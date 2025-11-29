Sốc với vẻ ngoài hiện tại của ca sĩ Thủy Tiên sau nửa năm 'ở ẩn'

Nhiều năm trở lại đây, Thủy Tiên – Công Vinh vẫn là cặp đôi thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng. Sau lùm xùm từ thiện, cả hai gần như rút hẳn khỏi showbiz, hạn chế giao lưu truyền thông và chọn cuộc sống kín tiếng. Việc Thủy Tiên hiếm hoi lộ diện càng khiến khán giả tò mò về cuộc sống hiện tại của nữ ca sĩ.

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc Thủy Tiên xuất hiện trong cửa hàng của một nhà thiết kế nổi tiếng. Trong video, nữ ca sĩ có phần bối rối khi được mời tham gia một show diễn quan trọng. Cô hài hước tiết lộ rằng lịch trình đi chùa của mình đã được sắp xếp từ trước: “Mai mốt anh muốn mời show là anh phải mời sớm, gần tháng em đã có lịch đi chùa hết rồi. Em đặt vé máy bay, khách sạn, còn đặt luôn cả chuyến hành trình rồi”.

Thủy Tiên vẫn duy trì vóc dáng thon gọn, làn da trắng sáng trong video đang gây xôn xao cõi mạng Trước lời mời gấp, Thủy Tiên chấp nhận thay đổi lịch trình đã chuẩn bị kỹ lưỡng để kịp tham gia chương trình. Việc cô sắp tái xuất trong một sự kiện giải trí khiến dân mạng vô cùng tò mò bởi kể từ sau ồn ào, Thủy Tiên hạn chế xuất hiện ở các sân khấu lớn và gần như không công bố dự án, kế hoạch công việc. Bên cạnh đó, diện mạo của người đẹp trong đoạn video cũng trở thành chủ đề bàn tán. Phần lớn cư dân mạng nhận xét nữ ca sĩ không thay đổi quá nhiều, vẫn giữ được nét nhẹ nhàng, quen thuộc. Tuy nhiên, trên trang cá nhân, Thủy Tiên vẫn giữ thái độ im lặng và chưa đưa ra thông báo chính thức về kế hoạch tái xuất.

Vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên vẫn thường du lịch, tham gia các chuyến tu tập. Trước đó vào tháng 6, Thủy Tiên từng thú nhận rằng mình “lười đăng mạng xã hội”, nhưng vì Công Vinh khoe ảnh du lịch nên cô cũng đăng thêm một video làm kỷ niệm. Trong loạt ảnh ấy, cựu tuyển thủ gây chú ý bởi vóc dáng săn chắc, cơ bụng sáu múi. Ngược lại, Thủy Tiên lại chọn phong cách kín đáo với trang phục đen từ đầu đến chân, không để lộ rõ mặt, càng khiến khán giả tò mò về diện mạo thật sự sau thời gian dài ở ẩn. Lần gần nhất Thủy Tiên tham dự một sự kiện đông người là vào tháng 1 năm nay, khi cô xuất hiện tại một lễ trao giải lớn. Khi đó, nữ ca sĩ diện áo dài trắng cách tân, tôn nét nhẹ nhàng và thanh thoát. Đó cũng là một trong rất ít lần cô công khai xuất hiện trước công chúng kể từ sau ồn ào từ thiện.

Nghệ sĩ Lê Giang bật khóc, quyết định ngừng đóng phim vì teo cơ chân Nữ diễn viên đối mặt cơn đau thoát vị đĩa đệm khiến chân teo cơ, buộc phải tạm rời phim trường để điều trị dài hạn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-voi-ve-ngoai-hien-tai-cua-ca-si-thuy-tien-sau-nua-nam-o-an-747595.html