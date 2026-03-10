Đổng Khiết thừa nhận sai lầm trong ồn ào ly hôn với Phan Việt Minh

Sao quốc tế 10/03/2026 16:34

Nữ diễn viên Đổng Khiết lần đầu nhắc lại những tranh cãi xung quanh cuộc hôn nhân và vụ ly hôn với nam diễn viên Phan Việt Minh.

Theo chia sẻ của Đổng Khiết, những hành động và phát ngôn trong giai đoạn đó xuất phát từ sự “bốc đồng và thiếu chín chắn”. Nữ diễn viên cho biết khi nhìn lại, cô nhận ra nhiều quyết định khi ấy đã gây ra hệ quả lớn đối với cả hai phía.

Năm 2012, phòng làm việc của Đổng Khiết bất ngờ ra thông báo xác nhận việc cô ly hôn với Phan Việt Minh. Thông báo này đồng thời đưa ra nhiều cáo buộc nhằm vào nam diễn viên, trong đó có việc cho rằng anh có thói quen cờ bạc và vướng nợ nần.

Đổng Khiết thừa nhận sai lầm trong ồn ào ly hôn với Phan Việt Minh - Ảnh 1

Những thông tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và khiến Phan Việt Minh trở thành tâm điểm chỉ trích. Thời điểm đó, sự nghiệp của nam diễn viên được cho là chịu ảnh hưởng đáng kể khi nhiều dự án bị đình trệ.

Sau đó, Phan Việt Minh đã khởi kiện phía đại diện của Đổng Khiết ra tòa vì cho rằng các thông tin trên mang tính vu khống. Theo kết quả xét xử được truyền thông Trung Quốc đưa tin khi đó, tòa án xác định phía Đổng Khiết đã có hành vi phỉ báng, đồng thời yêu cầu bồi thường tổn thất danh dự cho nam diễn viên.

Không lâu sau khi thông báo ly hôn được công bố, truyền thông Trung Quốc cũng đăng tải đoạn video ghi lại cảnh Đổng Khiết thân mật với nam diễn viên Vương Đại Trị. Thời điểm ghi lại video này được cho xảy ra trước khi thông tin ly hôn chính thức được công bố, làm dấy lên nhiều tranh luận trong dư luận.

Đổng Khiết thừa nhận sai lầm trong ồn ào ly hôn với Phan Việt Minh - Ảnh 2

Sau những ồn ào trên, cả hai diễn viên đều trải qua giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp. Trong cuộc phỏng vấn, Đổng Khiết cho biết khoảng thời gian đó là quãng thời gian đặc biệt áp lực đối với cô.

Nữ diễn viên cũng tiết lộ sau khi ly hôn, trong nhiều năm cô hạn chế việc con trai - biệt danh Đỉnh Đỉnh gặp gỡ cha. Chỉ đến khi cậu bé khoảng 14 tuổi, mối quan hệ giữa hai cha con mới dần được cải thiện.

Hiện nay, Đổng Khiết cho biết cô tập trung vào việc chăm sóc gia đình và phát triển công việc cá nhân. Trong khi đó, Phan Việt Minh tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất và ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình như Bạch dạ truy hung hay loạt phim chuyển thể từ tiểu thuyết Quỷ thổi đèn.

Đổng Khiết thừa nhận sai lầm trong ồn ào ly hôn với Phan Việt Minh - Ảnh 3

Truyền thông Trung Quốc cho biết năm 2025, Phan Việt Minh đã kết hôn với nữ nhạc sĩ Doãn Thù Di sau thời gian dài hẹn hò kín tiếng. Hiện tại, cả hai nghệ sĩ đều có cuộc sống riêng. Dư luận cho rằng sau nhiều năm, những tranh cãi trong quá khứ phần nào đã lắng xuống khi cả hai tập trung vào công việc và cuộc sống cá nhân.

'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết giữ dáng nhờ làm việc nhà thường xuyên

'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết giữ dáng nhờ làm việc nhà thường xuyên

Đổng Khiết không lo ngại về tuổi tác, từng nhiều lần để mặt mộc khi livestream trên trang cá nhân, có lúc để lộ mụn, nếp nhăn ở khóe mắt khi cười. Khi làm việc, Đổng Khiết thường yêu cầu trang điểm nhẹ để vẻ ngoài "giống cô trong đời thường nhất có thể". Diễn viên luôn muốn trò chuyện với khán giả một cách tự nhiên, gần gũi nhất, bởi fan của cô phần lớn là những người mẹ.

Xem thêm
Từ khóa:   Đổng Khiết sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết giữ dáng nhờ làm việc nhà thường xuyên

'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết giữ dáng nhờ làm việc nhà thường xuyên

Con trai của Đổng Khiết ở tuổi 16 được ví như "phiên bản nhí" của Dương Dương

Con trai của Đổng Khiết ở tuổi 16 được ví như "phiên bản nhí" của Dương Dương

'Chúc Anh Đài đẹp nhất màn ảnh' Đổng Khiết bị chỉ trích khi 'cưa sừng làm nghé' ở tuổi 45

'Chúc Anh Đài đẹp nhất màn ảnh' Đổng Khiết bị chỉ trích khi 'cưa sừng làm nghé' ở tuổi 45

'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết bất ngờ than thở, bất lực vì con trai ở tuổi khó bảo

'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết bất ngờ than thở, bất lực vì con trai ở tuổi khó bảo

Phan Việt Minh đăng ký kết hôn với 'tình mới' sau 11 năm ly hôn Đổng Khiết

Phan Việt Minh đăng ký kết hôn với 'tình mới' sau 11 năm ly hôn Đổng Khiết

Con trai 'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết lộ diện mạo trông giống Lương Triều Vỹ, nghi vấn mối quan hệ năm xưa được hàn gắn

Con trai 'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết lộ diện mạo trông giống Lương Triều Vỹ, nghi vấn mối quan hệ năm xưa được hàn gắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp tiền bạc 'rơi xuống đầu', sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp tiền bạc 'rơi xuống đầu', sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Xe ô tô mất kiểm soát lao xuống nước, tài xế tử vong, 2 người khác may mắn thoát nạn

Xe ô tô mất kiểm soát lao xuống nước, tài xế tử vong, 2 người khác may mắn thoát nạn

Video 1 giờ 21 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp sau được Ngọc Hoàng 'sủng ái', tài lộc vượng phát không ngừng, tiền vào cửa trước vàng vào cửa sau

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp sau được Ngọc Hoàng 'sủng ái', tài lộc vượng phát không ngừng, tiền vào cửa trước vàng vào cửa sau

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Bạch Lộc trở thành tâm điểm với phản ứng hài hước trên thảm đỏ

Bạch Lộc trở thành tâm điểm với phản ứng hài hước trên thảm đỏ

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Tá hỏa bé trai 15 tuổi cấp cứu vì chiếc chày 18cm mắc kẹt ở hậu môn

Tá hỏa bé trai 15 tuổi cấp cứu vì chiếc chày 18cm mắc kẹt ở hậu môn

Sức khỏe 1 giờ 51 phút trước
Đúng 6h sáng mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp ước gì có đó, hoan hỷ đón lộc, sớm có tiền tỷ trong tay, may mắn không ngừng

Đúng 6h sáng mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp ước gì có đó, hoan hỷ đón lộc, sớm có tiền tỷ trong tay, may mắn không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Thấy vợ mới đang tắm cho con riêng, tôi vô tình chạm vào vai khiến con run bắn người vì sợ hãi, bí mật dưới lớp áo làm tôi rụng rời tay chân

Thấy vợ mới đang tắm cho con riêng, tôi vô tình chạm vào vai khiến con run bắn người vì sợ hãi, bí mật dưới lớp áo làm tôi rụng rời tay chân

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Cảnh báo: Sốc phản vệ độ 3 sau khi ăn ốc, sản phụ và con sắp sinh nguy kịch

Cảnh báo: Sốc phản vệ độ 3 sau khi ăn ốc, sản phụ và con sắp sinh nguy kịch

Sức khỏe 1 giờ 54 phút trước
Danh tính chồng giả cảnh sát, vợ 'nổ' nhân viên ngân hàng để lừa đảo ở TP.HCM

Danh tính chồng giả cảnh sát, vợ 'nổ' nhân viên ngân hàng để lừa đảo ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Vợ cũ gõ cửa lúc 0 giờ sáng sau một năm ly hôn, tôi choáng váng nhìn bộ dạng của cô ấy dưới ánh đèn hành lang

Vợ cũ gõ cửa lúc 0 giờ sáng sau một năm ly hôn, tôi choáng váng nhìn bộ dạng của cô ấy dưới ánh đèn hành lang

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp chuyển vận đỏ rực, gặp nhiều may mắn, Quý Nhân phù trợ, tiền vào như nước

Đúng ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp chuyển vận đỏ rực, gặp nhiều may mắn, Quý Nhân phù trợ, tiền vào như nước

Tử vi thứ Tư 11/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

Tử vi thứ Tư 11/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

Giá vàng hôm nay, ngày 10/3/2026: Biến động mạnh mẽ, vàng SJC tăng lên mức 185,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 10/3/2026: Biến động mạnh mẽ, vàng SJC tăng lên mức 185,5 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính nữ diễn viên lấy được vị trí "nhất tỷ giới phim ngắn Trung Quốc" từ tay Quách Vũ Hân

Danh tính nữ diễn viên lấy được vị trí "nhất tỷ giới phim ngắn Trung Quốc" từ tay Quách Vũ Hân

Bạch Lộc trở thành tâm điểm với phản ứng hài hước trên thảm đỏ

Bạch Lộc trở thành tâm điểm với phản ứng hài hước trên thảm đỏ

Nam diễn viên nổi tiếng bị tố cởi trần, quấy rối bạn gái cũ trước cửa nhà

Nam diễn viên nổi tiếng bị tố cởi trần, quấy rối bạn gái cũ trước cửa nhà

Suốt nhiều năm qua, Lý Nhược Đồng duy trì chế độ tập luyện và ăn uống khoa học

Suốt nhiều năm qua, Lý Nhược Đồng duy trì chế độ tập luyện và ăn uống khoa học

Trục ngọc của Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi bị nghi 'thổi phồng' thành tích

Trục ngọc của Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi bị nghi 'thổi phồng' thành tích

Lý do phim Trục ngọc của Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi bị khán giả khiếu nại

Lý do phim Trục ngọc của Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi bị khán giả khiếu nại