váng, cõi lòng tan nát vì bị chồng lừa dối. Giờ tôi phải làm sao với chồng, chị chồng và con riêng của chồng đây?