Chưa đầy 24 giờ xảy ra vụ việc, Công an TP.Hà Nội đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng dùng dao đe dọa hai vợ chồng đi xe ôm với giá 700.000 đồng/cuốc xe tại khu vực bến xe buýt (thôn Bầu, xã Thiên Lộc, Hà Nội).

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, tối 7/5, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một đối tượng dùng dao uy hiếp, ép hai vợ chồng phải trả 700 nghìn đồng tiền xe ôm khi di chuyển từ Bến xe Mỹ Đình đến khu vực bến Bầu, xã Thiên Lộc, TP Hà Nội.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xác minh, truy tìm đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đến 9h30 ngày 8/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an xã Thiên Lộc đã bắt giữ nghi phạm gây án là Nguyễn Lê Khôi (SN 1996, trú tại xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên).

Đối tượng Nguyễn Lê Khôi

Theo thông tin từ VietNamNet, cơ quan công an bước đầu xác định, khoảng 18h30 ngày 7/5, chị T. (SN 1996, trú tại tỉnh Lai Châu) cùng chồng đến Bến xe Mỹ Đình để đón xe về quê. Tại khu vực cổng bến xe, hai vợ chồng thuê xe ôm di chuyển sang bến Bầu, xã Thiên Lộc để tiếp tục hành trình.

Khi đến nơi, dù chị T. đã thanh toán 500.000 đồng tiền xe ôm cho cả hai người nhưng Khôi vẫn không đồng ý và yêu cầu trả thêm 200.000 đồng.

Khi bị từ chối, đối tượng đã dùng dao dí vào cổ chồng chị T. để đe dọa. Do hoảng sợ, chị T. buộc phải đưa thêm tiền.

Theo hồ sơ, Nguyễn Lê Khôi từng có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng.

