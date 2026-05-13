Giá vàng hôm nay, ngày 13/5/2026: Đảo chiều giảm mạnh, mua vàng bán ra chênh lệch 3 triệu

Hôm nay, ngày 13/5/2026, giá vàng thế giới đã đảo chiều đi xuống khi dữ liệu liên quan lạm phát tại Mỹ nóng lên, đồng USD tăng giá.

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm mỗi lượng vàng miếng SJC 500.000 đồng, mua vào còn 162 triệu đồng, bán ra 165 triệu đồng. ACB tăng giá vàng miếng thêm 500.000 đồng, lên 164,5 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 166,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 500.000 đồng mỗi lượng vàng, mua vào 162 triệu đồng, bán ra 165 triệu đồng… Giá mua và bán vàng miếng SJC chênh lệch 3 triệu đồng mỗi lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng giảm 500.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào còn 162 triệu đồng, bán ra 165 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 161,8 triệu đồng, bán ra 164,9 triệu đồng…

Giá vàng trong nước quay đầu giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 13/5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.720 USD/ounce, giảm khoảng 54 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.774 USD/ounce.

Tuy nhiên, nếu so với mức giá cùng thời điểm hôm trước là 4.744 USD, thì giá vàng hôm nay chỉ giảm 24 USD/ounce

Nguyên nhân chính khiến giá vàng hôm nay đảo chiều đi xuống, xuất phát từ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 của Mỹ. CPI tăng 0,6% so với tháng trước (sau mức tăng 0,9% tháng 3), trong khi CPI hàng năm tăng tốc từ 3,3% lên 3,8%.

Giá năng lượng là yếu tố góp phần lớn vào sức nóng của lạm phát, với mức tăng 3,8% trong tháng 4, trong đó giá xăng dầu tăng tới 5,4%.

Những con số này làm dấy lên lo ngại Mỹ có thể phải duy trì lãi suất cao lâu hơn nhằm kiểm soát lạm phát.

Điều này đã thúc đẩy lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm lên 4,5% và hỗ trợ cho đồng USD tăng giá. Từ đó, vàng trở nên đắt đỏ đối với các nhà đầu tư đang nắm giữ các đồng tiền khác.

Sự kết hợp giữa lạm phát dai dẳng và đồng USD mạnh lên đã tạo tín hiệu trái chiều cho thị trường kim loại quý. Vàng chịu áp lực do vai trò trú ẩn vốn bị hạn chế.

Trên thị trường hàng hóa khác, giá dầu thô tiếp tục tăng lên quanh mức 102 USD/thùng, gây sức ép lên lạm phát toàn cầu.

Giá vàng hôm nay, ngày 12/5/2026: Bất ngờ bật tăng mạnh, mỗi lượng thêm 1,8 - 2,3 triệu đồng Hôm nay, ngày 12/5/2026 giá vàng thế giới bất ngờ bật tăng mạnh khi căng thẳng giữa Mỹ - Iran tiếp tục leo thang, kết hợp với diễn biến lãi suất trái phiếu Mỹ và giá trị đồng USD.

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