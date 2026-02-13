Vợ cũ xuất hiện trong bộ dạng 'thiếu vải' sau 3 năm ly hôn, lời đề nghị lúc nửa đêm khiến tôi sốc nặng

Tâm sự 13/02/2026 23:00

Sau khi ly hôn vợ, tôi không thay đổi chìa khóa vào nhà. Tôi càng không nghĩ vợ cũ còn giữ chìa khóa cũ rồi tự nhiên vào nhà tôi. Một hôm sau khi về nhà, tôi ngỡ ngàng thấy vợ cũ đang ngồi trên ghế sô pha đợi tôi.

Từ ngày lấy nhau, vợ tôi muốn phải có đủ nhà và xe thì mới chịu sinh con đầu lòng. Cô ấy còn là người khéo léo ngoại giao để giúp tôi thăng tiến trong công việc. Tôi biết vợ tôi vừa đẹp vừa giỏi, tôi nên thấy may mắn khi lấy được cô ấy. Nhưng tất cả hoàn toàn kết thúc khi tôi biết vợ cũ ngoại tình.

Cay đắng hơn, vợ cũ ngoại tình với người đàn ông giàu có, tài năng hơn tôi rất nhiều nhưng ông ta không trẻ tuổi như tôi. Sau khi tìm được người đàn ông giàu có, vợ cũ quyết định ly hôn với tôi. Tôi cũng chẳng muốn giữ lại người phụ nữ phản bội mình, đồng ý ly hôn vợ. Nhưng nỗi đau bị phản bội vẫn âm ỉ trong lòng tôi rất lâu. Dù sao cũng là người vợ mình từng yêu thương, đâu thể dễ dàng quên được. 

Sau 3 năm ly hôn, tôi vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của vợ cũ. Cô ấy sống trong giàu sang, trông rất mãn nguyện với người chồng già kia. Do đó tôi không bao giờ ngờ có một ngày vợ cũ đến tận nhà tìm tôi.

Vợ cũ xuất hiện trong bộ dạng 'thiếu vải' sau 3 năm ly hôn, lời đề nghị lúc nửa đêm khiến tôi sốc nặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Sau khi ly hôn vợ, tôi không thay đổi chìa khóa vào nhà. Tôi càng không nghĩ vợ cũ còn giữ chìa khóa cũ rồi tự nhiên vào nhà tôi. Một hôm sau khi về nhà, tôi ngỡ ngàng thấy vợ cũ đang ngồi trên ghế sô pha đợi tôi. Cô ấy mặc chiếc váy ngủ quyến rũ mỏng tanh. Vợ cũ mỉm cười rồi nhẹ nhàng tiến tới ôm chầm lấy tôi. Cô ấy thủ thỉ van nài một câu khiến tim tôi đập thình thịch:

“Anh cho em một đứa con được không?”.

Tôi chết đứng một lúc rồi đẩy cô ấy ra. Tôi nói muốn nói chuyện với tôi thì thay đồ nghiêm chỉnh đi. Dù là vợ cũ nhưng tôi biết mình sẽ khó kiềm lòng được khi nhìn dáng vẻ quyến rũ của cô ấy lúc này. Vợ cũ đứng đó khóc thành tiếng nói rằng chồng cô ấy già cả rồi nên không thể có con, cô ấy muốn có một đứa con để giữ được vị trí trong gia đình.

Nhiều ngày sau đó, vợ cũ vẫn liên lạc với tôi đề nghị chuyện này. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, cũng có suy nghĩ hay là nói cho chồng của cô ấy biết? Nhưng có lẽ như thế là quá nhẫn tâm với cô ấy. Nhưng giờ tôi phải làm sao đây, chứ tôi thấy rất phiền phức, tôi không muốn dây dưa với vợ cũ nữa.

3 năm âm thầm dõi theo vợ cũ, khoảnh khắc thấy cô ấy nở nụ cười bên "người mới", tim tôi thắt lại vì nhận ra mình đã mất tất cả

3 năm âm thầm dõi theo vợ cũ, khoảnh khắc thấy cô ấy nở nụ cười bên "người mới", tim tôi thắt lại vì nhận ra mình đã mất tất cả

Sau 3 năm ly hôn, tôi vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của vợ cũ. Cô ấy sống trong giàu sang, trông rất mãn nguyện với người chồng già kia. Do đó tôi không bao giờ ngờ có một ngày vợ cũ đến tận nhà tìm tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Không đánh ghen, không ồn ào: Cách mẹ bỉm 2 con "kéo" chồng khỏi nhân tình khiến ai nấy đều ngả mũ

Không đánh ghen, không ồn ào: Cách mẹ bỉm 2 con "kéo" chồng khỏi nhân tình khiến ai nấy đều ngả mũ

Ngoại tình 37 phút trước
Nửa đêm tiếng động lạ từ phòng chị dâu khiến tôi chết đứng, đẩy cửa xông vào mới thấu rõ bộ mặt thật của chồng

Nửa đêm tiếng động lạ từ phòng chị dâu khiến tôi chết đứng, đẩy cửa xông vào mới thấu rõ bộ mặt thật của chồng

Tâm sự 40 phút trước
Vợ cũ xuất hiện trong bộ dạng "thiếu vải" sau 3 năm ly hôn, lời đề nghị lúc nửa đêm khiến tôi sốc nặng

Vợ cũ xuất hiện trong bộ dạng "thiếu vải" sau 3 năm ly hôn, lời đề nghị lúc nửa đêm khiến tôi sốc nặng

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Chạm vào những vết rạn chằng chịt trong đêm động phòng, tôi bật khóc khi nghe vợ run rẩy kể về quá khứ đầy nước mắt

Chạm vào những vết rạn chằng chịt trong đêm động phòng, tôi bật khóc khi nghe vợ run rẩy kể về quá khứ đầy nước mắt

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp như 'chuột rơi đúng hũ nếp', dễ trúng số phát tài, vượng vận bất ngờ, sự nghiệp hồng phát

Sau đêm nay, 3 con giáp như 'chuột rơi đúng hũ nếp', dễ trúng số phát tài, vượng vận bất ngờ, sự nghiệp hồng phát

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, 3 con giáp 'ăn lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, 3 con giáp 'ăn lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', trúng số độc đắc dễ dàng, hậu vận biến nguy thành an

Sau ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', trúng số độc đắc dễ dàng, hậu vận biến nguy thành an

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 14/2/2026, 3 con giáp 'một bước đụng quý nhân, hai bước đụng Thần Tài', tiền vàng sung túc, vận trình tung tăng thẳng tiến

Trúng số độc đắc đúng ngày 14/2/2026, 3 con giáp 'một bước đụng quý nhân, hai bước đụng Thần Tài', tiền vàng sung túc, vận trình tung tăng thẳng tiến

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Con trai ngoại tình mẹ chồng không một lời bênh vực, ngày tôi xách vali đi bà dúi vào tay gói đồ cùng lời thú tội đẫm lệ

Con trai ngoại tình mẹ chồng không một lời bênh vực, ngày tôi xách vali đi bà dúi vào tay gói đồ cùng lời thú tội đẫm lệ

Tâm sự 5 giờ 15 phút trước
Bị nhà bạn trai sỉ nhục "vừa già vừa xấu", tôi mỉm cười gọi một cuộc điện thoại khiến cả gia đình họ phải quỳ xuống cầu xin

Bị nhà bạn trai sỉ nhục "vừa già vừa xấu", tôi mỉm cười gọi một cuộc điện thoại khiến cả gia đình họ phải quỳ xuống cầu xin

Tâm sự 5 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ăn cua quỷ chứa độc tố cực mạnh để 'câu view', nữ vlogger tử vong

Ăn cua quỷ chứa độc tố cực mạnh để 'câu view', nữ vlogger tử vong

Từ ngày 1/3, điện thoại thuộc diện này không thể mở ứng dụng, giao dịch ngân hàng

Từ ngày 1/3, điện thoại thuộc diện này không thể mở ứng dụng, giao dịch ngân hàng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/2/2026: Lao dốc không phanh, vàng miếng SJC rớt xuống dưới 180 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/2/2026: Lao dốc không phanh, vàng miếng SJC rớt xuống dưới 180 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đêm tiếng động lạ từ phòng chị dâu khiến tôi chết đứng, đẩy cửa xông vào mới thấu rõ bộ mặt thật của chồng

Nửa đêm tiếng động lạ từ phòng chị dâu khiến tôi chết đứng, đẩy cửa xông vào mới thấu rõ bộ mặt thật của chồng

Con trai ngoại tình mẹ chồng không một lời bênh vực, ngày tôi xách vali đi bà dúi vào tay gói đồ cùng lời thú tội đẫm lệ

Con trai ngoại tình mẹ chồng không một lời bênh vực, ngày tôi xách vali đi bà dúi vào tay gói đồ cùng lời thú tội đẫm lệ

Bị nhà bạn trai sỉ nhục "vừa già vừa xấu", tôi mỉm cười gọi một cuộc điện thoại khiến cả gia đình họ phải quỳ xuống cầu xin

Bị nhà bạn trai sỉ nhục "vừa già vừa xấu", tôi mỉm cười gọi một cuộc điện thoại khiến cả gia đình họ phải quỳ xuống cầu xin

2 năm sau ly hôn, tôi dại dột "vượt rào" với chồng cũ, để rồi chết lặng khi nghe anh thầm thì một câu về lý do thực sự

2 năm sau ly hôn, tôi dại dột "vượt rào" với chồng cũ, để rồi chết lặng khi nghe anh thầm thì một câu về lý do thực sự

Sang nhà hàng xóm chơi, tôi chết lặng khi thấy mặt chồng chị ấy

Sang nhà hàng xóm chơi, tôi chết lặng khi thấy mặt chồng chị ấy

Con lên 4, chồng bỗng biến thành người khác: Tôi dứt khoát ly hôn để rồi gục ngã trước sự thật anh che giấu

Con lên 4, chồng bỗng biến thành người khác: Tôi dứt khoát ly hôn để rồi gục ngã trước sự thật anh che giấu