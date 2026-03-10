Nam diễn viên nổi tiếng bị tố cởi trần, quấy rối bạn gái cũ trước cửa nhà

Khoảnh khắc 2 người ôm nhau trên tàu điện ngầm diễn ra rất ngắn ngủi trong lúc cô quá đau buồn sau khi dự một đám tang. Cô tiết lộ thời gian 2 người ly thân đã kéo dài khoảng 1 năm qua.

Sự việc bắt nguồn từ hình ảnh Chu Vĩnh Hằng ôm một cô gái trên tàu điện ngầm. Sau đó, nam diễn viên cho biết người anh ôm chính là vợ. Ở diễn biến tiếp theo, người vợ được nhắc đến lên tuyên bố đang ly thân với Chu Vĩnh Hằng, thậm chí đã nộp đơn ly hôn thông qua luật sư.

Chưa dừng lại ở đó, ca sĩ Chu Hiểu Đồng sau đó lên tiếng thừa nhận có mối quan hệ ngắn ngủi với Chu Vĩnh Hằng. Sau khi chia tay, cô liên tục bị đối phương quấy rối, thậm chí hành vi cực đoan, đáng lo ngại.

Cụ thể, vào năm 2025, Chu Hiểu Đồng phát hiện bạn trai lợi dụng con riêng để giành quyền nuôi con và cố gắng tống tiền gia đình vợ cũ. Cảm thấy bất bình, Chu Hiểu Đồng chia tay với Chu Vĩnh Hằng. Nhưng sau đó, nam diễn viên này bắt đầu chiến dịch quấy rối kéo dài 5 tháng, bao gồm nhắn tin, gọi điện thoại thường xuyên, đến nhà vào đêm khuya và thậm chí đe dọa.

Chu Hiểu Đồng cũng cho biết Chu Vĩnh Hằng thường xuyên đến chỗ cô trong tình trạng cởi trần và không chịu rời đi dù cô đuổi anh. Có lúc nam diễn viên ngủ ở bậc cửa nhà bạn gái cũ hoặc trốn ra sau cầu thang.Chu Hiểu Đồng đã gọi điện báo cảnh sát nhiều lần nhưng không có kết quả. Khi cảnh sát đến, Chu Vĩnh Hằng rời đi nhưng quay lại ngay sau đó. Diễn viên này thậm chí đe dọa bạn gái cũ và cho biết bản thân từng vào tù nên không sợ hãi điều gì nữa.

Chu Vĩnh Hằng sinh năm 1984, xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Anh hoạt động trong giới showbiz với vai trò ca sĩ kiêm diễn viên. Tuy nhiên, sự nghiệp của Chu Vĩnh Hằng sớm tàn lụi vì thói vũ phu, ngoại tình, sử dụng chất cấm.