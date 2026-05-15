NÓNG: Ca sĩ Miu Lê chưa bị khởi tố trong vụ án dùng ma túy ở đảo Cát Bà

Đời sống 15/05/2026 05:15

Tối 14/5, báo Bảo vệ pháp luật đưa tin Viện KSND khu vực 4, TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố 3 bị can trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại Cát Bà, trong nhóm người bị phát hiện có ca sĩ Miu Lê.

Theo thông tin từ VnExpress, VKSND khu vực 4 TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố 3 bị can trong vụ án Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, xảy ra tại cơ sở lưu trú TiTi Beach thuộc bãi tắm Tùng Thu, thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải (Hải Phòng).

Trong đó, Trần Đức Phong (35 tuổi, trú Hà Nội) và Vũ Thái Nam (24 tuổi, trú Bắc Ninh), bị khởi tố về các tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đoàn Thị Thúy An (36 tuổi, trú đặc khu Cát Hải, Hải Phòng) bị khởi tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

3 người liên quan còn lại là Trần Minh Trang (30 tuổi, trú Hà Nội), Lê Ánh Nhật (35 tuổi, trú TPHCM, ca sĩ có nghệ danh Miu Lê) và Vũ Khương An (31 tuổi, trú TPHCM), không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do chưa đủ căn cứ. Những người này, theo công an, là những "đối tượng được thụ hưởng".

 

Cơ quan điều tra cho biết sẽ tiếp tục đấu tranh, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

NÓNG: Ca sĩ Miu Lê chưa bị khởi tố trong vụ án dùng ma túy ở đảo Cát Bà - Ảnh 1
Ca sĩ Miu Lê - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 12h30 ngày 10/5, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra cơ sở lưu trú trên và phát hiện 6 người trên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình khám xét khẩn cấp, công an thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy cả 6 người đều dương tính với nhiều chất ma túy.

Cơ quan điều tra xác định cơ sở lưu trú TiTi Beach do Đoàn Thị Thúy An quản lý, sử dụng và khai thác kinh doanh. Từ ngày 7 đến 9/5, An mời một số bạn bè đến đây chơi.

Trong nhóm này, Trần Đức Phong được xác định là người chuẩn bị ma túy để cả nhóm cùng sử dụng.

NÓNG: Từ 20/5, Petrolimex dừng bán RON95 chuyển sang xăng sinh học E10

NÓNG: Từ 20/5, Petrolimex dừng bán RON95 chuyển sang xăng sinh học E10

Sớm hơn so với lộ trình, một số doanh nghiệp đầu mối đã bắt đầu triển khai bán xăng sinh học E10 đồng loạt trên hệ thống và sẵn sàng cung ứng ra thị trường cho các cửa hàng xăng dầu ngoài hệ thống.

Xem thêm
Từ khóa:   Ca sĩ Miu Lê ma túy tin moi

TIN MỚI NHẤT

Dương Mịch năm 17 tuổi từng được Thành Long trích cát xê gửi tặng

Dương Mịch năm 17 tuổi từng được Thành Long trích cát xê gửi tặng

Sao quốc tế 48 phút trước
Tử vi thứ Bảy 16/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Bảy 16/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 15/5/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng hôm nay, thứ Sáu 15/5/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 15/5/2026, 3 con giáp may mắn kéo đến, mặc sức lặn ngụp trong kim cương bạc vàng, sự nghiệp vượng phát

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 15/5/2026, 3 con giáp may mắn kéo đến, mặc sức lặn ngụp trong kim cương bạc vàng, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Miu Lê chưa bị khởi tố trong vụ án dùng ma túy ở đảo Cát Bà

NÓNG: Ca sĩ Miu Lê chưa bị khởi tố trong vụ án dùng ma túy ở đảo Cát Bà

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Nhiều người ăn ngô bao tử mỗi ngày nhưng chưa chắc đã biết 5 "quyền năng" này đối với sức khỏe

Nhiều người ăn ngô bao tử mỗi ngày nhưng chưa chắc đã biết 5 "quyền năng" này đối với sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 18 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 15/5/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Sau hôm nay, thứ Sáu 15/5/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Cuối hôm nay (15/5/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Cuối hôm nay (15/5/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đúng 18h30 hôm nay, thứ Sáu 15/5/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 18h30 hôm nay, thứ Sáu 15/5/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Vừa trao vàng cưới đã nằng nặc đòi "mượn" lại để tặng con gái, mẹ chồng "xanh mặt" khi nghe nàng dâu tung át chủ bài

Vừa trao vàng cưới đã nằng nặc đòi "mượn" lại để tặng con gái, mẹ chồng "xanh mặt" khi nghe nàng dâu tung át chủ bài

Tâm sự Eva 7 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bí quyết đi chợ của "dân sành ăn": 4 phần thịt lợn ngon nhất, cứ thấy là phải mua ngay vì vừa mềm vừa thơm

Bí quyết đi chợ của "dân sành ăn": 4 phần thịt lợn ngon nhất, cứ thấy là phải mua ngay vì vừa mềm vừa thơm

Đúng ngày mai, thứ Sáu 15/5/2026, 3 con giáp gom niềm vui, hút hết tiền tài về túi, sự nghiệp thành công mỹ mãn, mọi điều hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Sáu 15/5/2026, 3 con giáp gom niềm vui, hút hết tiền tài về túi, sự nghiệp thành công mỹ mãn, mọi điều hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 15/5/2026, 3 con giáp khôn khéo hết phần thiên hạ, sự nghiệp phát tài phát lộc, của nả đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 15/5/2026, 3 con giáp khôn khéo hết phần thiên hạ, sự nghiệp phát tài phát lộc, của nả đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Từ 20/5, Petrolimex dừng bán RON95 chuyển sang xăng sinh học E10

NÓNG: Từ 20/5, Petrolimex dừng bán RON95 chuyển sang xăng sinh học E10

Tây Ninh: Phát hiện lô hàng giả thương hiệu nổi tiếng trị giá tiền tỉ trong container quá cảnh

Tây Ninh: Phát hiện lô hàng giả thương hiệu nổi tiếng trị giá tiền tỉ trong container quá cảnh

Ô tô con chở 6 người bẹp rúm trên cao tốc, giải cứu người mắc kẹt trong xe trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Ô tô con chở 6 người bẹp rúm trên cao tốc, giải cứu người mắc kẹt trong xe trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Hà Tĩnh: Phát hiện bé gái sơ sinh trước cổng nhà dân kèm mảnh giấy "chúc con gặp được gia đình tốt"

Hà Tĩnh: Phát hiện bé gái sơ sinh trước cổng nhà dân kèm mảnh giấy "chúc con gặp được gia đình tốt"

Giá vàng hôm nay, ngày 14/5/2026: Bật tăng trở lại sau phiên giảm mạnh, trong nước vàng SJC về 165 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/5/2026: Bật tăng trở lại sau phiên giảm mạnh, trong nước vàng SJC về 165 triệu đồng/lượng

NÓNG: Công an vào cuộc vụ người phụ nữ ôm con nhỏ bị hành hung ở Hà Nội

NÓNG: Công an vào cuộc vụ người phụ nữ ôm con nhỏ bị hành hung ở Hà Nội