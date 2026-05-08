Danh tính người phụ nữ gom nước dừa thừa bán lại cho khách tại bãi biển

Chiều 7/5, mạng xã hội Facebook lan truyền video ghi lại hình ảnh một phụ nữ bán nước giải khát trên bãi biển Thịnh Long (xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình) có hành động phản cảm, mất vệ sinh và mỹ quan du lịch.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ông Trần Minh Đăng - Bí thư Đảng ủy xã Hải Thịnh, cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội, chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm việc với cá nhân liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi, sức khỏe du khách, đồng thời kịp thời chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ tại khu du lịch biển Thịnh Long.

Theo ông Đăng, người phụ nữ xuất hiện trong đoạn video được xác định là bà Lê Thị X., trú tại thôn 20, xã Hải Thịnh. UBND xã đã chỉ đạo Ban Quản lý khu du lịch Thịnh Long mời người này lên làm việc, lập biên bản vụ việc để xem xét xử lý theo quy định. “Quan điểm của địa phương là kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh dịch vụ có hành vi ảnh hưởng đến quyền lợi, sức khỏe du khách và hình ảnh du lịch địa phương”, ông Trần Minh Đăng nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo địa phương, trước mắt, xã Hải Thịnh đã yêu cầu bà Lê Thị X. tạm dừng hoạt động kinh doanh tại bãi biển Thịnh Long; đồng thời tăng cường rà soát, kiểm tra các hoạt động dịch vụ tại khu du lịch nhằm ngăn chặn những hành vi phản cảm, mất vệ sinh an toàn thực phẩm có thể tái diễn.

Hình ảnh người phụ nữ đang thu gom nước dừa đổ vào cốc trắng được du khách ghi lại - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Dân trí, Lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết thêm, ngày mai UBND xã Hải Thịnh sẽ mời bà L.T.X. đến làm việc để tiếp tục làm rõ hành vi mà du khách phản ánh, gây xôn xao dư luận. Sở cũng yêu cầu chính quyền địa phương xử lý nghiêm để răn đe.

"Trường hợp vi phạm, gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của tỉnh, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo tinh thần kiên quyết, quyết liệt của địa phương và ngành trong việc xây dựng môi trường du lịch văn hoá văn minh", vị lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình cho hay.

