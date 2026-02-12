Xe khách chở 34 người cháy ngùn ngụt trên quốc lộ, kèm nhiều tiếng nổ lớn

Sáng 12/2, một xe khách giường nằm chở 34 người lưu thông trên quốc lộ 1, đoạn qua khu vực Hòa Xuân (Phú Yên cũ), bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 2h ngày 12/2, trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua thôn Phú Khê 2 (xã Hòa Xuân), xe khách mang biển số TP.HCM do tài xế N.V.D. (38 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa) điều khiển lưu thông theo hướng Nam - Bắc đã phát hiện ngọn lửa bốc cháy từ phần đuôi xe.

Phát hiện sự việc, tài xế hô hoán 34 hành khách trên xe lập tức xuống xe nên may mắn không ai bị thương tích. Sau đó các hành khách được di chuyển qua một xe khác để tiếp tục hành trình.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, riêng xe khách bốc cháy dữ dội, lan rộng ra toàn bộ xe và cháy rụi chỉ còn trơ khung. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 3 tỉ đồng.

Thời điểm xảy ra đám cháy khói bốc lên cao kèm theo tiếng nổ lớn, ngọn lửa cháy chừng hơn 40 phút rồi tự tắt. Sau đó lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông.

Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Bé 3 tuổi nhiễm giang mai, gia đình không hay biết Dù không có biểu hiện bất thường song kết quả xét nghiệm cho thấy, bé trai gần 3 tuổi dương tính với bệnh truyền nhiễm giang mai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-khach-cho-34-nguoi-chay-ngun-ngut-tren-quoc-lo-kem-nhieu-tieng-no-lon-752848.html