Cảnh báo: Người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 82 tỷ đồng khi mua vàng trực tuyến

Đời sống 13/02/2026 15:31

Ngày 12/2, Công an thành phố Hà Nội phát cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới thông qua hình thức giao dịch vàng trực tuyến trên nền tảng giả mạo.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 13/2, Công an TP Hà Nội cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo khi tham gia đầu tư giao dịch vàng qua ngân hàng giả mạo nước ngoài.

Theo Công an Hà Nội, gần đây, một phụ nữ ở Hà Nội trình báo việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 82 tỷ đồng thông qua hình thức giao dịch vàng trực tuyến trên nền tảng giả mạo.

Theo đó, thông qua mạng xã hội, các đối tượng giới thiệu cho bị hại cơ hội đầu tư vàng sinh lời cao, quảng bá nền tảng giao dịch tự xưng liên kết với “ngân hàng Mỹ”, cam kết lợi nhuận ổn định, an toàn tuyệt đối.

Khi nạp số tiền nhỏ, hệ thống hiển thị lợi nhuận tăng nhanh và cho rút tiền thành công. Đến khi nạn nhân đầu tư số tiền lớn, các đối tượng đưa ra hàng loạt lý do để yêu cầu nộp thêm tiền, như phí đổi tiền quốc tế; phí mở tài khoản quốc tế; phí mở tài khoản pháp nhân; phí bảo hiểm giao dịch...

Sau mỗi lần nộp phí, hệ thống tiếp tục viện dẫn lý do mới để kéo dài, không thực hiện việc rút tiền.

Cảnh báo: Người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 82 tỷ đồng khi mua vàng trực tuyến - Ảnh 1
Chiêu lừa đầu tư vàng online: cho rút tiền nhỏ, “nuốt” trọn 82 tỉ đồng

Theo thông tin từ báo Dân trí, Công an nhấn mạnh, đây là thủ đoạn kéo dài, chiếm đoạt nhiều lần cho đến khi bị hại không còn khả năng tài chính.

Để chủ động phòng, chống lừa đảo, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân chỉ tham gia đầu tư tại các tổ chức tài chính được cấp phép hợp pháp; không tin tưởng vào các lời mời gọi đầu tư sinh lời cao, cam kết chắc chắn có lãi, tuyệt đối không chuyển tiền khi bị yêu cầu nộp phí để rút tiền.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn.

Ăn cua quỷ chứa độc tố cực mạnh để 'câu view', nữ vlogger tử vong

Ăn cua quỷ chứa độc tố cực mạnh để 'câu view', nữ vlogger tử vong

Chiều 4/2, khi nước rút ở khu rừng ngập mặn gần Puerto Princesa (Palawan, Philippines), Emma Amit, nữ vlogger ẩm thực 51 tuổi, cùng bạn bè lội bùn bắt hải sản. Trong đoạn video đăng mạng xã hội, bà cười nói rôm rả, khoe những con ốc, con cua vừa bắt được rồi nấu ngay tại chỗ với nước cốt dừa.

