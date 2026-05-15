NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy 511 sản phẩm của Công ty mỹ phẩm Việt Hương

Đời sống 15/05/2026 13:46

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy 511 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt Hương sản xuất trên toàn quốc.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế vừa có quyết định thu hồi, tiêu hủy, xử lý hàng loạt công ty vi phạm. Cụ thể, Cục có quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và buộc tiêu hủy trên toàn quốc đối với 511 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương sản xuất.

Phải tới đâu để trả lại sản phẩm bị thu hồi?

Theo quyết định này, toàn bộ 511 sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất tại nhà máy của Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương (địa chỉ tại Lô D10-5, Cụm công nghiệp làng nghề Tân Triều, thôn Triều Khúc, phường Thanh Liệt, Hà Nội) bị buộc rút khỏi thị trường.

Nguyên nhân là do Công ty Việt Hương đã không triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm" (CGMP-ASEAN) theo đúng quy định của pháp luật. Điều này có thể tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và sự an toàn của người tiêu dùng.

511 sản phẩm của công ty thuộc nhiều chủng loại khác nhau như chăm sóc da (sữa rửa mặt, toner, serum, tẩy da chết, kem trị nám, mụn, kem chống nắng, mặt nạ...); chăm sóc tóc và cơ thể (dầu gội phủ bạc, sữa tắm nước hoa, dung dịch vệ sinh, kem body...); trang điểm (son môi, phấn nước) và nước hoa.

Bên cạnh các sản phẩm mang thương hiệu riêng, Công ty Việt Hương còn là đơn vị gia công, sản xuất cho hàng loạt nhãn hàng thuộc nhiều công ty, tổ chức và cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường như: Công ty CP tư vấn và đầu tư dịch vụ y tế Hoàng Long; Công ty CP sản xuất và thương mại Bio Cosmetics, Thương hiệu I'm Nature, Dakami Group, Olic Việt Nam, Mộc Tâm Nature cùng nhiều hộ kinh doanh khác.

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy 511 sản phẩm của Công ty mỹ phẩm Việt Hương - Ảnh 1
Một số sản phẩm do Công ty mỹ phẩm Việt Hương sản xuất - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Cục Quản lý dược yêu cầu sở y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn.

Các đơn vị này phải ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 511 sản phẩm nằm trong danh sách vi phạm và tiến hành trả lại cho cơ sở cung ứng.

Đồng thời, sở y tế các địa phương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực thi và xử lý nghiêm các cơ sở cố tình vi phạm.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương bị buộc phải gửi thông báo thu hồi tới tất cả các nhà phân phối, cơ sở chịu trách nhiệm đưa 511 sản phẩm này ra thị trường. Công ty phải có trách nhiệm tiếp nhận lại toàn bộ lượng hàng bị trả về và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số mỹ phẩm không đáp ứng quy định nêu trên.

Ngoài ra, Cục Quản lý dược cũng có quyết định thu hồi 268 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty cổ phần dược mỹ phẩm A.Q.P Việt Nam, có trụ sở tại Hà Nội cùng nguyên nhân không triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm" (CGMP-ASEAN) theo đúng quy định của pháp luật.

Tương tự Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương, công ty này cũng phải thông báo thu hồi đến nhà phân phối và tiếp nhận, tiêu hủy sản phẩm theo quy định.

Danh tính nữ tài xế nước ngoài tông sập quán nước, chủ quán tử vong

Danh tính nữ tài xế nước ngoài tông sập quán nước, chủ quán tử vong

Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang điều tra nguyên nhân của vụ ô tô lao vào nhà dân tông trúng người phụ nữ đang ngồi bán nước ven đường, làm người này tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   thu hồi mỹ phẩm tin moi Công ty mỹ phẩm Việt Hương

TIN MỚI NHẤT

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy 511 sản phẩm của Công ty mỹ phẩm Việt Hương

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy 511 sản phẩm của Công ty mỹ phẩm Việt Hương

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Bạch Lộc bất ngờ tiết lộ đạo diễn Vu Chính là ân nhân của mình

Bạch Lộc bất ngờ tiết lộ đạo diễn Vu Chính là ân nhân của mình

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài đứng chờ trước cửa, may mắn chạm đỉnh, tài lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài đứng chờ trước cửa, may mắn chạm đỉnh, tài lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Vì sao Lưu Hạo Tồn được đạo diễn Trương Nghệ Mưu nâng đỡ?

Vì sao Lưu Hạo Tồn được đạo diễn Trương Nghệ Mưu nâng đỡ?

Sao quốc tế 2 giờ 3 phút trước
3 con giáp may mắn sau ngày mai (16/5/2026), khổ tận cam lai, bước ra đường là đụng 'trúng tài trúng lộc', sự nghiệp thăng tiến hơn người

3 con giáp may mắn sau ngày mai (16/5/2026), khổ tận cam lai, bước ra đường là đụng 'trúng tài trúng lộc', sự nghiệp thăng tiến hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Vì sao Triệu Lệ Dĩnh tạm ngừng đóng phim gây chú ý khắp cõi mạng?

Vì sao Triệu Lệ Dĩnh tạm ngừng đóng phim gây chú ý khắp cõi mạng?

Sao quốc tế 2 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc liên tiếp đúng 2 ngày tới (16/5-17/5), 3 con giáp khôn khéo hết phần thiên hạ, sự nghiệp phát tài phát lộc, của nả đầy tay

Trúng số độc đắc liên tiếp đúng 2 ngày tới (16/5-17/5), 3 con giáp khôn khéo hết phần thiên hạ, sự nghiệp phát tài phát lộc, của nả đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đừng bỏ qua "vị thuốc đại bổ" ẩn mình trong hình dáng một loại quả: Bí quyết khỏe tim, bền xương ngay sạp chợ

Đừng bỏ qua "vị thuốc đại bổ" ẩn mình trong hình dáng một loại quả: Bí quyết khỏe tim, bền xương ngay sạp chợ

Dinh dưỡng 3 giờ 11 phút trước
Danh tính nữ tài xế nước ngoài tông sập quán nước, chủ quán tử vong

Danh tính nữ tài xế nước ngoài tông sập quán nước, chủ quán tử vong

Đời sống 3 giờ 14 phút trước
Chân dung nữ diễn viên chuyên trị vai 'tiểu tam' nhưng lại được yêu thích trong Cbiz

Chân dung nữ diễn viên chuyên trị vai 'tiểu tam' nhưng lại được yêu thích trong Cbiz

Sao quốc tế 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi khẩn lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của Pharmedic

NÓNG: Thu hồi khẩn lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của Pharmedic

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 15/5/2026, 3 con giáp khôn khéo hết phần thiên hạ, sự nghiệp phát tài phát lộc, của nả đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 15/5/2026, 3 con giáp khôn khéo hết phần thiên hạ, sự nghiệp phát tài phát lộc, của nả đầy tay

NÓNG: Từ 20/5, Petrolimex dừng bán RON95 chuyển sang xăng sinh học E10

NÓNG: Từ 20/5, Petrolimex dừng bán RON95 chuyển sang xăng sinh học E10

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính nữ tài xế nước ngoài tông sập quán nước, chủ quán tử vong

Danh tính nữ tài xế nước ngoài tông sập quán nước, chủ quán tử vong

NÓNG: Danh tính ba mẹ con bị điều tra sản xuất cà phê giả quy mô lớn

NÓNG: Danh tính ba mẹ con bị điều tra sản xuất cà phê giả quy mô lớn

NÓNG: Thu hồi khẩn lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của Pharmedic

NÓNG: Thu hồi khẩn lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của Pharmedic

Cháy nhà lúc rạng sáng ở Hà Nội, 1 người tử vong thương tâm

Cháy nhà lúc rạng sáng ở Hà Nội, 1 người tử vong thương tâm

Ca sĩ Miu Lê 'cúi đầu xin lỗi', chấp hành nộp phạt hành chính, quản lý tại địa phương trong 1 năm

Ca sĩ Miu Lê 'cúi đầu xin lỗi', chấp hành nộp phạt hành chính, quản lý tại địa phương trong 1 năm

Giá vàng hôm nay, ngày 15/5/2026: Vàng miếng SJC 'bốc hơi' 1 triệu đồng sau một đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 15/5/2026: Vàng miếng SJC 'bốc hơi' 1 triệu đồng sau một đêm