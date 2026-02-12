Xe khách chở 34 người cháy ngùn ngụt trên quốc lộ, kèm nhiều tiếng nổ lớn

Đời sống 12/02/2026 11:21

Sáng 12/2, một xe khách giường nằm chở 34 người lưu thông trên quốc lộ 1, đoạn qua khu vực Hòa Xuân (Phú Yên cũ), bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 2h ngày 12/2, trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua thôn Phú Khê 2 (xã Hòa Xuân), xe khách mang biển số TP.HCM do tài xế N.V.D. (38 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa) điều khiển lưu thông theo hướng Nam - Bắc đã phát hiện ngọn lửa bốc cháy từ phần đuôi xe.

Phát hiện sự việc, tài xế hô hoán 34 hành khách trên xe lập tức xuống xe nên may mắn không ai bị thương tích. Sau đó các hành khách được di chuyển qua một xe khác để tiếp tục hành trình.

Xe khách chở 34 người cháy ngùn ngụt trên quốc lộ, kèm nhiều tiếng nổ lớn - Ảnh 1

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, riêng xe khách bốc cháy dữ dội, lan rộng ra toàn bộ xe và cháy rụi chỉ còn trơ khung. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 3 tỉ đồng.

Thời điểm xảy ra đám cháy khói bốc lên cao kèm theo tiếng nổ lớn, ngọn lửa cháy chừng hơn 40 phút rồi tự tắt. Sau đó lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông.

Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Bé 3 tuổi nhiễm giang mai, gia đình không hay biết

Bé 3 tuổi nhiễm giang mai, gia đình không hay biết

Dù không có biểu hiện bất thường song kết quả xét nghiệm cho thấy, bé trai gần 3 tuổi dương tính với bệnh truyền nhiễm giang mai.

Xem thêm
Từ khóa:   xe khách bốc cháy tin moi cháy xe khách

TIN MỚI NHẤT

'Dương Quá đẹp nhất màn ảnh' Cổ Thiên Lạc sống cùng cha mẹ, báo động sức khỏe ở tuổi U60

'Dương Quá đẹp nhất màn ảnh' Cổ Thiên Lạc sống cùng cha mẹ, báo động sức khỏe ở tuổi U60

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Danh tính người mẹ bỏ rơi con gái sơ sinh giữa rẫy sầu riêng, toàn thân bị kiến bu

Danh tính người mẹ bỏ rơi con gái sơ sinh giữa rẫy sầu riêng, toàn thân bị kiến bu

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Tử vi 5 ngày liên tiếp (25, 26, 27, 28, 29 Tết), 3 con giáp phát tài cực to, trúng số lên hương, tiền chất đầy két, phủ phê tiêu xài

Tử vi 5 ngày liên tiếp (25, 26, 27, 28, 29 Tết), 3 con giáp phát tài cực to, trúng số lên hương, tiền chất đầy két, phủ phê tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch gây sốc khi cùng trượt đề cử Kim Tượng

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch gây sốc khi cùng trượt đề cử Kim Tượng

Sao quốc tế 2 giờ 10 phút trước
Thông tin MỚI vụ nhóm người khiêng quan tài diễu phố trước chợ Bến Thành

Thông tin MỚI vụ nhóm người khiêng quan tài diễu phố trước chợ Bến Thành

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
Lá gia vị "quốc hồn quốc túy" của Tết Việt: Vừa thơm nức mâm cỗ, vừa là "thần dược" giải độc, dưỡng sinh

Lá gia vị "quốc hồn quốc túy" của Tết Việt: Vừa thơm nức mâm cỗ, vừa là "thần dược" giải độc, dưỡng sinh

Sống khỏe 2 giờ 32 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 13/2/2026, ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 13/2/2026, ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Xe khách chở 34 người cháy ngùn ngụt trên quốc lộ, kèm nhiều tiếng nổ lớn

Xe khách chở 34 người cháy ngùn ngụt trên quốc lộ, kèm nhiều tiếng nổ lớn

Đời sống 2 giờ 41 phút trước
Bỏ qua gà luộc đi, đây là món ăn "đắt khách" nhất mâm cỗ Tết năm 2026

Bỏ qua gà luộc đi, đây là món ăn "đắt khách" nhất mâm cỗ Tết năm 2026

Món ngon mỗi ngày 2 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 12/2/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 12/2/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bé 3 tuổi nhiễm giang mai, gia đình không hay biết

Bé 3 tuổi nhiễm giang mai, gia đình không hay biết

Thông tin MỚI vụ học sinh lớp 1 bị nhốt trong lớp đến đêm ở Sơn La

Thông tin MỚI vụ học sinh lớp 1 bị nhốt trong lớp đến đêm ở Sơn La

Bỏ qua gà luộc đi, đây là món ăn "đắt khách" nhất mâm cỗ Tết năm 2026

Bỏ qua gà luộc đi, đây là món ăn "đắt khách" nhất mâm cỗ Tết năm 2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính người mẹ bỏ rơi con gái sơ sinh giữa rẫy sầu riêng, toàn thân bị kiến bu

Danh tính người mẹ bỏ rơi con gái sơ sinh giữa rẫy sầu riêng, toàn thân bị kiến bu

Thông tin MỚI vụ nhóm người khiêng quan tài diễu phố trước chợ Bến Thành

Thông tin MỚI vụ nhóm người khiêng quan tài diễu phố trước chợ Bến Thành

Xe container chạy lùi tông tử vong 1 người ở chợ đầu mối Thủ Đức, TP.HCM

Xe container chạy lùi tông tử vong 1 người ở chợ đầu mối Thủ Đức, TP.HCM

Chạy xe máy qua đường sắt, nam thanh niên bị tàu hỏa tông tử vong

Chạy xe máy qua đường sắt, nam thanh niên bị tàu hỏa tông tử vong

Hà Nội: Nữ tài xế điều khiển xế hộp chạy ngược chiều, tông hàng loạt xe ô tô khác

Hà Nội: Nữ tài xế điều khiển xế hộp chạy ngược chiều, tông hàng loạt xe ô tô khác

Bắc Ninh: Thu giữ gần 2 tấn riềng xay trộn hóa chất có nguy cơ gây ung thư

Bắc Ninh: Thu giữ gần 2 tấn riềng xay trộn hóa chất có nguy cơ gây ung thư