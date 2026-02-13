Danh tính con dâu lợi dụng lúc “lên đồng” để đánh mẹ chồng 98 tuổi

Đời sống 13/02/2026 13:38

Lãnh đạo UBND xã Xuân Du (tỉnh Thanh Hóa) xác nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Hoài.

Theo thông tin từ Báo Dân trí, ngày 13/2, lãnh đạo UBND xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa xác nhận cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Bùi Thị Hoài (SN 1972, trú tại thôn 12, xã Xuân Du) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tranh chấp đất đai kéo dài nhiều năm.

Danh tính con dâu lợi dụng lúc “lên đồng” để đánh mẹ chồng 98 tuổi - Ảnh 1
Bà Hoài tại cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 7/1, bà Hoài đã đến nhà mẹ chồng là cụ bà B.T.H. (98 tuổi, trú tại thôn 3, làng Sen, xã Xuân Du) để thắp hương.

Tại đây, lợi dụng thời điểm giả “lên đồng”, bà Hoài đã dùng gậy đánh cụ H., chị dâu tên N. và một người cháu tên D., gây thương tích. Các nạn nhân sau đó đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

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