NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy 511 sản phẩm của Công ty mỹ phẩm Việt Hương

Đời sống 15/05/2026 13:46

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy 511 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt Hương sản xuất trên toàn quốc.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế vừa có quyết định thu hồi, tiêu hủy, xử lý hàng loạt công ty vi phạm. Cụ thể, Cục có quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và buộc tiêu hủy trên toàn quốc đối với 511 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương sản xuất.

Phải tới đâu để trả lại sản phẩm bị thu hồi?

Theo quyết định này, toàn bộ 511 sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất tại nhà máy của Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương (địa chỉ tại Lô D10-5, Cụm công nghiệp làng nghề Tân Triều, thôn Triều Khúc, phường Thanh Liệt, Hà Nội) bị buộc rút khỏi thị trường.

Nguyên nhân là do Công ty Việt Hương đã không triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm" (CGMP-ASEAN) theo đúng quy định của pháp luật. Điều này có thể tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và sự an toàn của người tiêu dùng.

511 sản phẩm của công ty thuộc nhiều chủng loại khác nhau như chăm sóc da (sữa rửa mặt, toner, serum, tẩy da chết, kem trị nám, mụn, kem chống nắng, mặt nạ...); chăm sóc tóc và cơ thể (dầu gội phủ bạc, sữa tắm nước hoa, dung dịch vệ sinh, kem body...); trang điểm (son môi, phấn nước) và nước hoa.

Bên cạnh các sản phẩm mang thương hiệu riêng, Công ty Việt Hương còn là đơn vị gia công, sản xuất cho hàng loạt nhãn hàng thuộc nhiều công ty, tổ chức và cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường như: Công ty CP tư vấn và đầu tư dịch vụ y tế Hoàng Long; Công ty CP sản xuất và thương mại Bio Cosmetics, Thương hiệu I'm Nature, Dakami Group, Olic Việt Nam, Mộc Tâm Nature cùng nhiều hộ kinh doanh khác.

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy 511 sản phẩm của Công ty mỹ phẩm Việt Hương - Ảnh 1
Một số sản phẩm do Công ty mỹ phẩm Việt Hương sản xuất - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Cục Quản lý dược yêu cầu sở y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn.

Các đơn vị này phải ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 511 sản phẩm nằm trong danh sách vi phạm và tiến hành trả lại cho cơ sở cung ứng.

Đồng thời, sở y tế các địa phương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực thi và xử lý nghiêm các cơ sở cố tình vi phạm.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương bị buộc phải gửi thông báo thu hồi tới tất cả các nhà phân phối, cơ sở chịu trách nhiệm đưa 511 sản phẩm này ra thị trường. Công ty phải có trách nhiệm tiếp nhận lại toàn bộ lượng hàng bị trả về và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số mỹ phẩm không đáp ứng quy định nêu trên.

Ngoài ra, Cục Quản lý dược cũng có quyết định thu hồi 268 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty cổ phần dược mỹ phẩm A.Q.P Việt Nam, có trụ sở tại Hà Nội cùng nguyên nhân không triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm" (CGMP-ASEAN) theo đúng quy định của pháp luật.

Tương tự Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương, công ty này cũng phải thông báo thu hồi đến nhà phân phối và tiếp nhận, tiêu hủy sản phẩm theo quy định.

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