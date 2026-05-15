Tối 14/5, báo Bảo vệ pháp luật đưa tin Viện KSND khu vực 4, TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố 3 bị can trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại Cát Bà, trong nhóm người bị phát hiện có ca sĩ Miu Lê.

Theo thông tin từ VnExpress, VKSND khu vực 4 TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố 3 bị can trong vụ án Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, xảy ra tại cơ sở lưu trú TiTi Beach thuộc bãi tắm Tùng Thu, thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải (Hải Phòng).

Trong đó, Trần Đức Phong (35 tuổi, trú Hà Nội) và Vũ Thái Nam (24 tuổi, trú Bắc Ninh), bị khởi tố về các tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đoàn Thị Thúy An (36 tuổi, trú đặc khu Cát Hải, Hải Phòng) bị khởi tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

3 người liên quan còn lại là Trần Minh Trang (30 tuổi, trú Hà Nội), Lê Ánh Nhật (35 tuổi, trú TPHCM, ca sĩ có nghệ danh Miu Lê) và Vũ Khương An (31 tuổi, trú TPHCM), không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do chưa đủ căn cứ. Những người này, theo công an, là những "đối tượng được thụ hưởng".

Cơ quan điều tra cho biết sẽ tiếp tục đấu tranh, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Ca sĩ Miu Lê - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 12h30 ngày 10/5, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra cơ sở lưu trú trên và phát hiện 6 người trên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình khám xét khẩn cấp, công an thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy cả 6 người đều dương tính với nhiều chất ma túy.

Cơ quan điều tra xác định cơ sở lưu trú TiTi Beach do Đoàn Thị Thúy An quản lý, sử dụng và khai thác kinh doanh. Từ ngày 7 đến 9/5, An mời một số bạn bè đến đây chơi.

Trong nhóm này, Trần Đức Phong được xác định là người chuẩn bị ma túy để cả nhóm cùng sử dụng.

