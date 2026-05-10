Giá vàng hôm nay, ngày 10/5/2026: Đồng loạt dự báo tăng nhưng người mua vẫn lỗ

Đời sống 10/05/2026 09:44

Hôm nay, ngày 10/5/2026 giá vàng trong nước tăng sau một tuần nhưng người mua vẫn bị lỗ 1,5 triệu đồng một lượng.

Theo thông tin báo Người Lao Động, sáng 10/5, giá vàng trong nước tiếp tục đi lên theo đà phục hồi của thị trường thế giới. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn niêm yết vàng miếng SJC quanh mức 164,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 167,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng khoảng 1,5 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được giao dịch phổ biến ở mức 164 triệu đồng/lượng mua vào và 167 triệu đồng/lượng bán ra. Một số thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn trơn ngang bằng với vàng miếng SJC.

Trên thị trường tự do, giá vàng cũng không chênh lệch quá lớn. Một số cửa hàng nhỏ báo giá vàng miếng SJC quanh 164 triệu đồng/lượng mua vào và 165,5 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn khoảng 2 triệu đồng/lượng so với các thương hiệu lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 10/5/2026: Đồng loạt dự báo tăng nhưng người mua vẫn lỗ - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng nhẹ. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Dù giá tăng trở lại, thị trường vàng trong nước tuần qua nhìn chung vẫn khá trầm lắng. Giao dịch chưa thực sự sôi động, tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng sau nhiều phiên biến động mạnh trước đó.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng thế giới giao dịch liên tục tăng trong tuần, đạt 4.713,7 USD/ounce. So với cuối tuần trước, kim loại quý tăng hơn 100 USD. Thế giới tăng cao nhưng giá vàng tại Việt Nam chỉ tăng nhẹ nên chênh lệch từ mức trên 20 triệu đồng/lượng trước đó giảm xuống còn gần 18 triệu đồng. Tuy nhiên, đây vẫn là mức chênh lệch "khủng" so với những năm trước đây.

Kim loại quý hồi phục nhờ kỳ vọng vào chiến sự tại khu vực Trung Đông sớm kết thúc. Kỳ vọng đó đã đẩy giá dầu đi xuống cũng như xoa dịu lo ngại về lạm phát cao. Đà tăng của vàng khiến nhiều nhà phân tích và nhà đầu tư cá nhân lạc quan dự báo xu hướng đi lên sẽ được duy trì. Kết quả khảo sát dự báo giá vàng tuần tới của Kitco News với 11 nhà phân tích phố Wall thì có 7 người, chiếm 64% nhận định kim loại quý tiếp tục tăng. Chỉ duy nhất 1 người nghĩ rằng vàng quay đầu giảm. Còn 3 người, tương ứng 27% cho rằng vàng sẽ đi ngang. Tương tự, có 153 nhà đầu tư tham gia cuộc khảo sát Main Street thì có 106 người, chiếm 69% dự báo vàng tiếp tục tăng. Ngược lại có 27 người, tương ứng 1% nghĩ rằng kim loại quý sẽ đi xuống và 20 nhà đầu tư còn lại, tương đương 13% nhận định vàng đi ngang.

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