NÓNG: Từ 20/5, Petrolimex dừng bán RON95 chuyển sang xăng sinh học E10

Đời sống 14/05/2026 16:40

Sớm hơn so với lộ trình, một số doanh nghiệp đầu mối đã bắt đầu triển khai bán xăng sinh học E10 đồng loạt trên hệ thống và sẵn sàng cung ứng ra thị trường cho các cửa hàng xăng dầu ngoài hệ thống.

Theo thông tin từ VTV, ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex Nguyễn Quang Dũng, hiện Petrolimex có 7 điểm phối trộn xăng E10 chính tại Quảng Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Vân Phong (Khánh Hòa), Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và một số khu vực khác, với tổng công suất đáp ứng toàn bộ nhu cầu giai đoạn 1 của hệ thống (hơn 5 triệu m³), đồng thời có thể hỗ trợ các thương nhân đầu mối khác.

Dự kiến đến ngày 15/5, khoảng 80% cửa hàng xăng dầu trong hệ thống Petrolimex kinh doanh xăng E10 và hoàn thành việc chuyển đổi toàn bộ sang kinh doanh xăng E10RON95 vào ngày 20/5 tới đây, đồng thời dừng bán xăng khoáng RON95 trên toàn hệ thống cửa hàng Petrolimex.

Đặc biệt, với chiến lược kinh doanh các sản phẩm chất lượng cao, bên cạnh sản phẩm xăng E10Ron95-III tiêu chuẩn khí thải Euro 3, hiện Petrolimex cũng bán xăng E10RON95-V đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Trong tương lai, Tập đoàn cũng sẽ nghiên cứu để bổ sung danh mục các sản phẩm cao cấp hơn như xăng E10RON 97 tiêu chuẩn Euro 5.

Công tác tạo nguồn Ethanol và xăng khoáng đã được đưa vào kế hoach sản xuất kinh doanh của Petrolimex từ cuối năm 2025. Đối với Ethanol, ngay từ tháng 4/2026, Petrolimex đã tạo nguồn gần 40.000 m3, đưa sẵn về các cảng, điểm pha chế để sẵn sàng phục vụ pha chế xăng E10. Các tháng còn lại của năm 2026, Tập đoàn tiếp tục chủ động tạo nguồn Ethanol, đáp ứng đủ nhu cầu pha chế. Đối với xăng khoáng, Tập đoàn đã ký các hợp đồng dài hạn từ nguồn trong nước và nhập khẩu với tỷ lệ trên 80%.

Theo thông tin từ VietNamNet, Bộ Công Thương, những yếu tố trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong những ngày qua biến động tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Đơn cử, giá thành phẩm xăng RON92 thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 7/5 và kỳ điều hành ngày 14/5 là 128,732 USD/thùng, giảm 3,2%; giá xăng RON95 giảm 3,37%, xuống còn 130,838 USD/thùng; dầu diesel 0,05S có giá 146,038 USD/thùng, giảm 4,96% và dầu mazut là 687,654 USD/tấn, giảm 3,62%. 

Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới và biến động tỷ giá VND/USD, cũng như thực hiện các quy định và chỉ đạo từ Chính phủ, ở kỳ điều ngày 14/5, liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu trong nước đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan điều hành quyết định không trích lập hay chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 RON92 và xăng không chì RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học.

Trên thị trường, các doanh nghiệp xăng dầu đang mở rộng bán xăng E10. Trong đó, PVOIL dự kiến bán xăng E10 trên toàn hệ thống cửa hàng từ ngày 15/5, sớm hơn khoảng nửa tháng so với quy định.

Còn Petrolimex, đến ngày 15/5 sẽ có khoảng 80% cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống này bán xăng E10. Tập đoàn này cũng dự kiến bán xăng E10 ở toàn bộ mạng lưới cửa hàng trên cả nước vào ngày 20/5.

Hiện nay, xăng E10 RON95-V có giá 24.350 đồng/lít, xăng E10 RON95-III giá là 23.450 đồng/lít và xăng E5 RON92-II ở mức 23.130 đồng/lít.

Theo Thông tư 50 của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì buộc phải phối trộn thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Đồng thời, tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5 RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31/12/2030. Điều này có nghĩa, từ 1/6, xăng không chì RON95 sẽ bị “xoá sổ” trên thị trường.

Ngày 14/5, bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương (Hà Nội) cảnh báo nhiều người bị chấn thương mắt, nguy cơ mù mắt do chơi pickleball.

