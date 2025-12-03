Hoắc Kiến Hoa không ngần ngại hôn Lâm Tâm Như ở đám cưới bạn thân

Sao quốc tế 03/12/2025 08:30

Là một trong những cặp đôi người nổi tiếng được yêu mến nhất châu Á, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa một lần nữa chứng minh tình yêu đích thực có thể trường tồn theo thời gian và vượt qua những soi xét của dư luận.

Mới đây, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa trở thành chủ đề nóng trên mạng khi khoảnh khắc họ trao nhau một hôn ngọt ngào, tự nhiên tại đám cưới bạn thân được ghi lại.

Trong đoạn video lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, Lâm Tâm Như được nhìn thấy đang trở về chỗ ngồi sau khi khiêu vũ xong, thì Hoắc Kiến Hoa nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, ôm eo và đặt lên môi cô một nụ hôn ấm áp. Lâm Tâm Như hơi ngượng ngùng tựa vào vai chồng, trong khi anh vẫn ôm cô và lặng lẽ dõi theo buổi lễ.

Khoảnh khắc này khiến người hâm mộ thích thú. Một khán giả bình luận: “Họ trông giống như một cặp đôi bình dị đang tận hưởng đám cưới vậy”.

 

Hoắc Kiến Hoa không ngần ngại hôn Lâm Tâm Như ở đám cưới bạn thân - Ảnh 1

Câu chuyện tình yêu của hai người đã được ngưỡng mộ suốt nhiều năm. Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa là bạn thân hơn một thập kỷ, sau khi hợp tác trong bộ phim “Tàu điện ngầm” năm 2005 trước khi chính thức yêu nhau.

Hoắc Kiến Hoa đã tỏ tình vào tiệc sinh nhật của Lâm Tâm Như năm 2016, và chỉ 6 tháng sau, họ tổ chức hôn lễ lãng mạn tại Bali (Indonesia), trở thành sự kiện gây chú ý lớn trong làng giải trí.

Sau khi kết hôn, cả hai lựa chọn cuộc sống kín tiếng. Hoắc Kiến Hoa gần như rút khỏi ngành giải trí để tập trung cho gia đình, thường xuyên được bắt gặp đi mua sắm hay đưa con gái đến trường. Lâm Tâm Như tiếp tục công việc diễn viên và nhà sản xuất, nhưng vẫn giữ đời sống riêng tư tránh xa ống kính.

Dù liên tục xuất hiện tin đồn hôn nhân trục trặc trong suốt 9 năm chung sống, cặp đôi chưa bao giờ lên tiếng phản hồi.

Hoắc Kiến Hoa không ngần ngại hôn Lâm Tâm Như ở đám cưới bạn thân - Ảnh 2

Những người bạn thân thiết cho biết Hoắc Kiến Hoa ngoài đời hoàn toàn khác hình tượng lạnh lùng, ít nói trên màn ảnh. Anh rất ấm áp, hài hước và vô cùng chu đáo với vợ.

Lâm Tâm Như cũng luôn dành cho chồng sự tôn trọng, cả trong cuộc sống riêng tư lẫn khi xuất hiện trước công chúng.

Khi được hỏi về bí quyết giữ gìn hôn nhân, cả hai đều dành lời khen cho đối phương. Lâm Tâm Như từng chia sẻ: “Chúng tôi trân trọng cuộc sống bên nhau”. Hoắc Kiến Hoa cũng nói: “Chỉ cần luôn giữ người ấy trong tim mình”.

Cặp đôi vẫn tiếp tục nuôi dưỡng con gái trong sự riêng tư, chưa từng công khai hình ảnh của bé, điều này cho thấy họ bảo vệ gia đình mạnh mẽ đến mức nào.

Tiết lộ tiền thù lao của Hoắc Kiến Hoa trong phim 'Tại sao anh ấy vẫn độc thân'

Tiết lộ tiền thù lao của Hoắc Kiến Hoa trong phim 'Tại sao anh ấy vẫn độc thân'

Lý giải cho việc cát-xê lao dốc nhưng vẫn đồng ý nhận lời tham gia, nguồn tin cho biết Hoắc Kiến Hoa rất thích hình tượng nam chính của phim.

