Hương Giang công khai ảnh tình cảm bên bạn trai tại Lào

Mới đây, trên trang cá nhân, Hương Giang đã thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Lào. Bên cạnh khung cảnh thơ mộng và vẻ ngoài rạng rỡ của nàng hậu, điều khiến cộng đồng mạng không khỏi bàn tán chính là khoảnh khắc cô xuất hiện 'tình tứ' bên bạn trai.

Hương Giang vừa khiến cõi mạng xôn xao khi chia sẻ loạt ảnh nghỉ dưỡng tại Luang Prabang (Lào). Không chỉ gây chú ý bởi visual ngọt ngào, nàng hậu còn khiến dân tình "đứng hình nhẹ" vì những khoảnh khắc tình tứ bên một người đàn ông giấu mặt, đính kèm là dòng trạng thái: "Nghỉ ngơi bên người lạ".

Hương Giang gây chú ý khi khoe khoảnh khắc "tình tứ" bên bạn trai

Trong loạt ảnh, Hương Giang diện váy nhẹ nhàng, khoe thần thái thư thái khi tựa vai, nghiêng người về "nửa kia". Nhiều người nhận xét chỉ qua vài khung hình đã thấy rõ sự hạnh phúc, bình yên của Hương Giang khi ở cạnh đối phương. Dù không lộ diện chính diện, netizen nhìn qua cũng biết ngay đây chính là Phú Cường - bạn trai của Hương Giang.

Nhiều ý kiến cho rằng việc Hương Giang thoải mái đăng ảnh bên cạnh Phú Cường có thể là cách cô ngầm xác nhận tình cảm. Dù là vô tình hay chủ ý, phản ứng tích cực từ khán giả cho thấy sức hút của Hương Giang vẫn vô cùng mạnh mẽ.

Loạt khoảnh khắc dính như sam của Hương Giang và Phú Cường

Mối quan hệ của Hương Giang và Phú Cường dường như đã nhận được sự chấp thuận từ gia đình. Vào cuối tháng 3, Hương Giang đã cùng bạn trai về quê tham dự một buổi tiệc thân mật của gia đình anh.

Hình ảnh cô xuất hiện thân thiết bên cạnh mẹ của Phú Cường đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Biểu cảm vui vẻ và những tương tác tự nhiên của mẹ bạn trai dành cho Hương Giang cho thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa cô và gia đình "nửa kia".

Trước đó, cặp đôi thường xuyên được bắt gặp đồng hành cùng nhau tại nhiều sự kiện và trong các buổi livestream, thể hiện sự gắn bó và quan tâm chu đáo dành cho nhau.

