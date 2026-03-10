Nam diễn viên nổi tiếng bị tố cởi trần, quấy rối bạn gái cũ trước cửa nhà

Sao quốc tế 10/03/2026 16:02

Mới đây, nam diễn viên Chu Vĩnh Hằng (Roy Chow) tiếp tục gây xôn xao khi bị bạn gái cũ là nữ ca sĩ Chu Hiểu Đồng tố cáo ngoại tình, quấy rối.

Sự việc bắt nguồn từ hình ảnh Chu Vĩnh Hằng ôm một cô gái trên tàu điện ngầm. Sau đó, nam diễn viên cho biết người anh ôm chính là vợ. Ở diễn biến tiếp theo, người vợ được nhắc đến lên tuyên bố đang ly thân với Chu Vĩnh Hằng, thậm chí đã nộp đơn ly hôn thông qua luật sư.

Khoảnh khắc 2 người ôm nhau trên tàu điện ngầm diễn ra rất ngắn ngủi trong lúc cô quá đau buồn sau khi dự một đám tang. Cô tiết lộ thời gian 2 người ly thân đã kéo dài khoảng 1 năm qua.

Nam diễn viên nổi tiếng bị tố cởi trần, quấy rối bạn gái cũ trước cửa nhà - Ảnh 1Nam diễn viên nổi tiếng bị tố cởi trần, quấy rối bạn gái cũ trước cửa nhà - Ảnh 2

Chưa dừng lại ở đó, ca sĩ Chu Hiểu Đồng sau đó lên tiếng thừa nhận có mối quan hệ ngắn ngủi với Chu Vĩnh Hằng. Sau khi chia tay, cô liên tục bị đối phương quấy rối, thậm chí hành vi cực đoan, đáng lo ngại.

 

Cụ thể, vào năm 2025, Chu Hiểu Đồng phát hiện bạn trai lợi dụng con riêng để giành quyền nuôi con và cố gắng tống tiền gia đình vợ cũ. Cảm thấy bất bình, Chu Hiểu Đồng chia tay với Chu Vĩnh Hằng. Nhưng sau đó, nam diễn viên này bắt đầu chiến dịch quấy rối kéo dài 5 tháng, bao gồm nhắn tin, gọi điện thoại thường xuyên, đến nhà vào đêm khuya và thậm chí đe dọa.

Nam diễn viên nổi tiếng bị tố cởi trần, quấy rối bạn gái cũ trước cửa nhà - Ảnh 3

Chu Hiểu Đồng cũng cho biết Chu Vĩnh Hằng thường xuyên đến chỗ cô trong tình trạng cởi trần và không chịu rời đi dù cô đuổi anh. Có lúc nam diễn viên ngủ ở bậc cửa nhà bạn gái cũ hoặc trốn ra sau cầu thang.Chu Hiểu Đồng đã gọi điện báo cảnh sát nhiều lần nhưng không có kết quả. Khi cảnh sát đến, Chu Vĩnh Hằng rời đi nhưng quay lại ngay sau đó. Diễn viên này thậm chí đe dọa bạn gái cũ và cho biết bản thân từng vào tù nên không sợ hãi điều gì nữa.

Chu Vĩnh Hằng sinh năm 1984, xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Anh hoạt động trong giới showbiz với vai trò ca sĩ kiêm diễn viên. Tuy nhiên, sự nghiệp của Chu Vĩnh Hằng sớm tàn lụi vì thói vũ phu, ngoại tình, sử dụng chất cấm.

Suốt nhiều năm qua, Lý Nhược Đồng duy trì chế độ tập luyện và ăn uống khoa học

Suốt nhiều năm qua, Lý Nhược Đồng duy trì chế độ tập luyện và ăn uống khoa học

Mới đây, Lý Nhược Đồng tham gia lễ khai trương một phòng tập thể hình ở Thâm Quyến.

Xem thêm
Từ khóa:   Chu Vĩnh Hằng sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Suốt nhiều năm qua, Lý Nhược Đồng duy trì chế độ tập luyện và ăn uống khoa học

Suốt nhiều năm qua, Lý Nhược Đồng duy trì chế độ tập luyện và ăn uống khoa học

Trục ngọc của Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi bị nghi 'thổi phồng' thành tích

Trục ngọc của Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi bị nghi 'thổi phồng' thành tích

Lý do phim Trục ngọc của Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi bị khán giả khiếu nại

Lý do phim Trục ngọc của Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi bị khán giả khiếu nại

Lý do Đàm Tùng Vận được đánh giá có hướng đi khá khôn ngoan

Lý do Đàm Tùng Vận được đánh giá có hướng đi khá khôn ngoan

Tống Tổ Nhi mất dự án phim cổ trang lớn chỉ vì cân nặng?

Tống Tổ Nhi mất dự án phim cổ trang lớn chỉ vì cân nặng?

Lưu Hiểu Khánh lên tiếng trước tin đồn có bạn trai ở tuổi U80

Lưu Hiểu Khánh lên tiếng trước tin đồn có bạn trai ở tuổi U80

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp tiền bạc 'rơi xuống đầu', sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp tiền bạc 'rơi xuống đầu', sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Xe ô tô mất kiểm soát lao xuống nước, tài xế tử vong, 2 người khác may mắn thoát nạn

Xe ô tô mất kiểm soát lao xuống nước, tài xế tử vong, 2 người khác may mắn thoát nạn

Video 1 giờ 21 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp sau được Ngọc Hoàng 'sủng ái', tài lộc vượng phát không ngừng, tiền vào cửa trước vàng vào cửa sau

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp sau được Ngọc Hoàng 'sủng ái', tài lộc vượng phát không ngừng, tiền vào cửa trước vàng vào cửa sau

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Bạch Lộc trở thành tâm điểm với phản ứng hài hước trên thảm đỏ

Bạch Lộc trở thành tâm điểm với phản ứng hài hước trên thảm đỏ

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Tá hỏa bé trai 15 tuổi cấp cứu vì chiếc chày 18cm mắc kẹt ở hậu môn

Tá hỏa bé trai 15 tuổi cấp cứu vì chiếc chày 18cm mắc kẹt ở hậu môn

Sức khỏe 1 giờ 51 phút trước
Đúng 6h sáng mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp ước gì có đó, hoan hỷ đón lộc, sớm có tiền tỷ trong tay, may mắn không ngừng

Đúng 6h sáng mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp ước gì có đó, hoan hỷ đón lộc, sớm có tiền tỷ trong tay, may mắn không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Thấy vợ mới đang tắm cho con riêng, tôi vô tình chạm vào vai khiến con run bắn người vì sợ hãi, bí mật dưới lớp áo làm tôi rụng rời tay chân

Thấy vợ mới đang tắm cho con riêng, tôi vô tình chạm vào vai khiến con run bắn người vì sợ hãi, bí mật dưới lớp áo làm tôi rụng rời tay chân

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Cảnh báo: Sốc phản vệ độ 3 sau khi ăn ốc, sản phụ và con sắp sinh nguy kịch

Cảnh báo: Sốc phản vệ độ 3 sau khi ăn ốc, sản phụ và con sắp sinh nguy kịch

Sức khỏe 1 giờ 54 phút trước
Danh tính chồng giả cảnh sát, vợ 'nổ' nhân viên ngân hàng để lừa đảo ở TP.HCM

Danh tính chồng giả cảnh sát, vợ 'nổ' nhân viên ngân hàng để lừa đảo ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Vợ cũ gõ cửa lúc 0 giờ sáng sau một năm ly hôn, tôi choáng váng nhìn bộ dạng của cô ấy dưới ánh đèn hành lang

Vợ cũ gõ cửa lúc 0 giờ sáng sau một năm ly hôn, tôi choáng váng nhìn bộ dạng của cô ấy dưới ánh đèn hành lang

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp chuyển vận đỏ rực, gặp nhiều may mắn, Quý Nhân phù trợ, tiền vào như nước

Đúng ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp chuyển vận đỏ rực, gặp nhiều may mắn, Quý Nhân phù trợ, tiền vào như nước

Tử vi thứ Tư 11/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

Tử vi thứ Tư 11/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

Giá vàng hôm nay, ngày 10/3/2026: Biến động mạnh mẽ, vàng SJC tăng lên mức 185,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 10/3/2026: Biến động mạnh mẽ, vàng SJC tăng lên mức 185,5 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính nữ diễn viên lấy được vị trí "nhất tỷ giới phim ngắn Trung Quốc" từ tay Quách Vũ Hân

Danh tính nữ diễn viên lấy được vị trí "nhất tỷ giới phim ngắn Trung Quốc" từ tay Quách Vũ Hân

Bạch Lộc trở thành tâm điểm với phản ứng hài hước trên thảm đỏ

Bạch Lộc trở thành tâm điểm với phản ứng hài hước trên thảm đỏ

Đổng Khiết thừa nhận sai lầm trong ồn ào ly hôn với Phan Việt Minh

Đổng Khiết thừa nhận sai lầm trong ồn ào ly hôn với Phan Việt Minh

Suốt nhiều năm qua, Lý Nhược Đồng duy trì chế độ tập luyện và ăn uống khoa học

Suốt nhiều năm qua, Lý Nhược Đồng duy trì chế độ tập luyện và ăn uống khoa học

Trục ngọc của Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi bị nghi 'thổi phồng' thành tích

Trục ngọc của Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi bị nghi 'thổi phồng' thành tích

Lý do phim Trục ngọc của Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi bị khán giả khiếu nại

Lý do phim Trục ngọc của Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi bị khán giả khiếu nại