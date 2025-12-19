Bị chồng miệt thị 'mùi cá tanh tưởi', vợ đổ luôn chậu cá lên người rồi tuyên bố một câu khiến anh ta 'tái mặt' sợ hãi

Tâm sự 19/12/2025 15:49

Tôi quen chồng mình khi anh còn đi học. Ngày ấy chồng tôi nghèo lắm, chẳng có tiền để học tiếp. Sang đến năm 3, anh định bỏ học nhưng tôi nhất quyết không cho. Còn nói sẽ kiếm tiền để anh trang trải.

Có lẽ sau 6 năm kết hôn, đây là lần đầu chồng cảm thấy sợ tôi, cũng là lần đầu tôi thấy sợ chính bản thân mình. Chồng tôi là một doanh nhân, mỗi tháng kiếm ra cả trăm triệu đồng. Còn tôi thì trái ngược với những phu nhân khác, tôi không ở nhà tiêu tiền của chồng mà vẫn ra ngoài làm việc.

Gia đình tôi có truyền thống bán hàng hải sản. Sau khi học xong, tôi đậu đại học nhưng thời điểm đó, bố mẹ vỡ nợ, tôi đành nhường lại cơ hội cho các em. Bản thân thì cùng mẹ đi buôn bán ở ngoài. Từ trước đến giờ, tôi luôn tự hào với công việc của mình. Bởi tôi không buôn gian bán lận, hàng cũng đều là hàng chất lượng.

 

Tôi quen chồng mình khi anh còn đi học. Ngày ấy chồng tôi nghèo lắm, chẳng có tiền để học tiếp. Sang đến năm 3, anh định bỏ học nhưng tôi nhất quyết không cho. Còn nói sẽ kiếm tiền để anh trang trải. Thế rồi kể từ đó đến khi chồng mình học xong, một tay tôi lo toan kinh tế, từ tiền học phí cho đến sinh hoạt.

Bị chồng miệt thị 'mùi cá tanh tưởi', vợ đổ luôn chậu cá lên người rồi tuyên bố một câu khiến anh ta 'tái mặt' sợ hãi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi ra trường, có sự nghiệp ổn định, tôi và chồng quyết định tổ chức đám cưới. Cứ ngỡ cuộc hôn nhân của tôi sẽ có cái kết viên mãn, nhưng không mọi người ạ. Càng ngày chồng tôi càng quá đáng, đòi hỏi vô cớ. Anh ỷ mình kiếm ra tiền nên bắt tôi phải ở nhà nội trợ và chăm con. Khi tôi không đồng ý, anh lại buông những lời lẽ xúc phạm tôi.

Năm nay là năm thứ 6 chúng tôi kết hôn. Nhưng sự tôn trọng mà chồng dành cho tôi càng ngày càng ít. Hôm qua tôi bị hỏng xe, lúc ấy trời lại tối, tôi mới nhờ chồng đến đón mình. Đến nơi, chồng tôi khó chịu ra mặt. Anh bảo: "Đã nói thanh lý cái quán này đi. Về nhà lúc nào cũng tanh tưởi mùi cá, nó ám cả vào người tôi đây này".

Tôi phân tích, nói nhẹ cho chồng nghe cũng không được. Thế là bao nhiêu ấm ức dồn nén, tôi đổ cả chậu nước cá vào người mình rồi nói thẳng: "Em là như vậy, anh không chịu được hay xấu hổ thì mình chia tay. Chẳng có gì là khó cả".

Sau đó, tôi chủ động gọi xe về, còn chồng cũng chẳng mở lời xin lỗi. Vậy đấy mọi người ạ, tôi thật sự thất vọng vì câch cư xử của chồng. Nói thật, giờ phút này, tôi chấp nhận ly hôn để giải thoát tất cả. Cùng lắm thì tôi ôm con đi, thà nuôi chúng thiếu thốn tiền bạc một chút còn hơn là để sống với một người bố như vậy. 

Cố sức mở cánh tủ bếp bị kẹt, tôi 'ngã quỵ' khi thấy thứ chồng giấu kín bên trong, một sự thật 'rùng mình' được phơi bày

Cố sức mở cánh tủ bếp bị kẹt, tôi 'ngã quỵ' khi thấy thứ chồng giấu kín bên trong, một sự thật 'rùng mình' được phơi bày

Thế rồi khi nấu ăn, tôi phát hiện một cánh tủ bếp bị kẹt. Tôi có gọi chồng ra sửa, bình thường anh sẽ làm ngay. Vậy mà hôm đó, anh lại bảo bận, sáng mai sẽ làm. Ngày mai đi làm về, tôi thấy cánh tủ bếp đã như bình thường.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Vượt cạn một mình khi chồng vắng nhà, tôi 'ngã quỵ' nhìn thấy tên người chuyển khoản 50 triệu nhưng không phải là chồng

Vượt cạn một mình khi chồng vắng nhà, tôi 'ngã quỵ' nhìn thấy tên người chuyển khoản 50 triệu nhưng không phải là chồng

Tâm sự 48 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 20/12/2025, 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 20/12/2025, 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 20/12/2025, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 20/12/2025, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Danh tính gia đình 4 người gặp nạn trên đường cao tốc, bé trai 9 tháng tuổi tử vong

Danh tính gia đình 4 người gặp nạn trên đường cao tốc, bé trai 9 tháng tuổi tử vong

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Ngỡ chồng đang đi công tác xa, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh rồi 'ngã quỵ' khi thấy bóng dáng quen thuộc trong sân

Ngỡ chồng đang đi công tác xa, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh rồi 'ngã quỵ' khi thấy bóng dáng quen thuộc trong sân

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Mở tủ lạnh lấy nước uống, tôi phát hiện ngay chai nước lạ và bí mật của chồng khiến tôi ngã quỵ

Mở tủ lạnh lấy nước uống, tôi phát hiện ngay chai nước lạ và bí mật của chồng khiến tôi ngã quỵ

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
NÓNG: Thu hồi lô nước tắm gội trẻ em được bán trong bệnh viện sản nhi

NÓNG: Thu hồi lô nước tắm gội trẻ em được bán trong bệnh viện sản nhi

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Vợ vừa vượt cạn thành công, chồng 'ngã quỵ' khi nghe bác sĩ tiết lộ một sự thật

Vợ vừa vượt cạn thành công, chồng 'ngã quỵ' khi nghe bác sĩ tiết lộ một sự thật

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Thấy mẹ hắt nước vào mặt vợ, chồng 'đứng hình' giây lát rồi làm một việc khiến cả nhà chồng phải 'hóa đá'

Thấy mẹ hắt nước vào mặt vợ, chồng 'đứng hình' giây lát rồi làm một việc khiến cả nhà chồng phải 'hóa đá'

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, tiền tìm đến cửa, mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, tiền tìm đến cửa, mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 20/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất sự nghiệp vượng phát, làm gì cũng ra tiền, Mão - Thân vận trình ảm đạm, tiền của hao hụt trước sau

Tử vi thứ Bảy 20/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất sự nghiệp vượng phát, làm gì cũng ra tiền, Mão - Thân vận trình ảm đạm, tiền của hao hụt trước sau

Giá vàng hôm nay, ngày 19/12/2025: Tăng vọt rồi bất ngờ lao dốc, người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/12/2025: Tăng vọt rồi bất ngờ lao dốc, người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

NÓNG: Thu hồi toàn quốc mỹ phẩm chứa chất cấm, có thể gây loãng xương, teo da nguy hiểm

NÓNG: Thu hồi toàn quốc mỹ phẩm chứa chất cấm, có thể gây loãng xương, teo da nguy hiểm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngỡ trắng tay khi chồng quyết chiếm căn nhà, tôi 'chết lặng' nghe mẹ chồng bước ra trước tòa tuyên bố một điều chấn động

Ngỡ trắng tay khi chồng quyết chiếm căn nhà, tôi 'chết lặng' nghe mẹ chồng bước ra trước tòa tuyên bố một điều chấn động

Vượt cạn một mình khi chồng vắng nhà, tôi 'ngã quỵ' nhìn thấy tên người chuyển khoản 50 triệu nhưng không phải là chồng

Vượt cạn một mình khi chồng vắng nhà, tôi 'ngã quỵ' nhìn thấy tên người chuyển khoản 50 triệu nhưng không phải là chồng

Ngỡ chồng đang đi công tác xa, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh rồi 'ngã quỵ' khi thấy bóng dáng quen thuộc trong sân

Ngỡ chồng đang đi công tác xa, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh rồi 'ngã quỵ' khi thấy bóng dáng quen thuộc trong sân

Mở tủ lạnh lấy nước uống, tôi phát hiện ngay chai nước lạ và bí mật của chồng khiến tôi ngã quỵ

Mở tủ lạnh lấy nước uống, tôi phát hiện ngay chai nước lạ và bí mật của chồng khiến tôi ngã quỵ

Vợ vừa vượt cạn thành công, chồng 'ngã quỵ' khi nghe bác sĩ tiết lộ một sự thật

Vợ vừa vượt cạn thành công, chồng 'ngã quỵ' khi nghe bác sĩ tiết lộ một sự thật

Thấy mẹ hắt nước vào mặt vợ, chồng 'đứng hình' giây lát rồi làm một việc khiến cả nhà chồng phải 'hóa đá'

Thấy mẹ hắt nước vào mặt vợ, chồng 'đứng hình' giây lát rồi làm một việc khiến cả nhà chồng phải 'hóa đá'