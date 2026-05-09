Thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học trong điều trị ung thư buồng trứng

Đời sống 09/05/2026 12:03

Hưởng ứng Ngày Ung thư Buồng trứng thế giới, hội thảo khoa học quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành đã cập nhật các tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị, nhấn mạnh vai trò của cá thể hóa điều trị và chiến lược duy trì nhằm cải thiện kết quả lâu dài cho người bệnh.

Mới đây, AstraZeneca Việt Nam phối hợp cùng Bệnh viện K tổ chức hội thảo khoa học “Củng cố bằng chứng sống còn trong điều trị ung thư buồng trứng tiến triển: Vai trò của thuốc ức chế PARP từ dữ liệu đến thực tế”. Hội thảo tập trung vào các cập nhật trong chẩn đoán và điều trị, đặc biệt là các chiến lược điều trị cá thể hóa, điều trị duy trì nhằm cải thiện kết quả lâu dài.

Ung thư buồng trứng (UTBT) là một trong những bệnh ung thư phụ khoa phổ biến, đồng thời là loại ung thư đường sinh dục có tỷ lệ tử vong cao thứ hai sau ung thư cổ tử cung.

Theo số liệu từ GLOBOCAN, năm 2022 Việt Nam ghi nhận khoảng 1.500 ca mắc mới và gần 1.000 ca tử vong do UTBT. Bệnh liên quan đến nhiều yếu tố, trong đó yếu tố gia đình đã được xác nhận; phụ nữ có mẹ hoặc chị em gái mắc bệnh có nguy cơ mắc cao hơn đáng kể so với cộng đồng.

Hội thảo quy tụ các chuyên gia hàng đầu về ung bướu trên cả nước, được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

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BSCKII Võ Thanh Nhân - Trưởng khoa Ung bướu Phụ khoa, Bệnh viện Từ Dũ chia sẻ: “Một trong những thách thức lớn nhất của ung thư buồng trứng là bệnh thường diễn tiến âm thầm với các triệu chứng ban đầu không đặc hiệu, dễ bị nhầm lẫn với các rối loạn tiêu hóa thông thường. Điều này khiến nhiều bệnh nhân chỉ được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn tiến triển. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức về các dấu hiệu cảnh báo và chủ động thăm khám sớm đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện tiên lượng cho bệnh nhân”.

Theo các số liệu dịch tễ học, tỷ lệ sống còn sau 5 năm của người bệnh ung thư buồng trứng phụ thuộc nhiều vào giai đoạn phát hiện, với khoảng 90,5% ở giai đoạn sớm nhưng giảm xuống còn 30,2% ở giai đoạn muộn. Nếu không áp dụng điều trị duy trì, hơn 50% người bệnh UTBT tiến triển có đặc điểm HRD (thiếu hụt tái tổ hợp tương đồng) dương tính có thể tái phát trong vòng một năm.

Trong bối cảnh đó, những tiến bộ trong hơn hai thập kỷ qua đang từng bước định hình lại tiêu chuẩn điều trị, hướng tới mục tiêu kiểm soát bệnh lâu dài thay vì chỉ tập trung vào điều trị ngắn hạn.

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PGS.TS.BS Phùng Thị Huyền - Trưởng khoa Nội vú - Phụ khoa 2, Bệnh viện K

PGS.TS.BS Phùng Thị Huyền - Trưởng khoa Nội vú - Phụ khoa 2, Bệnh viện K cho biết: “Phần lớn bệnh nhân ung thư buồng trứng được chẩn đoán ở giai đoạn tiến triển, điều này đặt ra thách thức lớn trong việc cải thiện kết quả điều trị lâu dài. Vì vậy, bên cạnh điều trị ban đầu, việc xây dựng các chiến lược kiểm soát bệnh bền vững ngày càng đóng vai trò quan trọng trong thực hành lâm sàng”.

Tại Việt Nam, AstraZeneca thúc đẩy cách tiếp cận toàn diện trong quản lý ung thư buồng trứng thông qua hợp tác với các hiệp hội chuyên ngành, đồng thời triển khai các chương trình đào tạo và hội thảo khoa học nhằm nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị cho đội ngũ y tế.

Ông Atul Tandon - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam cho biết: “Với triết lý lấy người bệnh làm trung tâm, chúng tôi không ngừng nỗ lực đồng hành cùng cộng đồng y khoa để mang đến những tiến bộ khoa học mới nhất, đồng thời triển khai các chương trình hỗ trợ thiết thực nhằm cải thiện chất lượng sống và kết quả điều trị lâu dài cho bệnh nhân”.

Trong thời gian tới, AstraZeneca sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác, góp phần nâng cao chất lượng quản lý và khả năng tiếp cận điều trị ung thư buồng trứng tại Việt Nam.

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