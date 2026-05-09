Danh tính người phụ nữ đi lạc hơn 170km, gia đình vỡ òa sau một tuần tìm kiếm

Ngày 8/5, Công an xã Chân Mây - Lăng Cô đã bàn giao chị Thêu cho người thân để đưa ra Hòa Bình chăm sóc.
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Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 9/5, Công an xã Hòa Hiệp (TPHCM) cho biết vừa hỗ trợ một phụ nữ bị đãng trí trở về đoàn tụ với gia đình sau một tuần đi lạc với quãng đường hơn 170km.
Trước đó, chiều tối 8/5, đơn vị tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một phụ nữ đi lang thang trên tuyến đường giao thông nông thôn thuộc ấp Phú Lộc.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận người phụ nữ trong trạng thái mệt mỏi, tinh thần không tỉnh táo, không nhớ địa chỉ nhà và không có giấy tờ tùy thân.
Người này sau đó được đưa về trụ sở công an để chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ ăn uống.
Theo thông tin từ VnExpress, qua xác minh, kết hợp khai thác dữ liệu dân cư, công an nhanh chóng xác định người đi lạc là chị T.N. (47 tuổi, trú xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai; trước đây thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).
Sau khi nhận được thông tin, người thân của chị N. đã thuê xe đi trong đêm đến trụ sở Công an xã Hòa Hiệp để đón chị về nhà.
Theo gia đình, chị N. có tiền sử bệnh lãng trí, rời khỏi nhà khoảng một tuần trước rồi mất liên lạc. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả.
Gặp lại người thân sau nhiều ngày thất lạc, gia đình chị N. xúc động gửi lời cảm ơn đến lực lượng công an địa phương đã tận tình hỗ trợ.
Đại diện Công an xã Hòa Hiệp cho biết, việc giúp đỡ người dân trong hoàn cảnh khó khăn không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân.