Đổng Khiết thừa nhận sai lầm trong ồn ào ly hôn với Phan Việt Minh

Năm 2012, phòng làm việc của Đổng Khiết bất ngờ ra thông báo xác nhận việc cô ly hôn với Phan Việt Minh. Thông báo này đồng thời đưa ra nhiều cáo buộc nhằm vào nam diễn viên, trong đó có việc cho rằng anh có thói quen cờ bạc và vướng nợ nần.

Theo chia sẻ của Đổng Khiết, những hành động và phát ngôn trong giai đoạn đó xuất phát từ sự “bốc đồng và thiếu chín chắn”. Nữ diễn viên cho biết khi nhìn lại, cô nhận ra nhiều quyết định khi ấy đã gây ra hệ quả lớn đối với cả hai phía.

Những thông tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và khiến Phan Việt Minh trở thành tâm điểm chỉ trích. Thời điểm đó, sự nghiệp của nam diễn viên được cho là chịu ảnh hưởng đáng kể khi nhiều dự án bị đình trệ.

Sau đó, Phan Việt Minh đã khởi kiện phía đại diện của Đổng Khiết ra tòa vì cho rằng các thông tin trên mang tính vu khống. Theo kết quả xét xử được truyền thông Trung Quốc đưa tin khi đó, tòa án xác định phía Đổng Khiết đã có hành vi phỉ báng, đồng thời yêu cầu bồi thường tổn thất danh dự cho nam diễn viên.

Không lâu sau khi thông báo ly hôn được công bố, truyền thông Trung Quốc cũng đăng tải đoạn video ghi lại cảnh Đổng Khiết thân mật với nam diễn viên Vương Đại Trị. Thời điểm ghi lại video này được cho xảy ra trước khi thông tin ly hôn chính thức được công bố, làm dấy lên nhiều tranh luận trong dư luận.

Sau những ồn ào trên, cả hai diễn viên đều trải qua giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp. Trong cuộc phỏng vấn, Đổng Khiết cho biết khoảng thời gian đó là quãng thời gian đặc biệt áp lực đối với cô.

Nữ diễn viên cũng tiết lộ sau khi ly hôn, trong nhiều năm cô hạn chế việc con trai - biệt danh Đỉnh Đỉnh gặp gỡ cha. Chỉ đến khi cậu bé khoảng 14 tuổi, mối quan hệ giữa hai cha con mới dần được cải thiện.

Hiện nay, Đổng Khiết cho biết cô tập trung vào việc chăm sóc gia đình và phát triển công việc cá nhân. Trong khi đó, Phan Việt Minh tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất và ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình như Bạch dạ truy hung hay loạt phim chuyển thể từ tiểu thuyết Quỷ thổi đèn.

Truyền thông Trung Quốc cho biết năm 2025, Phan Việt Minh đã kết hôn với nữ nhạc sĩ Doãn Thù Di sau thời gian dài hẹn hò kín tiếng. Hiện tại, cả hai nghệ sĩ đều có cuộc sống riêng. Dư luận cho rằng sau nhiều năm, những tranh cãi trong quá khứ phần nào đã lắng xuống khi cả hai tập trung vào công việc và cuộc sống cá nhân.