Lâm Tâm Như bất ngờ tiết lộ 'không rành' về Blackpink

Những điều này giúp thể chất lẫn vóc dáng của cô cải thiện rõ rệt. Thậm chí, nữ diễn viên nhấn mạnh: “Tình trạng hiện tại còn tốt hơn trước khi sinh con”. Cô xúc động chia sẻ: “Sau khi làm mẹ, tôi rất chú trọng sức khỏe của mình, hy vọng có thể ở bên con lâu hơn”.

Lâm Tâm Như thẳng thắn cho biết, chính con gái Cá Heo Nhỏ đã khiến cô thay đổi hoàn toàn lối sống. Để có sức khỏe tốt hơn đồng hành cùng con gái trưởng thành, Lâm Tâm Như đã từ bỏ việc thức khuya và thói quen uống chút rượu trước khi đi ngủ.

Hiện cuộc sống của Lâm Tâm Như gần như xoay quanh con gái: buổi sáng sau khi đưa con đi học, cô ăn sáng đầy đủ rồi tập luyện. Tần suất tập tăng từ 1-2 buổi/tuần lên 5 buổi/tuần suốt 2-3 năm nay, giúp cơ thể săn chắc hơn.

Tỉ lệ mỡ cơ thể của Lâm Tâm Như duy trì khoảng 22%. Dù kiểm tra sức khỏe cho thấy chỉ số cholesterol vượt 200 do yếu tố di truyền, cô vẫn lựa chọn điều chỉnh chế độ ăn bằng thực phẩm tự nhiên và nhiều rau xanh.

Con gái cũng mang lại giá trị tinh thần rất lớn đối với cô. Lâm Tâm Như cho biết ông xã Hoắc Kiến Hoa là người không quá lãng mạn, ngược lại con gái rất chu đáo: mỗi khi cô nhỏ thuốc mắt, con sẽ lập tức đưa khăn giấy.

Hai mẹ con còn có thói quen trò chuyện rồi đi ngủ lúc 9h tối: “Con chia sẻ chuyện ở trường, có lúc nghe kể chuyện rồi tôi ngủ luôn”.

Mỗi dịp “Ngày của Mẹ”, con gái đều tự tay làm quà, từ hoa cẩm chướng thủ công đến gấp sao giấy, viết những mẩu giấy nhỏ, tất cả đều được cô giữ gìn như kỷ niệm ngọt ngào. Năm nay, cô con gái 9 tuổi đã chuẩn bị thiệp handmade từ sớm, thậm chí còn nóng lòng muốn tặng mẹ trước.

Khi được hỏi con gái có “đu idol” không, Lâm Tâm Như tiết lộ con từng muốn đi xem concert của Blackpink. Cô thẳng thắn nói: “Blackpink thì tôi không rành, chắc là không được rồi”.

Thêm vào đó, địa điểm ở Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) lại là không gian mở, cô lo việc khó kiểm soát con và nói đùa rằng: “Lúc đó tôi nên nhìn con hay nhìn họ đây?”.

Ngoài ra, Lâm Tâm Như tiết lộ sẽ cùng mẹ chồng, mẹ ruột và con gái đi ăn nhân dịp “Ngày của Mẹ” năm nay. Chồng cô vẫn chưa chắc có tham gia hay không do lịch làm việc. Tuy nhiên, nữ diễn viên nói mình ngại nấu ăn trước mặt người lớn nên đã đặt sẵn nhà hàng.