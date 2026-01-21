Lâm Tâm Như gây tranh cãi khi để mặt mộc ở tuổi U50

Sao quốc tế 21/01/2026 14:40

Ngay đầu năm 2026, loạt ảnh Lâm Tâm Như để mặt mộc bất ngờ lan truyền trên mạng, gây bàn luận sôi nổi.

Mới đây, loạt ảnh Lâm Tâm Như mặc áo thun rộng, bị bắt gặp ngoài phố, làn da xỉn màu, rãnh mũi, má và nếp nhăn đuôi mắt hiện rõ.

Theo truyền thông, gương mặt của các nữ minh tinh là tấm gương phản chiếu những quy chuẩn vô cùng khắc nghiệt của xã hội về tuổi tác, nhan sắc và giới tính.

Lâm Tâm Như gây tranh cãi khi để mặt mộc ở tuổi U50 - Ảnh 1

Nhìn lại năm 1998, bộ phim “Hoàn Châu cách cách” nổi đình đám. Khi ấy Lâm Tâm Như mới 22 tuổi, đôi mắt long lanh, gương mặt tràn đầy sức sống. Vẻ mong manh của Hạ Tử Vy trở thành ký ức của cả một thế hệ khán giả. Sau đó là “Tân dòng sông ly biệt” với vai Như Bình, Lâm Tâm Như vẫn đẹp không bàn cãi, thậm chí được mệnh danh là “tình đầu màn ảnh”.

Đến 2015, khi đang quay phim ở nước ngoài, Lâm Tâm Như không may bị ngã, cằm phải khâu hơn chục mũi. Từ tai nạn này, khán giả bắt đầu chú ý đến những thay đổi nhỏ trên khuôn mặt nữ diễn viên.

Năm 2017, cô sinh con gái - bé Cá Heo Nhỏ. Khi xuất hiện trước ống kính sau sinh, có thể thấy rõ thân hình đầy đặn, tăng cân của Lâm Tâm Như.

Từ 2023 đến 2025, tình trạng thay đổi thất thường của khuôn mặt nữ diễn viên trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Có lúc dự sự kiện, phần gò má căng đầy khiến nhiều người đoán cô tiêm filler; nhưng chỉ vài tháng sau, ở một loạt ảnh khác, cảm giác căng phồng biến mất, thay vào đó là sự chảy xệ nhẹ.

Lâm Tâm Như gây tranh cãi khi để mặt mộc ở tuổi U50 - Ảnh 2

Lâm Tâm Như từng công khai thừa nhận mỗi năm đều thực hiện các liệu trình căng da bằng sóng điện. Nhưng người trong ngành đều biết, dù cao cấp đến đâu, hiệu quả cũng chỉ giữ được tối đa 2 năm. Còn filler thì khoảng 8 tháng đã bắt đầu bị cơ thể chuyển hóa. Khi hiệu quả tan đi, da còn có thể chảy xệ hơn trước, xuất hiện cảm giác phù nề thiếu tự nhiên.

Hiểu được điều này, Lâm Tâm Như đã dần chấp nhận sự thay đổi. Trước đây, nữ diễn viên đăng những bức ảnh chỉnh sửa kỹ càng lên, còn bây giờ, thỉnh thoảng cô đăng ảnh không chỉnh sửa, để lộ nếp nhăn nơi khóe mắt, rãnh mũi.

 

Lâm Tâm Như hé lộ sau 10 năm chung sống: 'Chồng tôi chưa từng vào bếp'

Lâm Tâm Như hé lộ sau 10 năm chung sống: 'Chồng tôi chưa từng vào bếp'

Lâm Tâm Như thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong một sự kiện thương mại hôm 13/1. Người đẹp trở thành tâm điểm ánh nhìn với chiếc đầm trắng cúp ngực thiết kế cầu kỳ, cùng phần tà xẻ cao khoe khéo đôi chân thon.

