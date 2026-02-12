Nỗ lực cứu sống một bé trai đi tắm biển bị đuối nước ở Phú Quốc

Đời sống 12/02/2026 14:23

Ngày 12/2, liên quan đến sự việc trên, ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc - xác nhận có trường hợp một bé trai đi tắm biển ở khu vực Gành Dầu (đặc khu Phú Quốc) rồi bị đuối nước.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 12/2, liên quan đến sự việc trên, ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc - xác nhận có trường hợp một bé trai đi tắm biển ở khu vực Gành Dầu (đặc khu Phú Quốc) rồi bị đuối nước.

Sau khi sự việc xảy ra, người thân và người dân địa phương đã kịp thời hô hấp nhân tạo để cứu sống bé trai trên. 15 phút sau sơ cứu tại bãi biển, bé trai được đưa đến bệnh viện ở địa phương điều trị trong tình trạng tỉnh nhưng ho sặc nhiều, khó thở. 

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Kịp thời cứu sống bé trai bị đuối nước ở khu vực Gành Dầu (đặc khu Phú Quốc) - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, nhờ việc sơ cứu đúng cách và kịp thời trước đó của những người dân tại hiện trường nên bé trai không bị nguy kịch.

Người trực tiếp cứu bé trai bị đuối nước là nhân viên cứu hộ của VinWonders Phú Quốc. Anh này cho biết sự việc xảy ra khoảng 20 giờ ngày 11/2. Khi đó, anh đang dự tiệc tất niên tại một nhà hàng ven biển thì nghe nhân viên nhà hàng báo có một bé trai bị đuối nước, vị trí khá xa bờ.

Nghe vậy, anh liền lao ra cứu bé và đưa vào bờ. Lúc này, bé có biểu hiện co giật, sức khỏe rất yếu. Tại bờ biển, nhân viên cứu hộ đã cùng mọi người tích cực dùng các biện pháp sơ cứu. Sau khi bé có dấu hiệu sinh tồn, mọi người nhanh chóng đưa bé đến Trạm y tế Gành Dầu chăm sóc, rồi chuyển đến Trung tâm y tế Phú Quốc.

Nhân viên cứu hộ chia sẻ, lúc cứu bé bị đuối nước, tình hình khá hoảng loạn. Có người kêu làm thế này, người kêu làm thế kia, nhưng anh vẫn giữ được bình tĩnh và nhớ lại những gì đã được đào tạo ở nơi làm việc, nhờ vậy, anh đã cứu được bé.

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