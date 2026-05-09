Trong 10 ngày tới, 3 con giáp LỘC LÁ ĐẢO CHIỀU, từ nghèo khó trở thành đại gia của xóm, ai nấy cũng đều ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 09/05/2026 11:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp LỘC LÁ ĐẢO CHIỀU, từ nghèo khó trở thành đại gia của xóm, ai nấy cũng đều ghen tỵ trong 10 ngày tới nhé!

Con giáp tuổi Thân 

Trong 10 ngày tới, cục diện Tam Hợp cho thấy tuổi Thân gặp nhiều may mắn về đường công danh sự nghiệp. Con giáp này sẽ có cơ hội thể hiện năng lực làm việc cũng như sở trường của mình, không bỏ lỡ cơ hội, bạn đã làm rất tốt và nhận được đánh giá cao cũng như sự ghi nhận của cấp trên. Khó khăn vẫn có thể xảy ra nhưng không khiến cho con giáp này lùi bước. 

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp LỘC LÁ ĐẢO CHIỀU, từ nghèo khó trở thành đại gia của xóm, ai nấy cũng đều ghen tỵ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Chẳng những vậy, vận trình tài lộc có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt, nguồn thu không chỉ đến từ công việc chính mà bản mệnh cũng có thu nhập phụ. Nhìn chung không phải vất vả hay tốn quá nhiều công sức mà tiền vẫn không ngừng đổ về túi. Nhờ đó, những chú Khỉ không còn phải lo lắng gì về chuyện tiền bạc, thoải mái chi tiêu hay trang trải phí sinh hoạt.

Con giáp tuổi Ngọ 

Trong 10 ngày tới, Chính Tài xuất hiện trong tử vi của tuổi Ngọ dự báo bạn có một ngày làm việc vô cùng tháo vát và sẵn sàng dấn thân trong mọi công việc. Với những người đang cạnh tranh trong công việc thì đây là lợi thế giúp bạn trở nên nổi bật và chiếm thế thượng phong trước đối thủ. Đây cũng là cơ hội để bạn sớm cải thiện thu nhập của mình. 

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp LỘC LÁ ĐẢO CHIỀU, từ nghèo khó trở thành đại gia của xóm, ai nấy cũng đều ghen tỵ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm cũng đón nhận nhiều điềm cát lành. Hỏa sinh Thổ trao cho người độc thân mối nhân duyên xứng đôi vừa lứa. Các cặp vợ chồng có những phút giây lãng mạn, ngọt ngào và thăng hoa trong cảm xúc, gia đình thuận hòa ấm êm.

Con giáp tuổi Mão 

Trong 10 ngày tới, nhờ có Lục Hợp tương trợ cho tuổi Mão nên các cơ hội xã hội và sự nghiệp sẽ nảy sinh một cách đáng ngạc nhiên, góp phần tạo nên một giai đoạn phát triển thịnh vượng trong công việc. Người tuổi Mão được Chính Quan nâng đỡ nên mọi việc hôm nay trở nên hanh thông, thuận lợi hơn cả dự kiến. 

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp LỘC LÁ ĐẢO CHIỀU, từ nghèo khó trở thành đại gia của xóm, ai nấy cũng đều ghen tỵ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sự hiện diện lôi cuốn của bản mệnh sẽ còn tỏa sáng hơn nữa, thu hút những cơ hội mới và nó chuyển thành những thành tựu cả trong tình yêu và sự nghiệp. Nhìn chung, khi bạn giữ được thái độ tốt về mọi thứ xảy ra trong cuộc sống của mình thì mọi việc sẽ trở nên đơn giản hơn. Lúc đó tâm trạng bạn tốt thì sức khỏe của bạn cũng nhanh chóng được cải thiện. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng 5 ngày cuối cùng tháng 3 âm lịch, 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, mang về tài lộc, tha hồ hốt vàng hốt bạc, đời vận bước sang trang

Đúng 5 ngày cuối cùng tháng 3 âm lịch, 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, mang về tài lộc, tha hồ hốt vàng hốt bạc, đời vận bước sang trang

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, mang về tài lộc, tha hồ hốt vàng hốt bạc, đời vận bước sang trang vào đúng 5 ngày cuối cùng tháng 3 âm lịch nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 1 giờ 49 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 3 giờ 49 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Video 4 giờ 19 phút trước
Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Tâm sự gia đình 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh