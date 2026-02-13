NÓNG: Danh tính nhóm người sản xuất bột ngọt, nước mắm, bột giặt giả ở TP.HCM

Đời sống 13/02/2026 11:24

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT đợt trước, trong và sau Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã phát hiện, triệt xoá đường dây sản xuất, buôn bán lương thực thực phẩm giả là: bột ngọt, bột nêm, nước mắm, bột giặt…

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 12/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM cho biết đã phát hiện, triệt xóa một đường dây sản xuất, buôn bán lương thực, thực phẩm giả.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp công an các phường Bình Dương, Thuận Giao, Bình Hòa, Bình Cơ đồng loạt kiểm tra hành chính nơi ở của Đinh Văn Thành (sinh năm 1980), Trịnh Văn Luận (sinh năm 1989), Nguyễn Ngọc Quang (sinh năm 1987), Hồ Công Thuyến (sinh năm 1984) và Đinh Văn Thân (sinh năm 1986). 

NÓNG: Danh tính nhóm người sản xuất bột ngọt, nước mắm, bột giặt giả ở TP.HCM - Ảnh 1
Công an lập hồ sơ, sàng lọc làm rõ vai trò của những người liên quan - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Lực lượng chức năng phát hiện nhóm này sản xuất, buôn bán hàng giả gồm bột ngọt, bột nêm, nước mắm, bột giặt.

Tang vật thu giữ gồm 948 bịch bột ngọt thành phẩm, 367 bịch bột nêm, 592 chai nước mắm loại 900ml, 130 bịch bột giặt; cùng 3 máy ép nhiệt, 4 cân điện tử và số lượng lớn nguyên liệu, bao bì phục vụ việc làm giả. 

Đáng chú ý, cơ quan công an thu giữ gần 1 tấn bột ngọt, hàng trăm kg bột nêm, bột giặt và hơn 1.500 chai nước mắm không nhãn hiệu.

NÓNG: Danh tính nhóm người sản xuất bột ngọt, nước mắm, bột giặt giả ở TP.HCM - Ảnh 2
Số lượng lớn hàng hóa làm giả bị thu giữ - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận biết rõ hành vi vi phạm pháp luật nhưng vì lợi nhuận vẫn bất chấp, sản xuất và đưa hàng giả ra thị trường tiêu thụ tại các tiệm tạp hóa. 

Riêng Đinh Văn Thân khai nhận từ đầu năm 2025 đã tiêu thụ hàng chục tấn nguyên liệu kém chất lượng và cung cấp bao bì giả cho các đối tượng khác.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

