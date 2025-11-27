Nghệ sĩ Lê Giang bật khóc, quyết định ngừng đóng phim vì teo cơ chân

"Cơn đau buốt kéo dài từ lưng xuống đùi, chân và mắt cá. Đau tới mức tôi chưa từng hình dung ra. Ngoài 2 bệnh này, sức khỏe của tôi vẫn ổn, không có vấn đề gì", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Theo thông tin từ VietNamNet, nghệ sĩ Lê Giang bị đau dữ dội ở chân, phải vào bệnh viện chụp cộng hưởng từ (MRI), làm xét nghiệm. Bác sĩ chẩn đoán chị bị đau thần kinh tọa và thoát vị đĩa đệm vùng lưng tại các vị trí đốt sống L1, L4 và L5.

"Nếu bình thường chỉ cần vài bước đã vào nhà tắm thì khi bệnh, tôi gần như phải lết từng chút một. Vào nhà tắm, tôi bật khóc, không hiểu vì sao nên nỗi", chị tâm sự.

Lúc mới phát hiện bệnh, Lê Giang rất buồn, tự hỏi vì sao mắc bệnh này. Nghệ sĩ kể có những buổi sáng thức dậy không thể đặt chân xuống giường.

Lê Giang ngừng diễn để tập trung điều trị bệnh

Suốt thời gian qua, Lê Giang gặp nhiều bác sĩ và tập trung điều trị, hiện tình hình đã tạm thuyên giảm. Chị cũng đun một số loài thảo mộc trong tự nhiên với nước để uống mỗi ngày đồng thời kết hợp tập vật lý trị liệu.

Do bệnh, Lê Giang dừng mọi công việc trong giới giải trí ít nhất từ đây đến cuối năm, chỉ ở nhà bán hàng online kiếm thêm thu nhập. Ngoài ra, chị còn chăm sóc mẹ bị tai biến, liệt nửa người.

Nữ nghệ sĩ thuê người nấu ăn, dọn dẹp, phụ chăm mẹ già và đỡ đần việc vặt hằng ngày. Các con Lê Lộc, Duy Phước thay nhau thăm nom, phụ giúp mẹ.

Những ngày qua, Lê Giang được nhiều đồng nghiệp đến thăm trong khi điện thoại như "nổ tung" bởi tin nhắn chia sẻ từ khán giả, phần nào vơi bớt nỗi buồn.

Lê Giang đón tuổi 53 hôm 11/11

Lê Giang sinh năm 1972, xuất thân từ đoàn cải lương Thanh Nga và được biết tới qua nhiều dự án truyền hình, điện ảnh như Vu quy đại náo, Cua lại vợ bầu, Bố già, Nhà bà Nữ, Bộ tứ báo thủ…

Năm 1992, Lê Giang kết hôn với nghệ sĩ hài Duy Phương sau đó có 2 con chung là Duy Phước và Lê Lộc. Đến năm 1999, cả hai chia tay.

Theo nghệ sĩ, sau cuộc hôn nhân thất bại, diễn viên hài hiện không đặt nặng tình yêu hay kết hôn. Cô tập trung cho công việc diễn xuất và buôn bán.