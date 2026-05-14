NÓNG: Công an vào cuộc vụ người phụ nữ ôm con nhỏ bị hành hung ở Hà Nội

Đời sống 14/05/2026 05:15

Công an xã Phượng Dực đang điều tra vụ người phụ nữ ôm con nhỏ bị hành hung dã man ngay trong nhà, gây phẫn nộ dư luận.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 13/5, Công an xã Phượng Dực (Hà Nội) đang điều tra vụ người phụ nữ ôm con nhỏ bị một người đàn ông xông vào nhà hành hung.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video cho thấy một người đàn ông từ ngoài đường đi vào nhà, lao tới đánh người phụ nữ đang trông con nhỏ.

Dù có nhiều người chứng kiến và can ngăn, sự việc vẫn diễn ra hỗn loạn. Khi người đàn ông bị kéo ra, một nam thiếu niên tiếp tục tiến đến tát vào mặt nạn nhân. Vụ việc chỉ dừng lại khi một người phụ nữ khác xuất hiện, kéo những người liên quan ra ngoài.

Đoạn video sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã khiến dư luận bức xúc, đặc biệt khi nạn nhân bị đánh ngay trước mặt con nhỏ và có một thiếu niên tham gia hành hung.

NÓNG: Công an vào cuộc vụ người phụ nữ ôm con nhỏ bị hành hung ở Hà Nội - Ảnh 1
Cảnh người đàn ông hành hung nạn nhân - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, lãnh đạo Công an xã Phượng Dực cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình nạn nhân vào ngày 12/5.

Bị hại vẫn đang điều trị tại bệnh viện nên cơ quan chức năng chưa thể lấy lời khai. Chỉ huy Công an xã Phượng Dực cho hay sau khi sức khỏe nạn nhân ổn định, cơ quan công an sẽ tiến hành giám định thương tích, làm căn cứ xử lý những người liên quan theo quy định pháp luật.

Danh tính vợ chồng doanh nhân bán 13 triệu sản phẩm giả, che giấu 190 tỷ đồng doanh thu

Danh tính vợ chồng doanh nhân bán 13 triệu sản phẩm giả, che giấu 190 tỷ đồng doanh thu

Vợ chồng giám đốc Công ty Herbitech bị cáo buộc sản xuất gần 13 triệu sản phẩm giả suốt nhiều năm từ siro ho, bổ phế đến thực phẩm dinh dưỡng trẻ em. Họ còn dùng hai hệ thống sổ sách để che giấu 190 tỉ đồng doanh thu từ hàng giả.

Xem thêm
Từ khóa:   hành hung đánh người tin moi

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 15/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Sáu 15/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 14/5/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, sự nghiệp 'phất lên như vũ bão', tài lộc chảy vào nhà cuồn cuộn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 14/5/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, sự nghiệp 'phất lên như vũ bão', tài lộc chảy vào nhà cuồn cuộn

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 14/5/2026, Tam Hợp độ mệnh, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Năm 14/5/2026, Tam Hợp độ mệnh, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
NÓNG: Công an vào cuộc vụ người phụ nữ ôm con nhỏ bị hành hung ở Hà Nội

NÓNG: Công an vào cuộc vụ người phụ nữ ôm con nhỏ bị hành hung ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Uống chanh leo thường xuyên vào mùa hè: Là "thần dược" thanh lọc hay đang tàn phá dạ dày?

Uống chanh leo thường xuyên vào mùa hè: Là "thần dược" thanh lọc hay đang tàn phá dạ dày?

Dinh dưỡng 1 giờ 58 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 14/5/2026, Thần Tài đợi cửa tiếp đón, 3 con giáp sự nghiệp phất như diều gặp gió, gánh lộc về nhà, tin vui đến liên hồi

Sau hôm nay, thứ Năm 14/5/2026, Thần Tài đợi cửa tiếp đón, 3 con giáp sự nghiệp phất như diều gặp gió, gánh lộc về nhà, tin vui đến liên hồi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/5/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/5/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/5/2026), 3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, tài lộc rực rỡ, quý nhân song hành, gặp khó khăn sẽ được giúp đỡ

Cuối ngày hôm nay (14/5/2026), 3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, tài lộc rực rỡ, quý nhân song hành, gặp khó khăn sẽ được giúp đỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Mẹ đơn thân đi tìm hạnh phúc riêng, ngày quay về trào nước mắt khi nghe con nói một câu

Mẹ đơn thân đi tìm hạnh phúc riêng, ngày quay về trào nước mắt khi nghe con nói một câu

Tâm sự Eva 7 giờ 13 phút trước
40 tuổi ruồng bỏ vợ con để chạy theo nhân tình, 10 năm sau gặp lại, con gái nói đúng một câu khiến tôi trào nước mắt

40 tuổi ruồng bỏ vợ con để chạy theo nhân tình, 10 năm sau gặp lại, con gái nói đúng một câu khiến tôi trào nước mắt

Tâm sự 7 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 14/5/2026, của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc vô biên, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Tý vận trình ảm đạm, tiền tài hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Năm 14/5/2026, của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc vô biên, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Tý vận trình ảm đạm, tiền tài hao hụt không ngờ

Mùa sầu riêng đến rồi: Đừng ăn nếu bạn thuộc 4 nhóm người "đại kỵ" này

Mùa sầu riêng đến rồi: Đừng ăn nếu bạn thuộc 4 nhóm người "đại kỵ" này

Danh tính vợ chồng doanh nhân bán 13 triệu sản phẩm giả, che giấu 190 tỷ đồng doanh thu

Danh tính vợ chồng doanh nhân bán 13 triệu sản phẩm giả, che giấu 190 tỷ đồng doanh thu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đã tìm thấy thi thể nghi phạm trong vụ sát hại vợ cũ ở Quảng Trị

Đã tìm thấy thi thể nghi phạm trong vụ sát hại vợ cũ ở Quảng Trị

Danh tính vợ chồng doanh nhân bán 13 triệu sản phẩm giả, che giấu 190 tỷ đồng doanh thu

Danh tính vợ chồng doanh nhân bán 13 triệu sản phẩm giả, che giấu 190 tỷ đồng doanh thu

Nghệ An: Xác minh vụ nam sinh lớp 6 nghi bị bạo hành khi sống cùng bố và mẹ kế

Nghệ An: Xác minh vụ nam sinh lớp 6 nghi bị bạo hành khi sống cùng bố và mẹ kế

Hà Tĩnh: Va chạm xe tải trên đoạn đường phơi lúa, 2 mẹ con tử vong

Hà Tĩnh: Va chạm xe tải trên đoạn đường phơi lúa, 2 mẹ con tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 13/5/2026: Đảo chiều giảm mạnh, mua vàng bán ra chênh lệch 3 triệu

Giá vàng hôm nay, ngày 13/5/2026: Đảo chiều giảm mạnh, mua vàng bán ra chênh lệch 3 triệu

Gợi ý 5 mẫu đồng hồ Citizen tặng Mẹ: Bền đẹp, sang trọng, sale sốc 30%

Gợi ý 5 mẫu đồng hồ Citizen tặng Mẹ: Bền đẹp, sang trọng, sale sốc 30%