Ca sĩ Miu Lê 'cúi đầu xin lỗi', chấp hành nộp phạt hành chính, quản lý tại địa phương trong 1 năm

Đời sống 15/05/2026 10:28

VKSND khu vực 4 TP Hải Phòng vừa phê chuẩn quyết định khởi tố ba bị can liên quan vụ án Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khu du lịch Cát Bà. Tài liệu điều tra ban đầu xác định Miu Lê cùng hai người khác là Vũ Khương An và Trần Minh Trang thuộc nhóm đối tượng được thụ hưởng, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự ở thời điểm này.

Theo thông tin từ VOV, Cơ quan điều tra - Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ba bị can: Trần Đức Phong (35 tuổi, trú Ngọc Hà, TP Hà Nội) và Vũ Thái Nam (24 tuổi, trú Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy; Đoàn Thị Thúy An (36 tuổi, ở đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Điều tra xác định, bị can An là quản lý cơ sở lưu trú TiTi Beach thuộc bãi tắm Tùng Thu ở đặc khu Cát Hải, đảo Cát Bà. Từ ngày 7/5, cả nhóm cùng tụ tập tại TiTi Beach, An mời cả ca sĩ Miu Lê tham gia. Để phục vụ cho cuộc vui, An và Phong đã chuẩn bị ma túy tổng hợp là nước vui, Ketamine để cả nhóm cùng sử dụng.

Sau đó, từ tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã kiểm tra và bắt quả tang. Qua test nhanh, cả 6 người trong nhóm, gồm ca sĩ Miu Lê, đều dương tính với chất ma túy. Trong đó, có những người dương tính với nhiều loại ma túy một lúc như: Methamphetamine, MDMA, Ketamine, Nimetazepam.

Ca sĩ Miu Lê 'cúi đầu xin lỗi', chấp hành nộp phạt hành chính, quản lý tại địa phương trong 1 năm - Ảnh 1
Ca sĩ Miu Lê

Tới tối 14/5, công ty quản lý của Miu Lê đưa ra thông báo chính thức. Phía công ty cho biết sẽ cùng Miu Lê tiếp tục phối hợp tuyệt đối và tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định pháp luật trong các giai đoạn tiếp theo.

“KIM Entertainment và cá nhân Miu Lê nhận thức rõ ràng về tính chất nghiêm trọng của sự việc lần này. Việc liên quan đến sử dụng chất cấm là sai lầm rất lớn, đi ngược chuẩn mực đạo đức, lối sống của một nghệ sĩ và gây ra những tác động tiêu cực. Miu Lê ý thức rất rõ hành vi của mình đã ảnh hưởng xấu đến cộng đồng, trở thành tấm gương không tốt, đặc biệt đối với các bạn trẻ. Miu Lê xấu hổ và ân hận vì điều đó”, công ty quản lý bày tỏ.

Thay mặt Miu Lê, KIM Entertainment gửi lời xin lỗi đến khán giả, các đối tác, nhà sản xuất… Công ty này cho biết sẽ đứng ra trực tiếp xử lý, giải quyết toàn bộ vấn đề, hợp đồng và công việc còn tồn đọng.

“Đây là bài học vô cùng đắt giá và là sự cảnh tỉnh nghiêm khắc nhất đối với cá nhân Miu Lê cũng như trong công tác quản lý nghệ sĩ của công ty chúng tôi”, KIM Entertainment nhấn mạnh.

NÓNG: Ca sĩ Miu Lê chưa bị khởi tố trong vụ án dùng ma túy ở đảo Cát Bà

NÓNG: Ca sĩ Miu Lê chưa bị khởi tố trong vụ án dùng ma túy ở đảo Cát Bà

Tối 14/5, báo Bảo vệ pháp luật đưa tin Viện KSND khu vực 4, TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố 3 bị can trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại Cát Bà, trong nhóm người bị phát hiện có ca sĩ Miu Lê.

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